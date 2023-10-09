Симпатяги, для которых личное пространство – ничто

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Главная задача наших любимых питомцев – украшать мир и делать жизнь веселее. Но побыть в одиночестве хотя бы недолго надо каждому. Вот только хвостикам об этом не сказали, и они стараются каждую секунду провести с любимым хозяином и другими членами семейства.
Не особенно заботясь об их удобстве, желаниях и предпочтениях. Оно и правильно, ведь не подаришь себе приятное мгновение – никто не подарит.
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