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Симпатяги, для которых личное пространство – ничто

Симпатяги, для которых личное пространство – ничто

Автор:
09 октября 2023 15:47
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   забавно   кошка   личное пространство   семья   смешно   собака   человек   
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Главная задача наших любимых питомцев – украшать мир и делать жизнь веселее. Но побыть в одиночестве хотя бы недолго надо каждому. Вот только хвостикам об этом не сказали, и они стараются каждую секунду провести с любимым хозяином и другими членами семейства.

Не особенно заботясь об их удобстве, желаниях и предпочтениях. Оно и правильно, ведь не подаришь себе приятное мгновение – никто не подарит.

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Метки: Животное   Питомец   забавно   кошка   личное пространство   семья   смешно   собака   человек   
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