80-летний Харрисон Форд растрогался, прощаясь с ролью Индианы Джонса

Актёр поблагодарил всех присутствующих и расплакался, принимая "Золотую пальмовую ветвь", передает AP.

Я очень тронут. Говорят, когда человек вот-вот умрет, он видит, как его жизнь проносится перед глазами. Я только что увидел, как моя жизнь промелькнула перед моими глазами