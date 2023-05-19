FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7572 поста • 871 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
80-летний Харрисон Форд растрогался, прощаясь с ролью Индианы Джонса

80-летний Харрисон Форд растрогался, прощаясь с ролью Индианы Джонса

Автор:
19 мая 2023 11:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Индиана Джонс и Колесо судьбы   Каннский фестиваль   Харрисон Форд   доктор Джонс!   интересное   прощай   фото   шоу бизнес   
773
2
1

Прошедший Каннский фестиваль запомнился трогательными моментами. Джонни Депп был вознаграждён 7-минутной овацией, которой аудитория встретила фильм. Фильм "Индиана Джонс и Колесо судьбы" зрители тоже встретили овациями, растрогав Харрисона Форда.

На Каннском фестивале показали пятую часть "Индианы Джонса". Харрисон Форд, последний раз сыгравший отважного американского археолога Джонса, не смог сдержать слёз во время пятиминутных оваций.

Актёр поблагодарил всех присутствующих и расплакался, принимая "Золотую пальмовую ветвь", передает AP.

Я очень тронут. Говорят, когда человек вот-вот умрет, он видит, как его жизнь проносится перед глазами. Я только что увидел, как моя жизнь промелькнула перед моими глазами

Новый фильм снял не Стивен Спилберг, а Джеймс Мэнголд. "Индиана Джонс и Колесо судьбы"выйдет в прокат 30 июня. Вместе с Фордом в картине сыграли Антонио Бандерас, Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен, Тоби Джонс и другие.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Индиана Джонс и Колесо судьбы   Каннский фестиваль   Харрисон Форд   доктор Джонс!   интересное   прощай   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Levyathan 43 минуты назад
Да уж. Удалась жизнь у простого плотника из Голливуда)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
919
ruslan d 40 минут назад
Надо глянуть Индиану
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
333899



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Прогулка по Ленинграду 1961 года
Прогулка по Ленинграду 1961 года
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео)
Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличная новость

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#автомир#в мире#Автовсячина#забавно#подборка#Россия#знаменитости#природа
#Юмор#люди#интересное#животные#история#кино#истории#фильм#шоу бизнес#истории людей
#интересно#Прикол#машина#США#ДТП#позитив#факты#аварии#авто аварии#Еда
Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео) Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео) Модель Джулия Фокс сначала появилась на публике в наряде из презервативов, а потом надела мужские боксеры Модель Джулия Фокс сначала появилась на публике в наряде из презервативов, а потом надела... Актриса Юлия Пересильд показала, как мыла голову в космосе Актриса Юлия Пересильд показала, как мыла голову в космосе Рита Дакота предложила всем, у кого нет денег на её концерт, поработать грузчиками или потаксовать Рита Дакота предложила всем, у кого нет денег на её концерт, поработать грузчиками или потаксовать Егор Крид заработал на школьниках 4,5 млн рублей Егор Крид заработал на школьниках 4,5 млн рублей Внимание на фотографов. Снимки Виктории Бони с Каннского кинофестиваля снова всех насмешили Внимание на фотографов. Снимки Виктории Бони с Каннского кинофестиваля снова всех насмешили

На что жалуетесь?

Вернуться