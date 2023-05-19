80-летний Харрисон Форд растрогался, прощаясь с ролью Индианы Джонса

Прошедший Каннский фестиваль запомнился трогательными моментами. Джонни Депп был вознаграждён 7-минутной овацией, которой аудитория встретила фильм. Фильм "Индиана Джонс и Колесо судьбы" зрители тоже встретили овациями, растрогав Харрисона Форда.
На Каннском фестивале показали пятую часть "Индианы Джонса". Харрисон Форд, последний раз сыгравший отважного американского археолога Джонса, не смог сдержать слёз во время пятиминутных оваций.
Прощай, доктор Джонс!
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Актёр поблагодарил всех присутствующих и расплакался, принимая "Золотую пальмовую ветвь", передает AP.
Я очень тронут. Говорят, когда человек вот-вот умрет, он видит, как его жизнь проносится перед глазами. Я только что увидел, как моя жизнь промелькнула перед моими глазами
Новый фильм снял не Стивен Спилберг, а Джеймс Мэнголд. "Индиана Джонс и Колесо судьбы"выйдет в прокат 30 июня. Вместе с Фордом в картине сыграли Антонио Бандерас, Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен, Тоби Джонс и другие.
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