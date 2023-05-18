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Блогершу Лерчек заметили со смартфоном в руке, вопреки запрету судьи

Блогершу Лерчек заметили со смартфоном в руке, вопреки запрету судьи

Автор:
18 мая 2023 05:38
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Лерчек   блогер   интересное   инфоцыгане   нарушение   суд   фото   шоу бизнес   
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17 марта блогершу Лерчек обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в отмывании денег. Суд вынес решение: Чекалиным запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью, ночевать разрешено только по месту проживания, а общаться — только с самыми близкими родственниками. Однако 17 мая Лерчек заметили на улицах Москвы с телефоном в руках.

Прошло ровно 2 месяца с момента, когда Валерии Чекалиной вынесли приговор по делу об уклонении от уплаты налогов и отмыванию денег. Судя запретил пользоваться блогерше и её мужу средствами связи и интернетом, кроме вызова спецслужб. Но Чекалина запрет не соблюдает. Можно убедиться, что жизнь Валерии бьёт ключом, а телефон из рук она так и не выпускает. Super публикует кадры, на которых Лерчек садится в свой голубой Bentley и отправляется по делам.

Сначала Чекалина посетила стоматологическую клинику, одну из самых дорогих в Москве. Из клиники Лерчек вышла с телефоном в руке и кому-то писала сообщение.

Наверное, она писала мемуары в заметках или связывалась с экстренными службами.


После стоматологии блогерша пришла в кальянную, чтобы расслабиться. Может быть, она боится стоматологов? Так или иначе, Лерчек принялась дымить, не отлипая от мобильного телефона. Валерия активно листала новостную ленту мессенджера, по интерфейсу напоминающего Telegram. Вскоре к ней присоединились друзья.

В пресс-службе Савеловского суда Super заявили, что запрещение актуально на время следствия, поэтому чете Чекалиных по-прежнему нельзя пользоваться средствами связи.

Не выносилось других судебных актов кроме того, что был в марте. Я не знаю, откуда у прессы такие сведения, но те, кто был на оглашении, и те, кому я давала комментарий, знают, что ни о каком сроке речь в Савеловском суде не шла. Была установлена мера в виде ограничения без конкретного срока.

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Метки: Лерчек   блогер   интересное   инфоцыгане   нарушение   суд   фото   шоу бизнес   
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1  комментарий
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☭Cheкаво☭ZOV☭ 46 минут назад
эти проститутационные блогерши...думают с ними Суд шутит...скоро этим ТП..будет *ЖИЗНЬ В КАЙФ*
...познают реальную жизнь...без розовых очечей
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