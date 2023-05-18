Блогершу Лерчек заметили со смартфоном в руке, вопреки запрету судьи

17 марта блогершу Лерчек обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в отмывании денег. Суд вынес решение: Чекалиным запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью, ночевать разрешено только по месту проживания, а общаться — только с самыми близкими родственниками. Однако 17 мая Лерчек заметили на улицах Москвы с телефоном в руках.
Прошло ровно 2 месяца с момента, когда Валерии Чекалиной вынесли приговор по делу об уклонении от уплаты налогов и отмыванию денег. Судя запретил пользоваться блогерше и её мужу средствами связи и интернетом, кроме вызова спецслужб. Но Чекалина запрет не соблюдает. Можно убедиться, что жизнь Валерии бьёт ключом, а телефон из рук она так и не выпускает. Super публикует кадры, на которых Лерчек садится в свой голубой Bentley и отправляется по делам.
Сначала Чекалина посетила стоматологическую клинику, одну из самых дорогих в Москве. Из клиники Лерчек вышла с телефоном в руке и кому-то писала сообщение.
Наверное, она писала мемуары в заметках или связывалась с экстренными службами.
После стоматологии блогерша пришла в кальянную, чтобы расслабиться. Может быть, она боится стоматологов? Так или иначе, Лерчек принялась дымить, не отлипая от мобильного телефона. Валерия активно листала новостную ленту мессенджера, по интерфейсу напоминающего Telegram. Вскоре к ней присоединились друзья.
В пресс-службе Савеловского суда Super заявили, что запрещение актуально на время следствия, поэтому чете Чекалиных по-прежнему нельзя пользоваться средствами связи.
Не выносилось других судебных актов кроме того, что был в марте. Я не знаю, откуда у прессы такие сведения, но те, кто был на оглашении, и те, кому я давала комментарий, знают, что ни о каком сроке речь в Савеловском суде не шла. Была установлена мера в виде ограничения без конкретного срока.
Источник:
- ФНС заблокировала счета Самойловой и Бородиной
- Ученики едят только суши и сидят на полу: на школу Канье Уэста подали в суд
- Блогерша Александа Митрошина рассказала на конференции, что погасила весь долг перед налоговой после возбуждения уголовного дела
- Желание прокуратуры исполнилось: Блиновская отправлена под домашний арест
- Блогерша Инстасамка сбежала из России после блокировки счетов