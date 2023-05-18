Блогершу Лерчек заметили со смартфоном в руке, вопреки запрету судьи

Прошло ровно 2 месяца с момента, когда Валерии Чекалиной вынесли приговор по делу об уклонении от уплаты налогов и отмыванию денег. Судя запретил пользоваться блогерше и её мужу средствами связи и интернетом, кроме вызова спецслужб. Но Чекалина запрет не соблюдает. Можно убедиться, что жизнь Валерии бьёт ключом, а телефон из рук она так и не выпускает. Super публикует кадры, на которых Лерчек садится в свой голубой Bentley и отправляется по делам.

Сначала Чекалина посетила стоматологическую клинику, одну из самых дорогих в Москве. Из клиники Лерчек вышла с телефоном в руке и кому-то писала сообщение.

Наверное, она писала мемуары в заметках или связывалась с экстренными службами.