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Актриса Юлия Пересильд показала, как мыла голову в космосе

Актриса Юлия Пересильд показала, как мыла голову в космосе

Автор:
16 мая 2023 11:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Пересильд   знаменитости   интересное   космос   мытьё головы   фото   шоу бизнес   
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Актриса Юлия Пересильд, которая слетала на 10 дней в космос и сыграла главную роль в фильме "Вызов" показала подписчикам, как мыла голову в космосе.

В ролике Пересильд показала, как пользуется специальным шампунем из набора "Комфорт" для космонавтов. Чтобы помыть голову, актриса наносит шампунь на волосы, втирает его и потом убирает влажными салфетками.

Продолжаю делиться с вами моими личными видео из космоса. И вот один из самых часто задаваемых вопросов: "Как там помыть голову?" Как-то так это происходит, — написала актриса.

Режиссёр Клим Шипенко и Юлия Пересильд провели на космической станции 10 дней. Однако, не все профессиональные космонавты встретили эту новость с энтузиазмом. Лётчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко заявил:

— Что уникального в этом фильме? Что Юлия Пересильд и режиссер полетят на МКС на 10 дней за 2 миллиарда рублей? А вы уверены, что они там не будут, извините, блевать все эти 10 дней? — приводит слова космонавта «Газета». — У нас в отряде есть девочка Аня Кикина — её можно было бы отправить, она профессионалка во всяком случае. Очень фотогеничная девочка.

По его мнению, эти 2 миллиарда рублей можно было потратить на другие цели. Да и делать из космической станции киноплощадку — так себе идея, считает Корниенко.

— Не надо дёргать профессиональный экипаж и станцию МКС — это большая космическая лаборатория, она стоит немереных денег, как и подготовка каждого профессионала. Там делается наука, серьёзные вещи. Туристам и артистам там не место, — считает Михаил Евгеньевич.

А как думаете вы?


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Метки: Пересильд   знаменитости   интересное   космос   мытьё головы   фото   шоу бизнес   
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28  комментариев
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4k
iovan2011 2 часа назад
Мыть голову нужно без майки и точка.
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0
Валера Петров 10 минут назад
во сколько полёт этой шлюпки стал бюджету РФ?)
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17k
тов.Suhov 22 минуты назад
Пересильдом этим уже ЗАДОЛБАЛИ!!! Из каждого утюга, через каждые пять минут... Ну хоть бы здесь найти покой и отдохнуть от пересильда! Ан, нет. Ну сколько же можно..?
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5k
Wadim 23 минуты назад
Плохо раскрыта тема сисек. Можно сказать, что никак не раскрыта.
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6k
Leo Sun Полчаса назад
Почему всё её лицо выглядит вытянутым, будто она подвешена вверх ногами? В космосе проявляется стягивающий кожу эффект?..
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92k
sapér Vodička Полчаса назад
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5k
V2.Smirnov Полчаса назад
Интересно. То есть - главная задача - не допустить пролития шампуня и его свободного полёта. Всё сразу намазывается на волосы. А как тогда его смывать? Там же пены - море.
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11k
Vampire Полчаса назад
Если меня не обманули, американцы вовсю эксплуатируют космический туризм (наверное, дешевле двух лярдов), и не надо было занимать место на научной станции на 10 дней. Не верю, что в 21 веке создать те же эффекты на компьютере было бы дороже. Ну, слетала и слетала есть что вспомнить, это вам не на Эверест подняться, но , чисто по человечески, почти две недели срать в невесомости, не помыться, не подмыться, одни и те же рожи, запахи... Стоило ли оно того?
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−14
макар цыбульский 36 минут назад
а кто это?
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291
Maikl 39 минут назад
И ещё долго по МКС будут летать её выпавшие "кудри" .... фу фу фу
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5k
livaneth 41 минуту назад
Друг просил показать, как выглядят с@ськи в невесомости. И для сравнения та же часть тела после полёта.
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927
Mr White Man 42 минуты назад
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10k
Juli 43 минуты назад
ну давайте каждую б-ть сейчас за гос.счет в путешествия отправлять
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1k
Виктор Глущенко 52 минуты назад
А где можно посмотреть ВСЕ видео . Еще не видел порнуху за 2 лярда . А , ну это , друг спрашивает .
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129
grigorenko vladislav 56 минут назад
В духе времени. Ждём следующее кино, как за три миллиарда актрису посрать возили.
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2k
ChePaev Час назад
ждем видео как актриса Пересильд испражнялась в космосе и после подмывалась
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12k
GROMOZEKA Час назад
Неужели надо было летать в космос, чтобы понять, что актриса из нее, как из говна повидло.
Лично мне это было ясно и пока она на земле была
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31k
Ashabad Час назад
А я её понимаю. Я бы тоже с большим удовольствием полетел бы в космос за 2 миллиарда рублей. Я с детства мечтал стать космонавтом... но судьба повернулась иначе... АбЫдно, да!
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9k
Борис Карабанов Час назад
Да, конечно, очень современно сделать достоянием публики процедуры личной гигиены в космосе. Это ли не прорыв? Чего ещё-то надо?
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2k
Lexx 2 часа назад
Моет голову, вытирает жопу, как интересно.
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25k
Сибиряк 2 часа назад
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