Актриса Юлия Пересильд показала, как мыла голову в космосе

Режиссёр Клим Шипенко и Юлия Пересильд провели на космической станции 10 дней. Однако, не все профессиональные космонавты встретили эту новость с энтузиазмом. Лётчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко заявил:

— Что уникального в этом фильме? Что Юлия Пересильд и режиссер полетят на МКС на 10 дней за 2 миллиарда рублей? А вы уверены, что они там не будут, извините, блевать все эти 10 дней? — приводит слова космонавта « Газета ». — У нас в отряде есть девочка Аня Кикина — её можно было бы отправить, она профессионалка во всяком случае. Очень фотогеничная девочка.