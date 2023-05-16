Актриса Юлия Пересильд показала, как мыла голову в космосе

Актриса Юлия Пересильд, которая слетала на 10 дней в космос и сыграла главную роль в фильме "Вызов" показала подписчикам, как мыла голову в космосе.
В ролике Пересильд показала, как пользуется специальным шампунем из набора "Комфорт" для космонавтов. Чтобы помыть голову, актриса наносит шампунь на волосы, втирает его и потом убирает влажными салфетками.
Продолжаю делиться с вами моими личными видео из космоса. И вот один из самых часто задаваемых вопросов: "Как там помыть голову?" Как-то так это происходит, — написала актриса.
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Режиссёр Клим Шипенко и Юлия Пересильд провели на космической станции 10 дней. Однако, не все профессиональные космонавты встретили эту новость с энтузиазмом. Лётчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко заявил:
— Что уникального в этом фильме? Что Юлия Пересильд и режиссер полетят на МКС на 10 дней за 2 миллиарда рублей? А вы уверены, что они там не будут, извините, блевать все эти 10 дней? — приводит слова космонавта «Газета». — У нас в отряде есть девочка Аня Кикина — её можно было бы отправить, она профессионалка во всяком случае. Очень фотогеничная девочка.
По его мнению, эти 2 миллиарда рублей можно было потратить на другие цели. Да и делать из космической станции киноплощадку — так себе идея, считает Корниенко.
— Не надо дёргать профессиональный экипаж и станцию МКС — это большая космическая лаборатория, она стоит немереных денег, как и подготовка каждого профессионала. Там делается наука, серьёзные вещи. Туристам и артистам там не место, — считает Михаил Евгеньевич.
А как думаете вы?
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Лично мне это было ясно и пока она на земле была