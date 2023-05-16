Рита Дакота предложила всем, у кого нет денег на её концерт, поработать грузчиками или потаксовать

Поклонницы (и их мужья) оказались в шоке от таких расценок.

«Ты не офигела? У меня поклонник — жена моя. С какого такие цены?!!!»

«Ценник-то как на стадионный концерт Бейонсе!»

«Ценник конский! А чего не 20к? На Лазарева 4000 и понятен масштаб, а здесь что за корабль и топливо?»