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Рита Дакота предложила всем, у кого нет денег на её концерт, поработать грузчиками или потаксовать

Рита Дакота предложила всем, у кого нет денег на её концерт, поработать грузчиками или потаксовать

Автор:
16 мая 2023 10:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Dakota   Юмор   звезда   интересное   певица ртом   фото   шоу бизнес   
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Российская певица Рита Дакота уверена, что она звезда мировой величины. Соответственно, поклонники должны платить большие деньги, чтобы воочию узреть знаменитость. На свои концерты Дакота продаёт билеты по сумасшедшим ценам, а мужьям своих поклонниц советует потаксовать.

Дакота собралась давать камерный концерт на корабле и продаёт билеты по цене 10 тысяч рублей. Пользователи заметили, что надпись "остался 1 билет" висит уже несколько недель. Но дело даже не в этом. Стоимость билетов составила 10 тысяч рублей.

Поклонницы (и их мужья) оказались в шоке от таких расценок.

«Ты не офигела? У меня поклонник — жена моя. С какого такие цены?!!!»

«Ценник-то как на стадионный концерт Бейонсе!»

«Ценник конский! А чего не 20к? На Лазарева 4000 и понятен масштаб, а здесь что за корабль и топливо?»

Дакота решила ответить всем недовольным и посоветовала просто больше работать.

Уважаемые мужчины, которые пишут любимому артисту своей жены "не офигела ли" она выступать за 9000 р. на корабле, не офигели ли вы писать такие комментарии, когда могли бы просто больше/эффективнее работать в эпоху возможностей.

Певица даже дала несколько советов по заработку. Оказывается, работая грузчиком или таксистом можно в день зарабатывать по 10 тысяч рублей.

Источник:

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Метки: Dakota   Юмор   звезда   интересное   певица ртом   фото   шоу бизнес   
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30  комментариев
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14k
FatZilla 55 минут назад
Я жалующихся не понимаю. Увидели ценник послали в эротическое пешее посещение и живите дальше.
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4k
Трям Минуту назад
Что за а насосалка и зачем мне о ней знать?
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37k
Aleks Минуту назад
Хомяки схавают... А нормальные люди и не знают, что это за туловище... Да и не знали бы, еслиб не этот пост.
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10k
Б.Касторский 6 минут назад
В целом она права. Нравится исполнитель? Принимай условия.
Я конечно не слышал эту певицу ртом и 9 000 не отдал бы точно. Но помню как отдавал 20к за A-ha и ничуть не жалел. Так что все мы платим за свой вкус.
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265
Р Амзанкадыров Б.Касторский 5 минут назад
Ртом слушать - неправильно.
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83
Алексей Бляйбтрой 7 минут назад
втащите ей!!
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2k
Оксид Бетона 10 минут назад
да шоб ты уем подавилась, тварина! у тебя ж губы не под петь, а под сосать заточены!
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5k
fin4all 10 минут назад
А ведь до этого момента половина фишкян о ней и не слышала...
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−10
Павел 12 минут назад
Сколько раз убеждаюсь, чем выше подымается человек, тем омерзительнее становится.
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13k
кира 13 минут назад
Певица, известная в узком кругу ограниченных людей?
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4k
Феликс Дзержинский 18 минут назад
Раз она устраивает концерт, значит у неё нет денег, а раз денег нет, то может пойти посасать у грузчиков.
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265
Р Амзанкадыров Феликс Дзержинский 4 минуты назад
Посасать саску
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12k
Shtoppi 18 минут назад
а кто эта пида_аска ох_евшая вообще? только из этого поста о ее существовании и узнал.
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17k
Alex ASK Полчаса назад
А если ей за накачанные губёшки присунут 10 грузчиков и 10 таксистов, то как раз 10 тыщ и получится. Больше она не берёт за отсос
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11k
Dihydrogen Monoxide Полчаса назад
Это вообще кто? Первый раз слышу.
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265
Р Амзанкадыров Dihydrogen Monoxide 3 минуты назад
Прямо под заголовком поста написано, кто это
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905
idhr Полчаса назад
так если все пойдут в такси работать-то, то кто на нём ездить будет ... не рабочая экономисческая модель, давай дальше ...
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37k
Александр 41 минуту назад
Да млять, кто это?????
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188
thrashbox 45 минут назад
Ну отлично же. Поклонники подобных ТП-" звезд" должны страдать, бгг
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10k
Ф Ив 48 минут назад
С одной стороны певица вольна устанавливать любые цены на свои концерты, а люди вольны идти на них или не идти. С другой стороны - зачем же хамить в комментариях?
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18k
Вася 49 минут назад
хто йето ваще ??
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265
Р Амзанкадыров Вася 2 минуты назад
Вроде какая-то кто-то (я тоже не читал текст)
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5k
Старичок 53 минуты назад
она после концерта ми. нет делает. чем дороже билет, тем глубже проникновение.
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10k
Copycat 54 минуты назад
что делать если нет желания идти на концерт того о ком я многосторонне развитый в первый раз слышу?
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265
Р Амзанкадыров Copycat Полминуты назад
А в чём многосторонняя развитость проявляется, если не секрет?
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PokemonKa
Pika-Pika?
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