Рита Дакота предложила всем, у кого нет денег на её концерт, поработать грузчиками или потаксовать

Российская певица Рита Дакота уверена, что она звезда мировой величины. Соответственно, поклонники должны платить большие деньги, чтобы воочию узреть знаменитость. На свои концерты Дакота продаёт билеты по сумасшедшим ценам, а мужьям своих поклонниц советует потаксовать.
Дакота собралась давать камерный концерт на корабле и продаёт билеты по цене 10 тысяч рублей. Пользователи заметили, что надпись "остался 1 билет" висит уже несколько недель. Но дело даже не в этом. Стоимость билетов составила 10 тысяч рублей.
Поклонницы (и их мужья) оказались в шоке от таких расценок.
«Ты не офигела? У меня поклонник — жена моя. С какого такие цены?!!!»
«Ценник-то как на стадионный концерт Бейонсе!»
«Ценник конский! А чего не 20к? На Лазарева 4000 и понятен масштаб, а здесь что за корабль и топливо?»
Дакота решила ответить всем недовольным и посоветовала просто больше работать.
Уважаемые мужчины, которые пишут любимому артисту своей жены "не офигела ли" она выступать за 9000 р. на корабле, не офигели ли вы писать такие комментарии, когда могли бы просто больше/эффективнее работать в эпоху возможностей.
Певица даже дала несколько советов по заработку. Оказывается, работая грузчиком или таксистом можно в день зарабатывать по 10 тысяч рублей.
Источник:
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Я конечно не слышал эту певицу ртом и 9 000 не отдал бы точно. Но помню как отдавал 20к за A-ha и ничуть не жалел. Так что все мы платим за свой вкус.
Она певица ртом, это устойчивое уничижительное (умаляющий чьё-либо достоинство) выражение. Смысл в том, что так называют певиц, поющих под фонограмму. А слушать отношение к её рту не имеет. Получается, что я написал: я бы не стал слушать эту певицу, которая скорее всего поёт под фонограмму и лишена таланта, что конечно исключительно моё мнение.