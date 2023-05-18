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Чешский дизайнер Якуб Явора сделал нейросеть, с помощью которой можно превращать чернокожих актёров в белых
У Netflix инсульт жопки
У Netflix инсульт жопки
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Метки: нейросеть чернокожие
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