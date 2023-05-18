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Нейросеть, с помощью которой можно превращать чернокожих актёров в белых

Нейросеть, с помощью которой можно превращать чернокожих актёров в белых

Автор:
18 мая 2023 22:30
Метки: нейросеть   чернокожие   
802
1
1
Чешский дизайнер Якуб Явора сделал нейросеть, с помощью которой можно превращать чернокожих актёров в белых
У Netflix инсульт жопки

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16k
Алекс 11 минут назад
Всё! Якубу хана....
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923
ruslan d 22 минуты назад
это можно делать и в реальной жизни
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2k
Lexx Полчаса назад
А что получится, если рожу обезьяны подсунуть?
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