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Пустыня на месте Средиземья: как выглядели бы герои «Властелина Колец» во вселенной «Безумного Макса»

Пустыня на месте Средиземья: как выглядели бы герои «Властелина Колец» во вселенной «Безумного Макса»

Автор:
25 апреля 2023 08:56
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Безумный Макс   властелин колец   кино   круть   нейросеть   орки   фильм   
429
8

Есть такие процессы, после начала которых их становится уже невозможно остановить. Это, например, переделывание «Властелина колец» под стиль других франшиз.

Пользователь Реддита под ником grincheesemex представил, как выглядели бы герои «Властелина колец» в брутальной антиутопической вселенной «Безумного Макса». И действительно, зачем нужна магия, если есть крутые мотоциклы?


Гэндальф

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Фродо

Почему Фродо получился Рамси Болтоном?


Леголас

Мы слишком много говорим про то, что у нейросетей не всегда получаются руки. А как насчёт того, что нейросети постоянно игнорируют эльфийские уши?


Гимли


Голлум


Мы отправимся в Валинор на хромированных конях!


Арагорн

Войско Саурона

 Орки как будто тут и росли.

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Метки: Безумный Макс   властелин колец   кино   круть   нейросеть   орки   фильм   
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4  комментария
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19k
Василий 2 часа назад
Какой херней люди занимаются.
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2k
kleyman 37 минут назад
Голлум, реально вышел как сосед моей бабки. Только вот не знаю есть у него мотоцикл или нет.
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1k
xannar Час назад
Арагорн получился прям достойный любви бессмертной эльфийской принцессы )))
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53k
dima423 Час назад
маловато)
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