Пустыня на месте Средиземья: как выглядели бы герои «Властелина Колец» во вселенной «Безумного Макса»

Есть такие процессы, после начала которых их становится уже невозможно остановить. Это, например, переделывание «Властелина колец» под стиль других франшиз.
Пользователь Реддита под ником grincheesemex представил, как выглядели бы герои «Властелина колец» в брутальной антиутопической вселенной «Безумного Макса». И действительно, зачем нужна магия, если есть крутые мотоциклы?
Гэндальф
Фродо
Почему Фродо получился Рамси Болтоном?
Леголас
Мы слишком много говорим про то, что у нейросетей не всегда получаются руки. А как насчёт того, что нейросети постоянно игнорируют эльфийские уши?
Гимли
Голлум
Мы отправимся в Валинор на хромированных конях!
Арагорн
Войско Саурона
Орки как будто тут и росли.
Источник:
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