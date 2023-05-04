Красные пески, высокие технологии и таинственные поселенцы: как выглядело бы освоение Марса, по мнению ИИ

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В детстве многие мечтали стать космонавтами, но осуществили эту мечту лишь единицы. Но что делать, если желание бороздить космические просторы и путешествовать на другие планеты никуда не пропало? Утолить желание космических приключений могут помочь современные технологии, например, нейросети.
Марсианские поселенцы за работой
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А их лица под шлемами разобрать не так просто. Точно ли это люди или какой-то мутировавший человекообразный вид?
Типичное утро на Марсе
Может, это корабль, на котором прилетели первые колонизаторы?
Вид из иллюминатора
Огромная космическая база
Похоже на какой-то марсианский торговый центр.
Мегаполис человеко-марсиан
Ещё марсианских городских видов
Огромный марсоход
Только посмотрите, какой он огромный на фоне крошечных людей!
Земляне на время отпуска прилетели погостить на Марс
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