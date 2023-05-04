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Красные пески, высокие технологии и таинственные поселенцы: как выглядело бы освоение Марса, по мнению ИИ

Красные пески, высокие технологии и таинственные поселенцы: как выглядело бы освоение Марса, по мнению ИИ

Автор:
04 мая 2023 09:00
Сообщество : Нейротворчество
Метки: ИИ   будущее   космос   марс   нейросеть   планета   фото   
208
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В детстве многие мечтали стать космонавтами, но осуществили эту мечту лишь единицы. Но что делать, если желание бороздить космические просторы и путешествовать на другие планеты никуда не пропало? Утолить желание космических приключений могут помочь современные технологии, например, нейросети.


Марсианские поселенцы за работой

×
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А их лица под шлемами разобрать не так просто. Точно ли это люди или какой-то мутировавший человекообразный вид?


Типичное утро на Марсе


Может, это корабль, на котором прилетели первые колонизаторы?


Вид из иллюминатора


Огромная космическая база

Похоже на какой-то марсианский торговый центр.


Мегаполис человеко-марсиан

Ещё марсианских городских видов

Огромный марсоход

Только посмотрите, какой он огромный на фоне крошечных людей!


Земляне на время отпуска прилетели погостить на Марс

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Метки: ИИ   будущее   космос   марс   нейросеть   планета   фото   
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2  комментария
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20k
Alf 47 минут назад
А я вижу так:
А я вижу так:
А я вижу так:
А я вижу так:
А я вижу так:
А я вижу так:
А я вижу так:
А я вижу так:
А я вижу так:
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4k
просто Дмитрий 38 минут назад
А что за огромная планета около Марса? ИИ что-то недосообразил
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