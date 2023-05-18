13 счастливых питомцев, которые почти потеряли надежду обрести дом

1527
13
Обычная жизнь становится гораздо веселей, когда у человека появляется пушистый четвероногий друг. Игривое и ласковое присутствие животных - это то, чего нам часто не хватает в монотонной и сложной повседневной жизни. А если хвостатые пережили предательство и жестокость от других людей, то их любовь к спасителю становится безграничной. В этом посте вы увидите несчастных любимцев, которые наконец-то обрели дом, и не могут поверить своему счастью.
1. Бисквит жил на улице, и совсем плохо выглядел. Мы пожалели беднягу, теперь он упитан и красив
×
×
3. Мы взяли Бадди домой, и он превратился из тощей, покрытой коркой и застенчивой собаки в самого милого и весёлого парня на свете
4. Я притащил домой маленького бездомного пса, когда мне было 10 лет. Родители сжалились, и оставили его у нас
7. Первая фотография сделана до того, как я усыновила этого красавчика. А остальные, когда он стал членом семьи. Надеюсь, он знает, что больше никогда не проведет свой день рождения в приюте
11. Скаут был обнаружен в заброшенном доме. Он был слаб, болен и совсем мало весил. Сейчас он вполне упитанный ребенок
Источник:
Ссылки по теме:
- 30 собак-чудиков, чьё поведение не поддаётся объяснениям
- Хозяева вяжут для котов диванчики - и это сплошная милота!
- 30 уморительных животных, которые оказались в неожиданных местах
- 30 фото спасённых животных, которые греют душу
- 15 счастливых животных, которые наконец-то нашли свой дом
Новости партнёров