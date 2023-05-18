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13 счастливых питомцев, которые почти потеряли надежду обрести дом

13 счастливых питомцев, которые почти потеряли надежду обрести дом

Автор:
18 мая 2023 22:05
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Счастливые   дом   любимцы   надежда   спаситель   
1527
13

Обычная жизнь становится гораздо веселей, когда у человека появляется пушистый четвероногий друг. Игривое и ласковое присутствие животных - это то, чего нам часто не хватает в монотонной и сложной повседневной жизни. А если хвостатые пережили предательство и жестокость от других людей, то их любовь к спасителю становится безграничной. В этом посте вы увидите несчастных любимцев, которые наконец-то обрели дом, и не могут поверить своему счастью.

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Метки: Питомцы   Счастливые   дом   любимцы   надежда   спаситель   
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Владимир 18 минут назад
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