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30 животных, которые принесли хозяевам необычные "подарки"

30 животных, которые принесли хозяевам необычные "подарки"

Автор:
15 февраля 2023 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   домашние любимцы   животные   любимцы   подборка   смешно   смешные животные   смешные фото   фото   
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Кошки известны тем, что любят приносить хозяевам свои "трофеи" с охоты, чтобы продемонстрировать свою признательность или просто похвастаться. Такую фишку подхватили и собаки! Иногда питомцы приносят нам самые разные вещи в качестве подарка - в знак своей любви. Посмотрите на этих очаровашек и их необычные подарочки.

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Метки: Питомцы   домашние животные   домашние любимцы   животные   любимцы   подборка   смешно   смешные животные   смешные фото   фото   
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RDen Полчаса назад
а кто вам сказал, что это вам?
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369
adssaf afasffdsga 16 минут назад
Комментарий к фото
Хорошая добыча так-то. Не каждый человек такое добыть может. А кот выглядит как улыбающийся такой китаец, старый мастер из фильмов.
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