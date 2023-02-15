30 животных, которые принесли хозяевам необычные "подарки"

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Кошки известны тем, что любят приносить хозяевам свои "трофеи" с охоты, чтобы продемонстрировать свою признательность или просто похвастаться. Такую фишку подхватили и собаки! Иногда питомцы приносят нам самые разные вещи в качестве подарка - в знак своей любви. Посмотрите на этих очаровашек и их необычные подарочки.
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"А мой пёс приносит мне эту шапочку, когда видит, что мне грустно. Он знает, что я начну смеяться, когда увижу это"
"Этот пёс увёл меня в сторону и привёл к наушнику, который я недавно потерял. Спасибо, красавчик"
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