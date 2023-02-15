30 животных, которые принесли хозяевам необычные "подарки"

Кошки известны тем, что любят приносить хозяевам свои "трофеи" с охоты, чтобы продемонстрировать свою признательность или просто похвастаться. Такую фишку подхватили и собаки! Иногда питомцы приносят нам самые разные вещи в качестве подарка - в знак своей любви. Посмотрите на этих очаровашек и их необычные подарочки.