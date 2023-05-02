Кошка спасла от комы хозяйку, страдающую диабетом

Так кошка завела хозяина в спальню, где Аманда лежала без сознания. Её муж тут же вызвал скорую помощь. По словам врачей, в ту ночь женщина чудом не впала в диабетическую кому - она была очень к ней близка.

"Уиллоу - удивительная кошка, настоящий герой. С тех пор, как я вернулась из больницы, она стала часто волноваться о моём состоянии. Она часто прикладывает свой нос к моему рту - как будто проверяет, дышу ли я," - рассказала женщина в интервью.