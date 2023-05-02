Кошка спасла от комы хозяйку, страдающую диабетом

Иногда животные — не просто пушистые любимцы. Порой они могут и спасти нашу жизнь. Недавно одна кошка из Великобритании чудом спасла свою хозяйку, которая страдает диабетом. Своим геройством кошка прославилась на всю страну.
Этой историей поделилась жительница британского города Ливерпуль, Аманда Джеймсон. 51-летняя женщина страдает от диабета, и недавно она потеряла сознание - у неё был опасно низкий уровень сахара в крови. В это время женщина была в спальне на втором этаже, а её муж заснул перед телевизором на первом этаже. Их кошка по кличке Уиллоу не растерялась, и принялась действовать..
Кошка пошла на первый этаж, и начала будить супруга Аманды - она укусила мужчину за ногу, запрыгнула на него, а потом начала обеспокоенно ходить по комнате.
"Кошка разбудила меня в 4 часа утра - она куснула меня за ногу и прыгнула на меня. Это было не характерное для неё поведение, поэтому я сразу решил проверить, в чём дело. Уиллоу побежала на лестницу, и всё время оглядывалась на меня, чтобы убедиться, что я поднимаюсь," - рассказал мужчина.
Так кошка завела хозяина в спальню, где Аманда лежала без сознания. Её муж тут же вызвал скорую помощь. По словам врачей, в ту ночь женщина чудом не впала в диабетическую кому - она была очень к ней близка.
"Уиллоу - удивительная кошка, настоящий герой. С тех пор, как я вернулась из больницы, она стала часто волноваться о моём состоянии. Она часто прикладывает свой нос к моему рту - как будто проверяет, дышу ли я," - рассказала женщина в интервью.
За это героическое спасение хозяйки Уиллоу даже номинировали на премию National Cat Awards - национальную награду, которую присуждают кошкам, которые чем-то выделились. По словам создателей премии, кошки могут оказывать большое влияние на самочувствие и психическое здоровье своих хозяев.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Она умничка, нюхает, не пахнет ли ацетоном... Бывает бессимптомно, ацетон - кома - финис леталис...
Опасно низкий уровень сахара в крови, как написано в посте, это гипогликемия. А диабетическая кома наступает в результате гипергликемии, то есть опасно высокого уровня сахара в крови.
Так что с хозяйкой то случилось?