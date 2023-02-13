30 собак-чудиков, чьё поведение не поддаётся объяснениям

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Собаки всегда чудят - такая у них натура. Они просто не могут без забавных и чудаковатых выходок, которыми неизменно смешат нас до слёз! Взгляните на этих дурашек, и зарядитесь доброй порцией настроения.
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