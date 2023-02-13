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30 собак-чудиков, чьё поведение не поддаётся объяснениям

30 собак-чудиков, чьё поведение не поддаётся объяснениям

Автор:
13 февраля 2023 21:54
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   любимцы   подборка   смешно   смешные животные   смешные фото   собака   собаки   фото   
1451
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Собаки всегда чудят - такая у них натура. Они просто не могут без забавных и чудаковатых выходок, которыми неизменно смешат нас до слёз! Взгляните на этих дурашек, и зарядитесь доброй порцией настроения.

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Метки: Питомцы   домашние животные   любимцы   подборка   смешно   смешные животные   смешные фото   собака   собаки   фото   
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8  комментариев
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5k
Leonid 2 часа назад
Скажите, это Бенкссы?
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Александр Полчаса назад
Памятник российскому спецоператору
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19k
Valiko 39 минут назад
30 собак-чудиков, чьё поведение не поддаётся объяснениямПосмотреть
30 собак-чудиков, чьё поведение не поддаётся объяснениям
30 собак-чудиков, чьё поведение не поддаётся объяснениямПосмотреть
30 собак-чудиков, чьё поведение не поддаётся объяснениям
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6k
Андрей Крылов Час назад
Почи везде чудики не собаки, а их хозяева.
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1k
thor2006 Час назад
Комментарий к фото
а справа это докатка
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