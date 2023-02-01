30 уморительных животных, которые оказались в неожиданных местах

Утка в метро, медведь в супермаркете, попугай в тюремной камере - такое обычно не ожидаешь увидеть. Но иногда животные каким-то образом оказываются в самых неожиданных местах, где их быть не должно. Взглянем на несколько таких уморительных и курьёзных примеров!

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Выдача котов 0 Источник:

Всё нормально, дорогая, ужин почти готов 0 Источник:

В Нидерландах полиция заключила под стражу попугая, участвовавшего в магазинной краже. Его задержали вместе с хозяином, и посадили в отдельную камеру, где снабдили водой и хлебом 0 Источник:

Необычный пассажир метро 0 Источник:

"Ты ничего не видел. Я - ветчина!" 0 Источник:

Здравствуйте, а у вас еда есть? 0 Источник:

Отличное место для сна. Мягкое, уютное 0 Источник:

Кошка проникла в вольер рыси, и они стали лучшими подругами 0 Источник:

Иди против системы! 0 Источник:

Товарищ пришёл за молочком 0 Источник:

Это что, моя фотка на пачке? 0 Источник:

Так много вопросов, так мало ответов 0 Источник:

Что-то здесь пошло не так.. 0 Источник:

Гусей задержали 0 Источник:

Медведь просто заглянул в магазин 0 Источник:

Это не то, что ты подумал! 0 Источник:

Наличными или картой? Товары по акции? Пакет? 0 Источник:

Утро после бурной вечеринки 0 Источник:

Просмотр фильма на корове 0 Источник:

Делаем вид, что так и должно быть 0 Источник:

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Я немного попью, вы не против? 0 Источник:

Маленький капучино на овсяном, пожалуйста 0 Источник:

Ну очень интересно 0 Источник:

Ничего необычного 0 Источник:

Каждый день такое вижу 0 Источник:

У ребят важное собрание 0 Источник:

Бесплатный транспорт 0 Источник: