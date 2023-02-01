30 уморительных животных, которые оказались в неожиданных местах

Автор:
01 февраля 2023 21:34
Утка в метро, медведь в супермаркете, попугай в тюремной камере - такое обычно не ожидаешь увидеть. Но иногда животные каким-то образом оказываются в самых неожиданных местах, где их быть не должно. Взглянем на несколько таких уморительных и курьёзных примеров!
Всё нормально, дорогая, ужин почти готов
В Нидерландах полиция заключила под стражу попугая, участвовавшего в магазинной краже. Его задержали вместе с хозяином, и посадили в отдельную камеру, где снабдили водой и хлебом
"Ты ничего не видел. Я - ветчина!"
Здравствуйте, а у вас еда есть?
Отличное место для сна. Мягкое, уютное
Кошка проникла в вольер рыси, и они стали лучшими подругами
Товарищ пришёл за молочком
Это что, моя фотка на пачке?
Так много вопросов, так мало ответов
Что-то здесь пошло не так..
Медведь просто заглянул в магазин
Это не то, что ты подумал!
Наличными или картой? Товары по акции? Пакет?
Утро после бурной вечеринки
Просмотр фильма на корове
Делаем вид, что так и должно быть
Я немного попью, вы не против?
Маленький капучино на овсяном, пожалуйста
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