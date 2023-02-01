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30 уморительных животных, которые оказались в неожиданных местах

30 уморительных животных, которые оказались в неожиданных местах

Автор:
01 февраля 2023 21:34
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   животные   звери   любимцы   подборка   природа   смешно   смешные животные   смешные фото   фото   
1304
31
Утка в метро, медведь в супермаркете, попугай в тюремной камере - такое обычно не ожидаешь увидеть. Но иногда животные каким-то образом оказываются в самых неожиданных местах, где их быть не должно. Взглянем на несколько таких уморительных и курьёзных примеров!
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Метки: Питомцы   животные   звери   любимцы   подборка   природа   смешно   смешные животные   смешные фото   фото   
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7  комментариев
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4k
Трям 2 часа назад
Что тут неожиданного?
Вся Москва такими заполнена!
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19k
Valiko 24 минуты назад
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2k
Безумный Точильщик Час назад
было бы смешней, если бы это оказалась кабарга...
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