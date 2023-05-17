Анализ скелетов из Помпей показал, что не все жертвы умерли от извержения вулкана

Два скелета, принадлежавшие мужчинам не моложе 55 лет, были найдены под стеной, рухнувшей до того, как ее поглотил пепел. Эксперты установили, что обе жертвы скончались от «множественных травм», и новейшие технологии позволили ученым проследить их последние моменты жизни.

«За последние годы мы поняли, что во время извержения происходили сильные, мощные сейсмические события, — объясняет Габриэль Цухтригель, директор Археологического парка Помпеи. — Современные методы раскопок помогают нам лучше понять тот ад, который за два дня полностью разрушил город Помпеи, убив многих жителей: детей, женщин и мужчин».