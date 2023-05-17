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Анализ скелетов из Помпей показал, что не все жертвы умерли от извержения вулкана

Анализ скелетов из Помпей показал, что не все жертвы умерли от извержения вулкана

Автор:
17 мая 2023 20:42
Сообщество : Наука
Метки: Помпеи   археология   извержение везувия   италия   наука   новости   
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Извержение Везувия — одна из самых известных природных катастроф в истории, которая погребла более 1000 человек под слоем горящего пепла. Однако теперь эксперты нашли однозначное подтверждение тому, что часть жителей и гостей Помпей погибла в результате землетрясений, которые происходили одновременно с извержением.

Два скелета, принадлежавшие мужчинам не моложе 55 лет, были найдены под стеной, рухнувшей до того, как ее поглотил пепел. Эксперты установили, что обе жертвы скончались от «множественных травм», и новейшие технологии позволили ученым проследить их последние моменты жизни.

«За последние годы мы поняли, что во время извержения происходили сильные, мощные сейсмические события, — объясняет Габриэль Цухтригель, директор Археологического парка Помпеи. — Современные методы раскопок помогают нам лучше понять тот ад, который за два дня полностью разрушил город Помпеи, убив многих жителей: детей, женщин и мужчин».

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Два скелета были найдены во время раскопок дома Инсула-деи-Касти-Аманти [«Островок целомудренных любовников»], который был закрыт для посещения из-за реставрации. Эксперты считают, что мужчины отправились туда в поисках убежища и погибли от множественных травм, когда здание рухнуло. Рядом с телами были обнаружены монеты и бисер из ожерелья, а также органический материал, который, судя по всему, когда-то был тканью.

 «Обнаружение останков двух помпейцев, которое произошло в процессе реставрации Инсула-деи-Касти-Аманти, демонстрирует, как много еще предстоит узнать об ужасном извержении. 79 г. н.э. и подтверждает возможность продолжения научных исследований и раскопок, — заявил министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано.  — Помпеи — это огромная археологическая лаборатория, которая в последние годы вновь набрала силу, удивляя мир непрерывными открытиями и демонстрируя итальянское превосходство в этом секторе».

Извержение 79 г. н.э. похоронило не только Помпеи, но и города Оплонтис и Стабии, а Геркуланум был разрушен селевым потоком. Многочисленные жители этих городов словно застыли во времени — их тела оставались под защитным слоем пепла, прежде чем в конечном итоге разложились. С середины 1800-х годов тела начали заменять гипсовыми слепками, чтобы воссоздать последние моменты жертв извержения.

По сей день Везувий считается одним из самых опасных действующих вулканов в мире; последнее его извержение произошло в 1944 году. Более 60 городов и деревень находятся в «опасной зоне», которая может быть засыпана пеплом во время очередного крупного извержения. Обсерватория Везувия отслеживает деформации грунта, сейсмическую активность и химические вещества в почве, чтобы подготовиться к наихудшим сценариям.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Помпеи   археология   извержение везувия   италия   наука   новости   
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