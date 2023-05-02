В Мексике нашли редкую статую Кауила, бога молний майя

Хотя изображения Кауила можно встретить в рельефах майя, а также в кодексах Дрездена и майя в Мексике, за всю историю были найдены только три статуи Кауила, все из которых находятся в гватемальском городе Тикаль.

Прието Эрнандес, генеральный директор INAH, сказал: «Это открытие очень важно, поскольку изображений бога Кауила очень мало; до сих пор мы знаем только о трех в Тикале, Гватемала, и это — одно из первых, появившихся на территории Мексики».

Эксперты видели Кавиила и раньше на картинах и рельефах, но не в форме скульптуры.