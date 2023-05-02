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В Мексике нашли редкую статую Кауила, бога молний майя

В Мексике нашли редкую статую Кауила, бога молний майя

Автор:
02 мая 2023 23:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: археология   майя   мексика   наука   новости   раскопки   
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Археологи обнаружили редкую скульптуру могущественного божества на юго-востоке Мексики, вдоль путей Поезда Майя (Tren Maya) — туристической железной дороги, строительство которой планируют завершить к 2024 году.

Скульптура древнего бога Кауила являются частью урны, найденной возле секции 7 проекта «Поезд майя», говорится в сообщении Национального института антропологии и истории (INAH) от 27 апреля. Участок 7 простирается от Бакалара в штате Кинтана-Роо до Эскарсеги в штате Кампече.

Кауил ассоциируется с молнией, змеями, плодородием и кукурузой и часто изображается с зооморфной головой с большими глазами, длинной вздернутой мордой и тонкой змеиной ногой, символизирующей молнию.

Хотя изображения Кауила можно встретить в рельефах майя, а также в кодексах Дрездена и майя в Мексике, за всю историю были найдены только три статуи Кауила, все из которых находятся в гватемальском городе Тикаль.

Прието Эрнандес, генеральный директор INAH, сказал: «Это открытие очень важно, поскольку изображений бога Кауила очень мало; до сих пор мы знаем только о трех в Тикале, Гватемала, и это — одно из первых, появившихся на территории Мексики».

Эксперты видели Кавиила и раньше на картинах и рельефах, но не в форме скульптуры.

Согласно релизу INAH, специалисты, разыскивающие артефакты по маршруту будущего поезда, к этому моменту сделали уже огромное число открытий. По состоянию на 27 апреля каталогизировано и зарезервировано более 896 000 гончарных изделий, 491 кость и почти 49 000 строений или фундаментов.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археология   майя   мексика   наука   новости   раскопки   
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