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Дом в Помпеях, которым владели два бывших раба более 1900 лет назад, восстановили во всей прежней красе

Дом в Помпеях, которым владели два бывших раба более 1900 лет назад, восстановили во всей прежней красе

Автор:
11 января 2023 23:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Помпеи   археология   архитектура   древний рим   история   новости   реставрация   
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Реставраторы закончили восстановление роскошного дом в Помпеях, принадлежавшего бывшим рабам. До того, как дом был погребен под вулканическим пеплом на горе Везувий в 79 году нашей эры, так называемый «Дом Ветти» также служил борделем.

В ходе 20-летней реставрации в доме были найдены каменные колонны, фонтан и несколько эротических фресок, одна из которых изображала бога Приапа с большим пенисом. Приап — бог плодородия и изобилия, и считается, что фрески, висящие у входа, символизируют богатство, накопленное мужчинами.

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Владельцы дома, Авл Веттиус Реститутус и Авл Веттиус Конвива, заработали свое богатство торговлей вином после того, как освободились из рабства, и потратили его на богато украшенный дом, который одновременно использовался как бордель.

Теперь туристы могут отправиться в экскурсию по дому, чтобы воочию увидеть, какой была жизнь элиты в римском городе с трагической судьбой.

Директор археологического парка Помпей Габриэль Цухтригель заявил: «Дом Ветти — это история Помпей и, по сути, римского общества в одном доме. Мы наблюдаем здесь последнюю фазу помпейской настенной росписи с невероятными деталями, так что перед этими изображениями можно простоять часами и все равно продолжить замечать новые детали».

Дом был обнаружен в период между концом 1894 и началом 1896 года и занимает площадь более 1 000 квадратных метров в северо-западной части Помпей.

Фреска в гостиной, прозванной «Зал Пенфея», изображает маленького Геракла, который душит двух змей. Согласно мифу, богиня Гера, жена Зевса, послала змей, чтобы убить Геракла, поскольку была в ярости из-за того, что тот родился от союза Зевса со смертной женщиной Алкменой.

Археологи предполагают, что владельцы дома выбрали это изображение, поскольку считали историю своей жизни схожей с историей Геракла, который преодолевал вызов за вызовом в течение всей жизни.

Сад «Дома Ветти» окружен декоративными мраморными ваннами и столами, а во дворе стоит фонтан. Рядом с кухней есть помещение, украшенное эротическими фресками и состоящее из небольших спален для оказания сексуальных услуг. Археологи также обнаружили надпись на латыни рядом с изображением Приапа, которая включает греческое имя для женщин, которые описываются как обладающие «хорошими манерами».

Дом также был местом поклонения, что демонстрируют изображения совокупляющихся пар и божеств, связанных с плодородием.

Архитектор археологического парка Помпей и руководитель реставрационных работ Арианна Спиноза назвала отреставрированный дом «одним из культовых домов Помпеи». «Резиденция представляет собой помпейский дом по преимуществу не только из-за фресок исключительной важности, но и из-за своей планировки и архитектуры», — сказала Спиноза.

Две тысячи лет назад Помпеи были процветающим городом с населением около 15 000 человек, пока извержение Везувия не разрушило его в 79 году нашей эры. Считается, что в результате извержения погибло 16 000 человек в Помпеях и близлежащих городах, что делает его одним из самых разрушительных извержений вулкана в истории. Это событие положило конец жизни городов, но в то же время сохранило их до повторного открытия археологами почти 1700 лет спустя. Археологи до сих пор регулярно находят что-то новое в покрытом пеплом городе.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Помпеи   археология   архитектура   древний рим   история   новости   реставрация   
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2  комментария
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6k
Умница-красавица 40 минут назад
Нет, главное, не библиотеку восстановили, а бордель
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90
ruslan d 48 минут назад
а кто-то знал , как он выглядел ?
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