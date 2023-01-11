Дом в Помпеях, которым владели два бывших раба более 1900 лет назад, восстановили во всей прежней красе

Директор археологического парка Помпей Габриэль Цухтригель заявил: «Дом Ветти — это история Помпей и, по сути, римского общества в одном доме. Мы наблюдаем здесь последнюю фазу помпейской настенной росписи с невероятными деталями, так что перед этими изображениями можно простоять часами и все равно продолжить замечать новые детали».

Дом был обнаружен в период между концом 1894 и началом 1896 года и занимает площадь более 1 000 квадратных метров в северо-западной части Помпей.

Фреска в гостиной, прозванной «Зал Пенфея», изображает маленького Геракла, который душит двух змей. Согласно мифу, богиня Гера, жена Зевса, послала змей, чтобы убить Геракла, поскольку была в ярости из-за того, что тот родился от союза Зевса со смертной женщиной Алкменой.

Археологи предполагают, что владельцы дома выбрали это изображение, поскольку считали историю своей жизни схожей с историей Геракла, который преодолевал вызов за вызовом в течение всей жизни.