На ярмарке в Мексике выставили мумию, которая может заразить посетителей грибковой инфекцией

Сохранившиеся трупы подверглись естественной мумификации в результате захоронения в склепах в сухой, богатой минералами почве в штате Гуанахуато. С 1860-х годов тела начали выкапывать, поскольку семьи усопших больше не могли платить за погребение, а позже мумии выставили в музее.

По данным Национального института антропологии и истории Мексики, у некоторых трупов все еще есть волосы, кожа и одежда, а у одной из мумий обнаружили грибковые наросты.