На ярмарке в Мексике выставили мумию, которая может заразить посетителей грибковой инфекцией

Эксперты предупреждают, что у тела, которое мумифицировалось естественным образом в 1800-х годах и теперь выставлено на туристической ярмарке в столице Мексики, могут быть «грибковые наросты», способные заразить посетителей.
Ученые обеспокоены тем, что одна из мумий, выставленных в стеклянных витринах на ярмарке в Мехико, может представлять опасность для населения. Неясно, насколько герметичны «стеклянные гробы», и эксперты опасаются что трупы выставлены «без мер защиты публики от биологических опасностей».
Сохранившиеся трупы подверглись естественной мумификации в результате захоронения в склепах в сухой, богатой минералами почве в штате Гуанахуато. С 1860-х годов тела начали выкапывать, поскольку семьи усопших больше не могли платить за погребение, а позже мумии выставили в музее.
По данным Национального института антропологии и истории Мексики, у некоторых трупов все еще есть волосы, кожа и одежда, а у одной из мумий обнаружили грибковые наросты.
Обычно эти мумии выставляются в Музее де лас Момиас в столице штата Гуанахуато, но периодически «гастролируют»; некоторые из них были выставлены к северу от границы в США в 2009 году. Бытует мнение, что часть людей, останки которых мумифицировались естественным образом, были либо погребены заживо, либо погибли во время вспышки холеры, но это не доказано.
Федеральный институт дистанцировался от решения правительства штата выставить мумии в стеклянных витринах на туристической ярмарке; его представили добавили, что с институтом не консультировались по поводу выставки.
«Еще более тревожно, что они все еще выставляются без мер защиты публики от биологических опасностей, — заявили в институте. — Судя по некоторым опубликованным фотографиям, по крайней мере на одном из выставленных трупов, который был осмотрен институтом в ноябре 2021 года, видны признаки разрастания возможных колоний грибка. Все они должны быть тщательно изучены, чтобы установить, являются ли они признаками угрозы как для самого культурного наследия, так и для тех, кто непосредственно обращается с ним и приходит на него посмотреть».
Эксперты не уточнили, о каком типе грибковых образований идет речь.
Мумии сохранились естественным путем, что, по мнению некоторых, связано с местным климатом и богатой минералами почвой. Другие считают, что это произошло благодаря тому, что тела хранились в запечатанных склепах, но точно не знает никто .
Естественная мумификация — это процесс сохранения кожи и органов умершего человека или животного без введения химических веществ. Это редкое явление, и оно происходит только в определенных условиях.
Музей Museo de las Momias, который посещают более 4000 человек в неделю, предлагает туристам за небольшую плату поглазеть на более чем 100 человеческих трупов, которые были извлечены из могил на соседнем кладбище.
За хрупкими стеклянными витринами в музее представлены жертвы убийств, преступники, которые были погребены заживо, и младенцы, похороненные в костюмах святых — традиционный обряд в мексиканской вере, чтобы облегчить путь детей на небеса.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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