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В Германии нашли самые древние следы человека: им около 300&nbsp;000 лет

В Германии нашли самые древние следы человека: им около 300 000 лет

Автор:
17 мая 2023 18:23
Сообщество : Наука
Метки: Германия   антропология   археология   гейдельбергский человек   интересно   наука   новости   
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Ученые полагают, что им удалось обнаружить самые ранние человеческие следы — 300 000 лет назад их оставила семья вымерших гейдельбергских людей.

Этот ископаемый вид людей, официально известный как Homo heidelbergensis, исчез с лица земли около 28 000 лет назад — согласно экспертам, произошло это из-за изменения климата. Гейдельбергский человек был одним из первых видов людей, строивших примитивные хижины и охотившихся на крупных животных.

Отпечатки ног были найдены учеными из Тюбингенского университета (SHEP) в палеолитическом комплексе Шёнинген в Нижней Саксонии вместе со следами древних животных, включая первые доказательства существования слонов в этом регионе.

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«В редком березово-сосновом лесу, поросшем травой, находится озеро длиной в несколько километров и шириной в несколько сотен метров. Стада слонов, носорогов и парнокопытных приходят к его илистым берегам, чтобы попить и искупаться, — описывают ученые. — В центре этого пейзажа стоит нуклеарная семья гейдельбергских людей».


Ученые считают, что два из трех человеческих следов в Шёнингене принадлежат детям или подросткам из небольшой разновозрастной группы, которая пользовалась озером и его ресурсами.

Ведущий автор исследования доктор Флавио Альтамура сказал: «В зависимости от сезона вокруг озера были доступны растения, фрукты, листья, побеги и грибы. Наши находки подтверждают, что вымерший человеческий вид обитал на берегах озер или рек с мелководьем. Это также следует из других мест со следами гоминидов нижнего и среднего плейстоцена. Из следов детей и молодых людей можно сделать вывод, что это была скорее семья на прогулке, чем взрослые на охоте».

Вдобавок к человеческим следам команда проанализировала следы слонов, принадлежащих вымершему виду Palaeoloxodon antiquus, прямобивневому лесному слону, который был самым большим наземным животным в то время — взрослые самцы весили до 13 тонн.

 «Слоновьи следы, которые мы обнаружили в Шёнингене, достигают удивительных размеров — 55 сантиметров в длину, — сообщил Джорди Серанджели, руководитель раскопок в Шёнингене. — В некоторых случаях мы также находили фрагменты древесины в колеях, которые животные вдавливали в то время еще мягкую землю. Один из следов принадлежит носорогу — Stephanorhinus kirchbergensis или Stephanorhinus hemitoechus — и это первый след этого вида из плейстоцена, обнаруженный в Европе».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Германия   антропология   археология   гейдельбергский человек   интересно   наука   новости   
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211
Фома Час назад
Дробышевского в студию
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6k
perekrestok 13 минут назад
офигеть! В Европе носороги, слоны и еще невесть кто. Ну и люди. Триста тысяч лет! Как долго добирались до современного человека! И какой то Зеленский до усрачки хочет всех довести до смерти. Хорошо что Путин не повторил ошибки Сталина и не стал ждать нападения на Россию.
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2k
Руслан 17 минут назад
Как-то напомнило: Немецкие археологи обнаружили на глубине двух метров кусочек медного провода. Это позволило им сделать вывод о том, что в пятнадцатом веке на территории современной Германии пользовались телеграфом. Вскоре после этого итальянские археологи обнаружили на глубине десяти метров тонкие стеклянные палочки и объявили, что в Древнем Риме пользовались оптоволокном. Украинские археологи выкопали яму глубиной 50 метров и ничего не нашли. Это значит, что уже 10000 лет тому назад древние укры пользовались мобильной связью))
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8k
Владимир Полчаса назад
Ну вот - меня кто-то спалил) Больше небуду в грязи топтаться, а то опять запалят через пару тысячелетий.
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10k
Юрий Полчаса назад
Почему хохлы молчат? Это же их следы, только они могли там наследить.
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11k
Sergey 52 минуты назад
Хохлы уже объявили что это их следы? :)
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661
Вася Час назад
Во-первых, рядом нет следов котиков, поэтому - брехня!
Во-вторых, "нуклеарная семья" в то время - это нонсенс, не реально от слова вообще.
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