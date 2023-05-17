В Германии нашли самые древние следы человека: им около 300 000 лет

Этот ископаемый вид людей, официально известный как Homo heidelbergensis, исчез с лица земли около 28 000 лет назад — согласно экспертам, произошло это из-за изменения климата. Гейдельбергский человек был одним из первых видов людей, строивших примитивные хижины и охотившихся на крупных животных.

Отпечатки ног были найдены учеными из Тюбингенского университета (SHEP) в палеолитическом комплексе Шёнинген в Нижней Саксонии вместе со следами древних животных, включая первые доказательства существования слонов в этом регионе.