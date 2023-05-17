В Германии нашли самые древние следы человека: им около 300 000 лет

Ученые полагают, что им удалось обнаружить самые ранние человеческие следы — 300 000 лет назад их оставила семья вымерших гейдельбергских людей.
Этот ископаемый вид людей, официально известный как Homo heidelbergensis, исчез с лица земли около 28 000 лет назад — согласно экспертам, произошло это из-за изменения климата. Гейдельбергский человек был одним из первых видов людей, строивших примитивные хижины и охотившихся на крупных животных.
Отпечатки ног были найдены учеными из Тюбингенского университета (SHEP) в палеолитическом комплексе Шёнинген в Нижней Саксонии вместе со следами древних животных, включая первые доказательства существования слонов в этом регионе.
«В редком березово-сосновом лесу, поросшем травой, находится озеро длиной в несколько километров и шириной в несколько сотен метров. Стада слонов, носорогов и парнокопытных приходят к его илистым берегам, чтобы попить и искупаться, — описывают ученые. — В центре этого пейзажа стоит нуклеарная семья гейдельбергских людей».
Ученые считают, что два из трех человеческих следов в Шёнингене принадлежат детям или подросткам из небольшой разновозрастной группы, которая пользовалась озером и его ресурсами.
Ведущий автор исследования доктор Флавио Альтамура сказал: «В зависимости от сезона вокруг озера были доступны растения, фрукты, листья, побеги и грибы. Наши находки подтверждают, что вымерший человеческий вид обитал на берегах озер или рек с мелководьем. Это также следует из других мест со следами гоминидов нижнего и среднего плейстоцена. Из следов детей и молодых людей можно сделать вывод, что это была скорее семья на прогулке, чем взрослые на охоте».
Вдобавок к человеческим следам команда проанализировала следы слонов, принадлежащих вымершему виду Palaeoloxodon antiquus, прямобивневому лесному слону, который был самым большим наземным животным в то время — взрослые самцы весили до 13 тонн.
«Слоновьи следы, которые мы обнаружили в Шёнингене, достигают удивительных размеров — 55 сантиметров в длину, — сообщил Джорди Серанджели, руководитель раскопок в Шёнингене. — В некоторых случаях мы также находили фрагменты древесины в колеях, которые животные вдавливали в то время еще мягкую землю. Один из следов принадлежит носорогу — Stephanorhinus kirchbergensis или Stephanorhinus hemitoechus — и это первый след этого вида из плейстоцена, обнаруженный в Европе».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Во-вторых, "нуклеарная семья" в то время - это нонсенс, не реально от слова вообще.