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Даже европейские СМИ обратили внимание на уличную обстановку в США

Даже европейские СМИ обратили внимание на уличную обстановку в США

Автор:
17 мая 2023 17:43
Метки: США   наркоманы   
755
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1
Меня больше интересует почему они в таких позах вечно, то выгибаются, то жопой к небу? Неужели нельзя усесться и торчать спокойно?

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MatveiVainrub Полчаса назад
Кенсингтон Филадельфия
Снято три недели назад .
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30k
Ego sum qui sum 2 минуты назад
это и есть Американская мечта
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