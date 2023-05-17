Даже европейские СМИ обратили внимание на уличную обстановку в США

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Меня больше интересует почему они в таких позах вечно, то выгибаются, то жопой к небу? Неужели нельзя усесться и торчать спокойно?
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Снято три недели назад .