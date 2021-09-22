Героиновые гетто, страшные земли, бездомные кошмары и прочие ужасы улиц США

Первый вопрос американца в России: где ваши бомжи и наркоманы? Это реальное удивление человека, который никогда не был в России - куда делись ваши бездомные, которые у нас лежат на улицах, спят в коробках, возят скарб в угнанных из магазинов тележках и портят насроене добропорядочным гражданам своим грязным видом. Что же у них там в Америке происходит-то по части людей без места жительства?