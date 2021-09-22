FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Урбанистика всякая 510 постов • 143 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Урбанистика всякая 
Героиновые гетто, страшные земли, бездомные кошмары и прочие ужасы улиц США

Героиновые гетто, страшные земли, бездомные кошмары и прочие ужасы улиц США (4 фото + 16 видео)

Автор:
22 сентября 2021 13:39
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: бездомные   бомжи   гетто   грязь   кошмар   наркоманы   сша   урбанистика   
3379
4
16

Первый вопрос американца в России: где ваши бомжи и наркоманы? Это реальное удивление человека, который никогда не был в России - куда делись ваши бездомные, которые у нас лежат на улицах, спят в коробках, возят скарб в угнанных из магазинов тележках и портят насроене добропорядочным гражданам своим грязным видом. Что же у них там в Америке происходит-то по части людей без места жительства?


Бездомные в США составляют социальную группу численностью, по разным оценкам, от 550 тысяч до 3,5 млн человек. В 2018 году Министерство жилищного строительства и городского развития США сообщило о 552,830 бездомных, проживающих на территории Соединенных Штатов.

Кажется, что они почти везде: разного возраста, на старых и новых местах. Спят на картоне или голой земле, собираются в стайки под мостами и деревьями

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Урбанистика всякая"
Метки: бездомные   бомжи   гетто   грязь   кошмар   наркоманы   сша   урбанистика   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
18
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Растрелли В.В. Час назад
До чего Путин пендоссию довёл!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Владимир 5 минут назад
Да шо вы тут показываете, а вы капитализацию эпл видели? И вообще эти все сами хотят так жить. они дышат воздухом шваботы и дерьмократии, каждому петушиному шествию радуются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Sergey 16 минут назад
ох уж этот загнивающий запад....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
pilgrimnl Полчаса назад
на последнем видео как раз вылазит и причина бездомства молодых, слишком большая нагрузка, темп, требований, обязанностей в современной жизни, избавилась от всег и и да же желания (хотелки) все пропали. кто самоубиством заканчивает, кто вот так, все пох, в любом случае это психологическое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Ego sum qui sum 37 минут назад
новый формат постов - подборка роликов с ютуба
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
257
阿鋒 45 минут назад
Лиьерастам не показывайте это! Диссонанс в штанах будет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
rutt 52 минуты назад
3.14здец. Полный. Град на холме мля
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Majul 58 минут назад
Сейчас набежит либшиза и начнет орать: "а вы ц наааас паасмаатритеееее! Поезжайте в любой заштатный городишко!!!, вездеее люююди мрууут, прааакелятый пуууутен"
Сразу тогда: если будете орать, прикладывайте видео этих городишек и не нужно совать деревни или города по 10к жителей, давайте города с населением и статусом не ниже, чем города США из поста.

И объективности ради. Видео из поста это максимально маргинальные районы, заселенные максимально опустившимися людьми. Огромное количество и нормальных райнов. Но подобных именно райнов нет ни в одном нашем крупном городе. НЕблагополучные есть, но вот похожих этим нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Izrin Maria Час назад
"Где ваши бездомные?"
Климат, понимаете-ли, другой.
Не только по вокзалам кучкуются, но и по квартирам-притонам.
Я понимаю, "домашний мамин мальчик" попав в США будет несколько шокирован - бездомные не прячутся.
В любом российском городе-милионнике к зиме прибывает около ста тысяч "населения".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
Hunde Beißer2 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
-(0)_(0)- 2 часа назад
Есть люди которые не могут и не хотят жить как все, такая жизнь их вполне устраивает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Владимир 2 часа назад
сжечь огнеметом этот мусор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Windows 10 Pro за $8.41 - стартовала осенняя распродажа в магазине KeysOFF Windows 10 Pro за $8.41 - стартовала осенняя распродажа в магазине KeysOFF Пост о тех, над кем не принято смеяться... Речь пойдёт о бомжах Пост о тех, над кем не принято смеяться... Речь пойдёт о бомжах Башни лунного света: когда электричество было модной новинкой Башни лунного света: когда электричество было модной новинкой Как сделать из автомобиля мусорку Как сделать из автомобиля мусорку «Ржавый пояс» США «Ржавый пояс» США 30 исторических фотографий из "района стартапов" до прихода Google и Apple 30 исторических фотографий из "района стартапов" до прихода Google и Apple
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

645252



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Студент открыл стрельбу в университете в Перми
3
486
Студент открыл стрельбу в университете в Перми
Звезды советского кино на снимках, сделанных в 80-е годы
0
11
Звезды советского кино на снимках, сделанных в 80-е годы
Набирающие популярность в сообществах
Продолжения фильмов и кинофраншиз, в которых на роль главного героя выбрали новых актеров
1
30
Продолжения фильмов и кинофраншиз, в которых на роль главного героя выбрали новых актеров
Мусоровоз опрокинулся на бок в Петербурге
0
7
Мусоровоз опрокинулся на бок в Петербурге
Windows 10 Pro за $8.41 - стартовала осенняя распродажа в магазине KeysOFF
Windows 10 Pro за $8.41 - стартовала осенняя распродажа в магазине KeysOFF
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А дома Натаху ждала целая гора неглаженного!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#люди#автомобили#дтп#интересное#кино#новости#шоу бизнес#позитив
#интересно#ynews#животные#автомир#факты#знаменитости#фотографии#СССР#авто аварии#Разное
#фото#прикол#история#Россия#в мире#картинки#аварии#сша#пермь#фейл

На что жалуетесь?

Вернуться