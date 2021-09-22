Героиновые гетто, страшные земли, бездомные кошмары и прочие ужасы улиц США

Первый вопрос американца в России: где ваши бомжи и наркоманы? Это реальное удивление человека, который никогда не был в России - куда делись ваши бездомные, которые у нас лежат на улицах, спят в коробках, возят скарб в угнанных из магазинов тележках и портят насроене добропорядочным гражданам своим грязным видом. Что же у них там в Америке происходит-то по части людей без места жительства?
Бездомные в США составляют социальную группу численностью, по разным оценкам, от 550 тысяч до 3,5 млн человек. В 2018 году Министерство жилищного строительства и городского развития США сообщило о 552,830 бездомных, проживающих на территории Соединенных Штатов.
Гавайи - 1 место по количеству бездомных в США
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Калифорния - второе место по количеству бездомных
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Кажется, что они почти везде: разного возраста, на старых и новых местах. Спят на картоне или голой земле, собираются в стайки под мостами и деревьями
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Лос-Анделес, набережная Венис
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12-ти серийный документальный фильм о бездомных Лос-Анделеса
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Филадельфия, Кенсингтон авеню - героиновая столица восточного побережья
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Портленд, самый крупный город штата Орегон. 4540 S Kelly Ave
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Сакраменто
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Рядом с железной дорогой Сан-Хоакин-Вэлли недалеко от Броули и Белмонта к западу от Фресно, штат Калифорния
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Окланд, Калифорния
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Нью-Йорк, Квинсбридж - одна из центральных улиц - дикая грязь и бомжи
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Остин, Техас
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10 городов Америки, заполенных бомжами
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Интервью бездомной девушки из Беверли-Хилз
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Сразу тогда: если будете орать, прикладывайте видео этих городишек и не нужно совать деревни или города по 10к жителей, давайте города с населением и статусом не ниже, чем города США из поста.
И объективности ради. Видео из поста это максимально маргинальные районы, заселенные максимально опустившимися людьми. Огромное количество и нормальных райнов. Но подобных именно райнов нет ни в одном нашем крупном городе. НЕблагополучные есть, но вот похожих этим нет.
Климат, понимаете-ли, другой.
Не только по вокзалам кучкуются, но и по квартирам-притонам.
Я понимаю, "домашний мамин мальчик" попав в США будет несколько шокирован - бездомные не прячутся.
В любом российском городе-милионнике к зиме прибывает около ста тысяч "населения".
В основном - собственный выбор + алкоголь или наркотики.
Социальное жильё довольно поганое, и не там, где хотелось бы... А климат для проживания на улице вполне подходящий.