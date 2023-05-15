Не дождётесь! Американский миллиардер Джордж Сорос опроверг слухи о своей смерти

Слухи о смерти финансиста Джорджа Сороса заполонившие Интернет в который раз оказались слишком преувеличены, хотя новость с удовольствием подхватили издания в США, Европе, Турции и многих других странах.

«Джордж Сорос, умерший XXX в возрасте XXX, был хищным и чрезвычайно успешным финансистом и инвестором, который парадоксальным образом в течение многих лет выступал против того же безудержного капитализма, который принес ему миллиарды»:

Кто стал первоисточником фейка понять сложно.

Есть версия, что всему виной некролог, заранее написанный агентством Reuters, который в очередной раз "всплыл" в Сети. За распространением слуха о смерти бизнесмена также может стоять инвестор Мэтт Уоллес или даже вообще "малоизвестный пользователь Twitter, который любит хоронить знаменитостей".