Не дождётесь! Американский миллиардер Джордж Сорос опроверг слухи о своей смерти

Утро новой рабочей недели ознаменовалось слухами о том, что одиозный финансист Д. Сорос (наконец-то) испустил дух. Публикации о якобы кончине 92-летнего магната появились в американских СМИ и соцсетях. Но оказалось, что радоваться рано. Этот чёрт ещё всех нас переживёт.
Слухи о смерти финансиста Джорджа Сороса заполонившие Интернет в который раз оказались слишком преувеличены, хотя новость с удовольствием подхватили издания в США, Европе, Турции и многих других странах.
«Джордж Сорос, умерший XXX в возрасте XXX, был хищным и чрезвычайно успешным финансистом и инвестором, который парадоксальным образом в течение многих лет выступал против того же безудержного капитализма, который принес ему миллиарды»:
Кто стал первоисточником фейка понять сложно.
Есть версия, что всему виной некролог, заранее написанный агентством Reuters, который в очередной раз "всплыл" в Сети. За распространением слуха о смерти бизнесмена также может стоять инвестор Мэтт Уоллес или даже вообще "малоизвестный пользователь Twitter, который любит хоронить знаменитостей".
Впервые статья о кончине финансиста была опубликована в интернете в 2013 году, и с тех пор ежегодно становится поводом для чьей-то ошибки или неудачной шутки.
Сам Сорос Джордж Сорос сообщения о своей смерти чуть позже опроверг в в Twitter.
«Слухи, что у меня был сердечный приступ, полностью ложны. Я жив и здоров», — написал он.
"Фанаты" Сороса не отказали себе в удовольствие откомментировать "радостную" новость:
- Жаль.
- Ну, никого не порадовал!
- : (
- Тебя даже дьявол к себе не берет.
- Черт! Так и знал. Это было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой!
Сорос жил, Сорос жив, Сорос будет жить ...
*В России «Открытое общество» и «Открытое общество — фонд содействия» Сороса признаны нежелательными организациями.
Источник:
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