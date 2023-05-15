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Не дождётесь! Американский миллиардер Джордж Сорос опроверг слухи о своей смерти

Не дождётесь! Американский миллиардер Джордж Сорос опроверг слухи о своей смерти

Автор:
15 мая 2023 22:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   коончина   миллиардер   некролог   сорос   фейк   финансист   
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Утро новой рабочей недели ознаменовалось слухами о том, что одиозный финансист Д. Сорос (наконец-то) испустил дух. Публикации о якобы кончине 92-летнего магната появились в американских СМИ и соцсетях. Но оказалось, что радоваться рано. Этот чёрт ещё всех нас переживёт.

Слухи о смерти финансиста Джорджа Сороса заполонившие Интернет в который раз оказались слишком преувеличены, хотя новость с удовольствием подхватили издания в США, Европе, Турции и многих других странах.

«Джордж Сорос, умерший XXX в возрасте XXX, был хищным и чрезвычайно успешным финансистом и инвестором, который парадоксальным образом в течение многих лет выступал против того же безудержного капитализма, который принес ему миллиарды»:

Кто стал первоисточником фейка понять сложно.

Есть версия, что всему виной некролог, заранее написанный агентством Reuters, который в очередной раз "всплыл" в Сети. За распространением слуха о смерти бизнесмена также может стоять инвестор Мэтт Уоллес или даже вообще "малоизвестный пользователь Twitter, который любит хоронить знаменитостей".

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Впервые статья о кончине финансиста была опубликована в интернете в 2013 году, и с тех пор ежегодно становится поводом для чьей-то ошибки или неудачной шутки.

Сам Сорос Джордж Сорос сообщения о своей смерти чуть позже опроверг в в Twitter.

«Слухи, что у меня был сердечный приступ, полностью ложны. Я жив и здоров», — написал он.

"Фанаты" Сороса не отказали себе в удовольствие откомментировать "радостную" новость:

- Жаль.

- Ну, никого не порадовал!

- : (

- Тебя даже дьявол к себе не берет.

- Черт! Так и знал. Это было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой!

Сорос жил, Сорос жив, Сорос будет жить ...


*В России «Открытое общество» и «Открытое общество — фонд содействия» Сороса признаны нежелательными организациями.

Источник:

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Метки: США   коончина   миллиардер   некролог   сорос   фейк   финансист   
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6  комментариев
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5k
BenderRodriguez 10 минут назад
Народная любовь к нему прям зашкаливает, что у нас, что на западе. Это ж какой личностью надо быть, что все пролетарии объединились в едином порыве ненависти?
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12k
Djeff Полминуты назад
Нет уж, помер так помер. Ему уже и так черти прогулы выписывают.
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35k
russger Минуту назад
"Этот чёрт ещё всех нас переживёт"

Нет
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4k
Трям 5 минут назад
Надо этому мудаку помочь!
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8k
Алексей 6 минут назад
Живучий, сука.
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338
RDV 8 минут назад
Вангую - скоро сдохнет)
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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73384



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