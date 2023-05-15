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В жилой дом в Индии заползла кобра-альбинос

В жилой дом в Индии заползла кобра-альбинос

Автор:
15 мая 2023 21:58
Сообщество : Животные
Метки: США   альбиносы   дикая природа   дикие животные   животные   змеи   кобра   природа   редкие животные   фото   
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Жители Индии увидели в своём доме редчайшую кобру-альбиноса. Оказалось, смертельно опасная рептилия приползла к дому после сильных дождей. Кобра наделала шуму, когда её заметили.

Эту редчайшую кобру-альбиноса заметили в индийском городе Коимбатур. После сильных ливней опасная рептилия оказалась в жилом районе - как рассказали эксперты, змея приползла спасаться от дождей. Кобра напугала местных жителей - не каждый день увидишь полностью белую 1,5-метровую змею у себя в доме. Они оперативно вызвали специалистов-змееловов из Фонда дикой природы и охраны окружающей среды (WNCT).

Индийская кобра, также известная как "Наджа Наджа", входит в четвёрку самых опасных змей Южной Азии, которые чаще всего кусают людей. Они смертельно опасны - укус этой кобры может привести к параличу или смерти без своевременного обращения к врачам.

По словам экспертов, важно обращаться с этими змеями с большой осторожностью, поскольку любая ошибка может привести к серьезным последствиям. Змееловы благополучно поймали кобру-альбиноса, осмотрели, и не нашли у неё никаких повреждений - поэтому сразу выпустили в безопасное место в дикой природе.

Кстати, альбинизм - полное или почти полное отсутствие пигмента меланина. Это генетическое отклонение встречается во всём животном мире - в первую очередь у птиц, рептилий и амфибий, и реже у млекопитающих. Большинство животных с альбинизмом не живут долго в дикой природе - белый цвет кожи делает их уязвимыми для хищников. Однако, в случае с этой коброй всё не так - по оценкам экспертов, она полностью выросла и спокойно обитает в природе, несмотря на альбинизм.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   альбиносы   дикая природа   дикие животные   животные   змеи   кобра   природа   редкие животные   фото   
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4  комментария
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4k
iovan2011 Час назад
Хороший белый ремень же
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8k
Артём 22 минуты назад
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4k
Трям Полчаса назад
Сожрали уже небось...
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520
Денис Веселов Час назад
Классная змеюка)))))
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