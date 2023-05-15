В жилой дом в Индии заползла кобра-альбинос

Кстати, альбинизм - полное или почти полное отсутствие пигмента меланина. Это генетическое отклонение встречается во всём животном мире - в первую очередь у птиц, рептилий и амфибий, и реже у млекопитающих. Большинство животных с альбинизмом не живут долго в дикой природе - белый цвет кожи делает их уязвимыми для хищников. Однако, в случае с этой коброй всё не так - по оценкам экспертов, она полностью выросла и спокойно обитает в природе, несмотря на альбинизм.