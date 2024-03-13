За поцелуй в краснодарском кафе суд оштрафовал двух девушек на 50 тысяч рублей каждую

После проверки обстоятельств героинь видео признали виновными по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений». Каждую оштрафовали на 50 тысяч рублей. Блогер, которая задумала эту съемку, после призналась, что ролик постановочный и сделан ради лайков и хайпа. Но за всё, как известно, приходится платить.

Суд оценил старания каждой девушки в 50 тысяч рублей , и довольны ли они сейчас (с учётом новых обстоятельств) создавшейся шумихой, не сообщается.



