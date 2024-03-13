За поцелуй в краснодарском кафе суд оштрафовал двух девушек на 50 тысяч рублей каждую

Девицы хотели хайпа, а получили наказание.
В феврале 2024 блогер Владлена опубликовала видео, в котором якобы делает предложение девушке. В финале сцены подруги целуются, подтверждая, что у них любовь и полный хэппи-энд. Видео разлетелось по соцсетям и вызвало ожидаемый ажиотаж не только в среде интернет-пользователей. Роликом заинтересовались и в полиции.
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После проверки обстоятельств героинь видео признали виновными по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений». Каждую оштрафовали на 50 тысяч рублей. Блогер, которая задумала эту съемку, после призналась, что ролик постановочный и сделан ради лайков и хайпа. Но за всё, как известно, приходится платить.
Суд оценил старания каждой девушки в 50 тысяч рублей , и довольны ли они сейчас (с учётом новых обстоятельств) создавшейся шумихой, не сообщается.
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Если так рассуждать, то проно тоже постановочное.
Ничего дурного в ролике не увидел. На фоне творящейся кругом дичи, это смотрится даже очень позитивно.
Надо же всё бросить, пока с одним делом не разберемся?
Ты же так и делаешь, правда?
Срать не ходишь, пока дом не построишь
Просто прекрасно!
Идиотам наука.
Хотели хайпа и получили его.
Правда платно
Это что за охота на ведьм...!! Раньше во имя бога сотнями тысяч вырезали, а сейчас.....
То, что мы видим на видео, называется провокация.
Реакция на провокацию, на мой взгляд, вполне логичная, в соответствии с Российским законодательством.
Что касается твоего случая, то на моей свадьбе тоже были ряженые.