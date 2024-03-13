FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7721 пост • 3093 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
За поцелуй в краснодарском кафе суд оштрафовал двух девушек на 50 тысяч рублей каждую

За поцелуй в краснодарском кафе суд оштрафовал двух девушек на 50 тысяч рублей каждую

Автор:
13 марта 2024 10:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Видео   Краснодар   Суд   кафе   поцелуй   пропаганда нетрадициооных ценностей   
1307
2
1

Девицы хотели хайпа, а получили наказание.

В феврале 2024 блогер Владлена опубликовала видео, в котором якобы делает предложение девушке. В финале сцены подруги целуются, подтверждая, что у них любовь и полный хэппи-энд. Видео разлетелось по соцсетям и вызвало ожидаемый ажиотаж не только в среде интернет-пользователей. Роликом заинтересовались и в полиции.


После проверки обстоятельств героинь видео признали виновными по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений». Каждую оштрафовали на 50 тысяч рублей. Блогер, которая задумала эту съемку, после призналась, что ролик постановочный и сделан ради лайков и хайпа. Но за всё, как известно, приходится платить.


Суд оценил старания каждой девушки в 50 тысяч рублей , и довольны ли они сейчас (с учётом новых обстоятельств) создавшейся шумихой, не сообщается.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Ynews   Видео   Краснодар   Суд   кафе   поцелуй   пропаганда нетрадициооных ценностей   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
сеньор Леонсио Час назад
ролик постановочный(с)
Если так рассуждать, то проно тоже постановочное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
20k
Алексей Минуту назад
Я так понимаю что штрафанули их не за действие, а за то что это действие было снято и выложено в соцсети. Ну и 50ик за рекламу, это халява конечно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
441
Пчёл 3 минуты назад
Виновным по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений» необходимо было так же признать и оператора, что их снимал. Вина их всех троих абсолютна равноценна в рамках статьи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Sheir 15 минут назад
Обалдеть! Это получается, что Батька и то более продвинутый в этом вопросе?
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Radugananebe Полчаса назад
Ну девицы знали, на что шли. Поделом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−3
Shyrich Полчаса назад
Учитывая, что мы читаем эту новость, сто тысяч штрафа уже окупились.
Ничего дурного в ролике не увидел. На фоне творящейся кругом дичи, это смотрится даже очень позитивно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Korolev 43 минуты назад
Теперь скрепам ничего не угрожает! Спи спокойно родная страна!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
GROMOZEKA Час назад
Прекрасно!
Просто прекрасно!
Идиотам наука.
Хотели хайпа и получили его.
Правда платно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Wertos Час назад
У меня на свадьбе, на второй день, наши с женой места заняли переодетые... Мужик был невестой, а женихом женщина ! Теперь это тоже под статью подпадает ?
Это что за охота на ведьм...!! Раньше во имя бога сотнями тысяч вырезали, а сейчас.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58
Lev A. Wertos 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Шапкин Час назад
ППЦ! В стане порядок, тишь да благодать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

226669



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«У нас светское государство, мы не по шариату живём»: в Питере приезжие устроили скандал во время задержания
«У нас светское государство, мы не по шариату живём»: в Питере приезжие устроили...
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
9 причин, почему Manjaro предпочтительней, чем Ubuntu (не реклама)
9 причин, почему Manjaro предпочтительней, чем Ubuntu (не реклама)
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#автомобили#машина#люди#аварии#собака#Автовсячина#Разное#дети#забавно
#Прикол#автомир#интересно#интересное#ДТП#позитив#Еда#Россия#подборка#новости
#фото#Юмор#в мире#кот#авто аварии#факты#кино#фильм#полиция#СССР
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева "Виновен в мошенничестве": суд вынес приговор Дональду Трампу "Виновен в мошенничестве": суд вынес приговор Дональду Трампу Парень пожаловался в полицию на незнакомку, поцеловавшую его в кафе Парень пожаловался в полицию на незнакомку, поцеловавшую его в кафе Актёра сериала "Слово пацана" арестовали по подозрению в убийстве 2011 года Актёра сериала "Слово пацана" арестовали по подозрению в убийстве 2011 года Вооруженный техасец остановил грабителя в кафе Вооруженный техасец остановил грабителя в кафе В Красноярске три гражданина РФ снова стали мигрантами В Красноярске три гражданина РФ снова стали мигрантами

На что жалуетесь?

Вернуться