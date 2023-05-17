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"Хорошо в деревне летом": Матвиенко призвала блогеров популяризировать сельскую жизнь среди молодёжи

"Хорошо в деревне летом": Матвиенко призвала блогеров популяризировать сельскую жизнь среди молодёжи

Автор:
17 мая 2023 12:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Валентина Матвиенко   жизнь в деревне   инициатива   поддержка   сельские блогеры   совет федерации   
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Глава СФ считает, что пора ломать стереотипы о жизни в российских сёлах и стимулировать молодых людей переезжать туда из городов.

Вчера на встрече с представителями блогосферы и тружениками социальной сферы села председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко призвала поддержать сельских блогеров. По её мнению, распространение пасторального контента поспособствует переселению молодых людей в сельскую местность.


Конечно, необходимо популяризировать сельскую жизнь среди молодежи. Считаю, здесь было бы полезно активнее использовать интернет-площадки. Именно вы можете на простом, понятном для молодого поколения языке рассказать о преимуществах жизни на селе

Матвиенко отметила, что интерес жизни за городом среди молодого поколения растёт с каждым годом, но этого недостаточно, чтобы рождаемость в деревнях и сёлах перекрывала убыль населения.


Чтобы с этими тенденциями бороться, нужно, чтобы жизнь кипела в каждой деревне или поселке, а ее качество не уступало городским стандартам. И если люди увидят, что на сельских территориях есть возможности для самореализации, что там работают современные учреждения социальной сферы, ремонтируются дороги, коммунальная инфраструктура, то, уверена, многие горожане вернутся к своим корням, российские села получат второе дыхание.

По мнению главы СФ, уже сейчас существует большое количество сельских блогеров, которые могут сломать все старые стереотипы и предрассудки о жизни в деревнях среди молодёжи. Но для этого им нужно активнее помогать в продвижении. Матвиенко назвала это главной задачей.


Как будет (и будет ли) реализовываться инициатива председателя СФ, к сожалению, пока неизвестно.

Кстати, смотрите сельских блогеров? Их действительно становится больше?

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Метки: Валентина Матвиенко   жизнь в деревне   инициатива   поддержка   сельские блогеры   совет федерации   
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61  комментарий
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47
Vladimir Vladimirovich Putin 2 часа назад
зарплаты в сельской местности повысить она не желает? и социальные нужды улучшить?
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1k
Николай Минуту назад
Я бы переехал в сельскую местность как нефиг делать. Но есть мысль, что денег я там не заработаю.
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1k
ВазгенСемёнович 2 минуты назад
А они не хотят детей своих на передовую в Бахмут отправить? Для популяризации СВО среди населения?

Хотя смысл задавать вопросы ответы на которые очевидны.
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0
Анна 2 минуты назад
Тема очень правильная, нужно много решить:
Льготные кредиты на жилье, транспорт (ездить в рай центр нужно будет), связь, медицина, дороги....
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377
Olldd 22 минуты назад
>>пора ломать
-Сначала сёла, а потом стереотипы.
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188
Brodyaga 23 минуты назад
Разговоры в пользу бедных...
На деле денег отсыпят банкам и нефтянке - надо поддерживать бизнес!!! - а населению, как всегда, расскажут красивых сказок.
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593
Алексей Полчаса назад
Имхо, народ поедет в села, только когда прилёты по городам начнутся и там ни воды ни электричества не станет. Вот тогда да, и без блогеров поедут. А пока очень странное пожелание...или нет
?
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1k
Миша Полчаса назад
Сама то как, уже садоводство по книгам осваивает? Или огородничеством планирует кормиться
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12k
Shtoppi Полчаса назад
учитывая что деревню благополучно почти угробили, то популяризировать они смогут разве что элитные дачные поселки.
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28k
Levyathan 36 минут назад
Этой изоленте уже 74 года. И она, как и остальные обитатели этого бестиария давно живет в своем мире. Не знаю, как все, но мне очень не хочется, чтобы значимые для моей страны решения или векторы, проводили вот такие личности.
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2k
LK 38 минут назад
Она это для имитации бурной деятельности или считает, что таким образом народ ломанется в село?
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14k
Alex 41 минуту назад
Вот пусть она сама поживёт в каком-нибудь селе. Уверен, как только ей в силу возраста или ещё чего, потребуется срочная медицинская помощь, а до ближайшего райцентра 100500 км и там одна на всех гнилая буханка, вот тогда и посмотрим. Не, для неё то санавиация вертолёт то пришлёт если что, но это не точно..... людей много, а санавиация одна.
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1k
Жирный бот 42 минуты назад
Трудно популяризировать сельскую жизнь среди городских..Где клубы, кинотеатры, рестораны?Да на природе отдохнуть - классно, но жить - это другое.. Школы, больницы - далеко, заняться - нечем, особенно зимой, работа - я вообще не представляю чем там занимаются.. какая там работа, для тех кто из города.. Едешь на авто и думаешь, чем люди то тут живут..
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59k
pynh 42 минуты назад
Ссылка youtu.be
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17k
sonic24a 44 минуты назад
кто она вообще?
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59k
pynh 45 минут назад
Сами все развалили, а теперь "популяризируйте"
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56
Nogard 45 минут назад
Я вот когда без семьи ездил в деревню - то в принципе прикольно! Можно работать удаленно (когда интернет позволяет!), и погрузиться в природу. Очень хорошо для смены обстановки

Но постоянно жить даже не представляю как сейчас там. Школы и больницы физически как бы есть, но врачей нет, оборудования нет, досуга и спорта тоже мало. На время пойдет, на постоянку - никак..
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6k
workmen77 53 минуты назад
Сельскую жизнь нужно не популяризировать, а улучшать, чтобы толковая молодежь хоть какая-то там оставалась. И это задача не блогеров, а таких как сама Матвиенко и её коллег министров-миллиардеров.
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3k
lekha-fil Час назад
Читаю комментарии и удивляюсь реакции на адекватные комменты - одни минуса, люди не знают, что такое жить в не городской местности: здравоохранение, культура, уровень жизни и прочее никак не на уровне.
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7k
Pravednik84 Час назад
Я люблю съедить на дачу на 2-3 недельки, это и впрямь круто... Жить так не хочу, я всё же городской житель и привык к определённому уровню комфорта.
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11k
GMN Час назад
А нельзя её к сельской жизни призвать, в Мордовии и с сынком. И с конфискацией...
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