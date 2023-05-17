"Хорошо в деревне летом": Матвиенко призвала блогеров популяризировать сельскую жизнь среди молодёжи

По мнению главы СФ, уже сейчас существует большое количество сельских блогеров, которые могут сломать все старые стереотипы и предрассудки о жизни в деревнях среди молодёжи. Но для этого им нужно активнее помогать в продвижении. Матвиенко назвала это главной задачей.



Как будет (и будет ли) реализовываться инициатива председателя СФ, к сожалению, пока неизвестно.