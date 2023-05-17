"Хорошо в деревне летом": Матвиенко призвала блогеров популяризировать сельскую жизнь среди молодёжи

Глава СФ считает, что пора ломать стереотипы о жизни в российских сёлах и стимулировать молодых людей переезжать туда из городов.
Вчера на встрече с представителями блогосферы и тружениками социальной сферы села председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко призвала поддержать сельских блогеров. По её мнению, распространение пасторального контента поспособствует переселению молодых людей в сельскую местность.
Конечно, необходимо популяризировать сельскую жизнь среди молодежи. Считаю, здесь было бы полезно активнее использовать интернет-площадки. Именно вы можете на простом, понятном для молодого поколения языке рассказать о преимуществах жизни на селе
Матвиенко отметила, что интерес жизни за городом среди молодого поколения растёт с каждым годом, но этого недостаточно, чтобы рождаемость в деревнях и сёлах перекрывала убыль населения.
Чтобы с этими тенденциями бороться, нужно, чтобы жизнь кипела в каждой деревне или поселке, а ее качество не уступало городским стандартам. И если люди увидят, что на сельских территориях есть возможности для самореализации, что там работают современные учреждения социальной сферы, ремонтируются дороги, коммунальная инфраструктура, то, уверена, многие горожане вернутся к своим корням, российские села получат второе дыхание.
По мнению главы СФ, уже сейчас существует большое количество сельских блогеров, которые могут сломать все старые стереотипы и предрассудки о жизни в деревнях среди молодёжи. Но для этого им нужно активнее помогать в продвижении. Матвиенко назвала это главной задачей.
Как будет (и будет ли) реализовываться инициатива председателя СФ, к сожалению, пока неизвестно.
Кстати, смотрите сельских блогеров? Их действительно становится больше?
Источник:
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Хотя смысл задавать вопросы ответы на которые очевидны.
Льготные кредиты на жилье, транспорт (ездить в рай центр нужно будет), связь, медицина, дороги....
-Сначала сёла, а потом стереотипы.
На деле денег отсыпят банкам и нефтянке - надо поддерживать бизнес!!! - а населению, как всегда, расскажут красивых сказок.
Правда на Лазурном берегу 6 "соток" или шале в Альпах стараются прикупить.
Прям реально интересно послушать кому верят такие как ты
Но постоянно жить даже не представляю как сейчас там. Школы и больницы физически как бы есть, но врачей нет, оборудования нет, досуга и спорта тоже мало. На время пойдет, на постоянку - никак..
От этого и идеи такие гениальные. Вы там сами что-нибудь в своих интернетах придумайте, что бы мы своих денег не тратили, а народ плодился и налоги платил.