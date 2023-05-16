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В Италии оштрафовали пенсионера, который заделал дыру на дороге

В Италии оштрафовали пенсионера, который заделал дыру на дороге

Автор:
16 мая 2023 15:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: дорога   инициатива   италия   курьёз   полиция   фото   штраф   
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Самое смешное, что мужчину ещё и обязали "восстановить" выбоину до её первоначального состояния.

Житель небольшого городка Барлассина проявил инициативу и столкнулся с беспощадной и бессмысленной бюрократической машиной. Пенсионер Клаудио Трента вместо властей залатал холодным битумом 30-сантиметровую выбоину на пешеходном переходе, но вместо благодарности получил штраф в размере 882 евро. Мужчину обвинили в выполнении потенциально опасной работы в общественном месте, на которую у него не было прав или разрешения.

В "письме счастья" помимо штрафа содержалось требование о ликвидации его самодеятельности, то есть 72-летний мужчина должен был раскопать дыру до её первоначального состояния.


Если они думают, что я идиот, они ошибаются. Меня спровоцировали, и теперь я подаю встречный иск на совет [города] за халатность. 

72-летний мужчина утверждает, что сообщал местным властям о выбоине несколько раз на протяжении трёх месяцев. К нему даже подключались другие жители Италии и слали жалобы в администрацию города. Тщетно.


Сегодня я отправил электронное письмо с протестом в мэрию Барлассины. Я знаю реалии Калабрии и Сицилии, где улицы превратились в решето, и если люди сами не примут меры, все рухнет.

К счастью, история получила должную огласку. Но несмотря на заявления министра культуры Италии Витторио Сгарби, который призвал полицейских вместо наказания поблагодарить инициативного мужчину, штраф с него пока не сняли. Клаудио Трента намерен идти до конца и добиваться отмены наказания.


За что штрафовать меня, а не тех, кто знал о проблеме и не вмешался?

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Метки: дорога   инициатива   италия   курьёз   полиция   фото   штраф   
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18  комментариев
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2k
ChePaev Полчаса назад
у нас в РФ кстати такая же тема, по телеку даже показывали, что вы не имеете права сами заниматься ремонтом дорожного полотна, которое является не вашей собственностью, за это штраф предусмотрен. Ремонт дороги – процесс, при котором крайне важно соблюдение требований технического регламента. Данный документ принят решением Комиссии Таможенного союза № 827 от 18 октября 2011 года. Работы были стандартизированы для того, чтобы защитить жизнь и здоровье людей, пользующихся коммуникациями. От того, насколько разумно сконструирована дорога, зависит и сохранность имущественных благ, то есть самих автомобилей. Непрофессионал, не знакомый с содержанием технического регламента, не вправе проводить работы на дорожных коммуникациях.
Согласно статье 16 Федерального Закона № 257-ФЗ от 2007 года строительство, реконструкция и ремонт полотна не могут осуществляться без специального разрешения. Подобные документы выдаются органами исполнительной власти на федеральном, региональном или местном уровнях. Все виды работ классифицированы Приказом Минтранса РФ № 402. Основополагающей же нормой в данном случае является Градостроительный Кодекс РФ
Специальной статьи, предусматривающей наказание за самовольный ремонт дороги, не существует. Однако есть нормы, которыми в подобных случаях пользуются сотрудники правоохранительных органов. Самая распространенная из них – статья 12.33 КоАП РФ. В 2019 году штраф для граждан составляет от 5 до 10 тысяч рублей. Индивидуальному предпринимателю, решившему «подлатать» дорогу возле своего магазина, придется отдать уже 25 тысяч. Если виновником будет признана организация, размер штрафа составит 300 тысяч рублей.
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3k
WisImp 9 минут назад
Не важно, в России это произошло или в Италии. Штрафовать надо везде, за вмешательство в ремонт общественной собственности без требующих на то квалификаций.

Что если пенсионер не расчистил яму перед заливкой битумом и теперь там есть риск, что "заплатка" как монолитный кусок вылетит из под проезжающей машины и кому-то нанесёт ущерб?

Я работаю системным администратором, обслуживаем больше 100 мелких фирм (от 1 до 20 человек) и клиенты являются владельцами своих серверов и систем и имеют все пароли (только начальник/владелец фирмы). Уже несколько раз клиенты после выполненных нами работ (например настройки нового сервера и Firewall), благодарили за работу, говорил что "дальше сами разберутся" и просили знакомого "Тыж Програмиста" обслуживать сервера. Довольно часто, через пару недель-месяцев, клиенты звонят нам и просят всё сделать заново или восстановить из бэкапа, потому что знакомый "случайно" удалил важные данные или сбросил настройки на заводские и теперь "ничего не работает".
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1k
Николай 22 минуты назад
Он просто не трансгендер.
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22k
sanchesS80 24 минуты назад
Ишь чего удумал. Если так каждый будет чинить дороги, то откуда чиновники кормиться будут.
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908
Шурман Полчаса назад
Яма это хорошо , на прошлой неделе забрал сына из школы ну и на минуту припарковался у магазина , сын сидит в машине , штраф 86 евро , ментам доказывал что в машине был человек а мне говорят а нам пофиг , сосед 4 раза на том же месте получил
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5k
Babangdida Полчаса назад
У него была возможность проголосовать за парламент, президента и местного мэра свыше дюжины раз. Выбирал бы поумнее!
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87
ЧЕбуратор Babangdida 16 минут назад
А лично у Вас большой выбор мэров?
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12k
Shtoppi Полчаса назад
страны разные, проблемы похожие, чиновники везде одинаково бездарны и тупы.
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33
Жан Батист Эммануэль Зорг 39 минут назад
где-то я такое уже видел...и не в Италии-гораздо ближе, даже границу пересекать не нужно!
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12k
GROMOZEKA 43 минуты назад
Ну ка лепералы хором
ДО ЧЕГО СТРАНУ ДОВЕЛИ
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