В Италии оштрафовали пенсионера, который заделал дыру на дороге

Самое смешное, что мужчину ещё и обязали "восстановить" выбоину до её первоначального состояния.
Житель небольшого городка Барлассина проявил инициативу и столкнулся с беспощадной и бессмысленной бюрократической машиной. Пенсионер Клаудио Трента вместо властей залатал холодным битумом 30-сантиметровую выбоину на пешеходном переходе, но вместо благодарности получил штраф в размере 882 евро. Мужчину обвинили в выполнении потенциально опасной работы в общественном месте, на которую у него не было прав или разрешения.
В "письме счастья" помимо штрафа содержалось требование о ликвидации его самодеятельности, то есть 72-летний мужчина должен был раскопать дыру до её первоначального состояния.
Если они думают, что я идиот, они ошибаются. Меня спровоцировали, и теперь я подаю встречный иск на совет [города] за халатность.
72-летний мужчина утверждает, что сообщал местным властям о выбоине несколько раз на протяжении трёх месяцев. К нему даже подключались другие жители Италии и слали жалобы в администрацию города. Тщетно.
Сегодня я отправил электронное письмо с протестом в мэрию Барлассины. Я знаю реалии Калабрии и Сицилии, где улицы превратились в решето, и если люди сами не примут меры, все рухнет.
К счастью, история получила должную огласку. Но несмотря на заявления министра культуры Италии Витторио Сгарби, который призвал полицейских вместо наказания поблагодарить инициативного мужчину, штраф с него пока не сняли. Клаудио Трента намерен идти до конца и добиваться отмены наказания.
За что штрафовать меня, а не тех, кто знал о проблеме и не вмешался?
Источник:
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Согласно статье 16 Федерального Закона № 257-ФЗ от 2007 года строительство, реконструкция и ремонт полотна не могут осуществляться без специального разрешения. Подобные документы выдаются органами исполнительной власти на федеральном, региональном или местном уровнях. Все виды работ классифицированы Приказом Минтранса РФ № 402. Основополагающей же нормой в данном случае является Градостроительный Кодекс РФ
Специальной статьи, предусматривающей наказание за самовольный ремонт дороги, не существует. Однако есть нормы, которыми в подобных случаях пользуются сотрудники правоохранительных органов. Самая распространенная из них – статья 12.33 КоАП РФ. В 2019 году штраф для граждан составляет от 5 до 10 тысяч рублей. Индивидуальному предпринимателю, решившему «подлатать» дорогу возле своего магазина, придется отдать уже 25 тысяч. Если виновником будет признана организация, размер штрафа составит 300 тысяч рублей.
Что если пенсионер не расчистил яму перед заливкой битумом и теперь там есть риск, что "заплатка" как монолитный кусок вылетит из под проезжающей машины и кому-то нанесёт ущерб?
Я работаю системным администратором, обслуживаем больше 100 мелких фирм (от 1 до 20 человек) и клиенты являются владельцами своих серверов и систем и имеют все пароли (только начальник/владелец фирмы). Уже несколько раз клиенты после выполненных нами работ (например настройки нового сервера и Firewall), благодарили за работу, говорил что "дальше сами разберутся" и просили знакомого "Тыж Програмиста" обслуживать сервера. Довольно часто, через пару недель-месяцев, клиенты звонят нам и просят всё сделать заново или восстановить из бэкапа, потому что знакомый "случайно" удалил важные данные или сбросил настройки на заводские и теперь "ничего не работает".
ДО ЧЕГО СТРАНУ ДОВЕЛИ
Прям пепелищще
Мне не требуются доказательства, чтобы понять, что ты из себя представляешь.
Так, что можешь и дальше исходить на удобрения.
У тебя это прекрасно получается