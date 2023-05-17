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20 фотографий людей, которые сумели фантастически перекрыть шрамы татуировками

20 фотографий людей, которые сумели фантастически перекрыть шрамы татуировками

Автор:
17 мая 2023 10:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: красота   рисунок   тату   тело   фото   шрам   
148
21

Говорят, что все отметины на теле человека, включая шрамы — это наглядная карта жизни. В этом есть смысл, ведь многие из полученных повреждений действительно оставляют глубокий след не только на теле, но и в памяти.

Тем не менее далеко не все принимают эти отметины и некоторые люди стараются их скрыть. В данном случае отличным помощником выступают татуировки.

Посмотрите на эти примеры креативного перекрытия с помощью тату.


Починка

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Наконец-то удалось сделать что-то творческое с моим уродливым шрамом на плече.


Огненный дракон


С помощью этого дракона я скрыл свои шрамы от ожогов 3-й степени.


Шраморыбка


Похищение


Цветочная поляна


Этот шрам остался после борьбы с раком кожи. Я ждала 4,5 года, чтобы перекрыть его.


Бурый мишка


Между фотографиями разница 1 год. Шрамы стали совсем не заметны.


Алхимия


«Раз, два, Фредди в гости жди…»


Перо


Я нашёл способ превратить шрам в нечто гораздо большее.


Оригами


Половина рукава, закрывающая шрамы — готова!


Изящная бабочка


Бегом!


Моя собака бежит по моему шраму.


«Поехали!»


«Розовые» розы


Лотос


Дружочек


Я перекрыла шрам. Теперь на меня смотрит моя лучшая подруга 🙂


Пионовое перекрытие


Верхняя часть плеча всё ещё не перекрыта, поэтому я прикрываю это место одеждой. Тату пока без цвета, но даже в таком виде она невероятно хорошо скрывает шрамы от самоповреждений. Я чувствую себя новым и свободным человеком.


Космический череп

27 лет я стеснялся своего шрама, но теперь сделал эту потрясающую татуировку!


Флора и фауна

Мастер идеально разработал татуировку с учётом моего шрама. Теперь его почти не видно!


Растение

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Метки: красота   рисунок   тату   тело   фото   шрам   
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2  комментария
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23k
SolomonA 56 минут назад
Перекрывать шрамы татуировками - это как бороться с алкоголизмом при помощи героина
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27k
Serg2001 21 минуту назад
Как по мне, это единственное обстоятельство, оправдывающее тату...
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