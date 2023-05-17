20 фотографий людей, которые сумели фантастически перекрыть шрамы татуировками

Говорят, что все отметины на теле человека, включая шрамы — это наглядная карта жизни. В этом есть смысл, ведь многие из полученных повреждений действительно оставляют глубокий след не только на теле, но и в памяти.
Тем не менее далеко не все принимают эти отметины и некоторые люди стараются их скрыть. В данном случае отличным помощником выступают татуировки.
Посмотрите на эти примеры креативного перекрытия с помощью тату.
Починка
Наконец-то удалось сделать что-то творческое с моим уродливым шрамом на плече.
Огненный дракон
С помощью этого дракона я скрыл свои шрамы от ожогов 3-й степени.
Шраморыбка
Похищение
Цветочная поляна
Этот шрам остался после борьбы с раком кожи. Я ждала 4,5 года, чтобы перекрыть его.
Бурый мишка
Между фотографиями разница 1 год. Шрамы стали совсем не заметны.
Алхимия
«Раз, два, Фредди в гости жди…»
Перо
Я нашёл способ превратить шрам в нечто гораздо большее.
Оригами
Половина рукава, закрывающая шрамы — готова!
Изящная бабочка
Бегом!
Моя собака бежит по моему шраму.
«Поехали!»
«Розовые» розы
Лотос
Дружочек
Я перекрыла шрам. Теперь на меня смотрит моя лучшая подруга 🙂
Пионовое перекрытие
Верхняя часть плеча всё ещё не перекрыта, поэтому я прикрываю это место одеждой. Тату пока без цвета, но даже в таком виде она невероятно хорошо скрывает шрамы от самоповреждений. Я чувствую себя новым и свободным человеком.
Космический череп
27 лет я стеснялся своего шрама, но теперь сделал эту потрясающую татуировку!
Флора и фауна
Мастер идеально разработал татуировку с учётом моего шрама. Теперь его почти не видно!
Растение
Источник:
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