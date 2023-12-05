15 случаев, когда мастера с золотыми руками исправили откровенно неудачные татуировки

Популярное в современном мире искусство нательной живописи, к сожалению, может оказаться не таким впечатляющим (разве что в негативном смысле). Татуировки — довольно древнее изобретение, и только недавно оно стало повсеместным, размыв границы между обществом и привилегированными или девиантными группами.
Правда, доступность не подразумевает отточенное мастерство. Люди, желающие украсить своё тело, до сих пор натыкаются на недомастеров или сами по глупости делают неказистую татуировку.
Тогда на помощь им приходят настоящие художники и профессионалы, которые даже сложную испорченную татуировку превратят в произведение искусства!
Какое облегчение приносят такие работы их носителям, ведь больше не нужно прятать под одеждой стыдный рисунок, а новый на все сто процентов перекрывает старый, да ещё так эффектно!
Подобные работы для мастера — это повод показать не только уровень владения тату-машинкой, но и свои художественные навыки.
Кстати, вы заметили, сколько неудачных татуировок сделано на животную тему, особенно изображений львов и тигров? Хорошо, что тату-мастера не сидят на месте и создают такие шедевры, как на фото справа.
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