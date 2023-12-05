15 случаев, когда мастера с золотыми руками исправили откровенно неудачные татуировки

Правда, доступность не подразумевает отточенное мастерство. Люди, желающие украсить своё тело, до сих пор натыкаются на недомастеров или сами по глупости делают неказистую татуировку.

Тогда на помощь им приходят настоящие художники и профессионалы, которые даже сложную испорченную татуировку превратят в произведение искусства!