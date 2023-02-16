18 неудачных и смешных татуировок, которые вызывают слишком много вопросов

Татуировка – это давно уже не что-то из ряда вон, а волне распространённый способ украсить своё тело. Однако тут есть один небольшой нюанс: вывести неудачную татуировку весьма сложно.
Но это совершенно не остановило ни обладателей тату из подборки ниже, ни тату-мастеров, которые эти самые татуировки и делали. В чём же была проблема? Неудачно выбранный салон? Домашний сеанс, а мастер – это только что купивший тату-машинку приятель? Алкогольное опьянение? Или просто веселья ради? Увы, этого мы никогда не узнаем.
Моя прелесть
И клиент, и татуировщик выпили по бутылке перед тем, как сделать это. Иначе я не могу это объяснить.
Почти получилось…
Король Лев
Даже Муфаса потерял дар речи.
Просто тигр
Вы не понимаете, это стиль такой!
Зато с душой
Кто-то из моего списка друзей запостил это, рекламируя «красивые и дешевые татуировки».
Это лошади?
Малыш-волк
Следит за тобой
Проблема не в глазе. Проблема в волко-осле, выглядывающем из-под майки.
Ааааааааааа!
Глубоко…
Я хотела сделать такую же татуировку, когда парень расстался со мной в 8-ом классе.
Когда у него уже нет сил с тобой спорить
Мультяшные персонажи
Рапунцель, Вуди и Ариэль? Почему?? Какое странное сочетание персонажей.
Хорошая попытка
Татуировка полная мистицизма
Честно говоря, эта татуировка была умным ходом. Она отвлекает внимание от ужасной татуировки дракона ниже.
А ведь кто-то с этим живёт
Эта Динь-динь вызывает вопросы
Так плохо, что аж хорошо
Что-то тут не так…
W — Wostok, всё правильно.
Источник:
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