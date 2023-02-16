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18 неудачных и смешных татуировок, которые вызывают слишком много вопросов

18 неудачных и смешных татуировок, которые вызывают слишком много вопросов

Автор:
16 февраля 2023 09:04
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   забавно   люди   рисунок   тату   тело   
572
19

Татуировка – это давно уже не что-то из ряда вон, а волне распространённый способ украсить своё тело. Однако тут есть один небольшой нюанс: вывести неудачную татуировку весьма сложно.

Но это совершенно не остановило ни обладателей тату из подборки ниже, ни тату-мастеров, которые эти самые татуировки и делали. В чём же была проблема? Неудачно выбранный салон? Домашний сеанс, а мастер – это только что купивший тату-машинку приятель? Алкогольное опьянение? Или просто веселья ради? Увы, этого мы никогда не узнаем.


Моя прелесть

×
×

И клиент, и татуировщик выпили по бутылке перед тем, как сделать это. Иначе я не могу это объяснить.



Почти получилось…


Король Лев


Даже Муфаса потерял дар речи.


Просто тигр


Вы не понимаете, это стиль такой!


Зато с душой


Кто-то из моего списка друзей запостил это, рекламируя «красивые и дешевые татуировки».


Это лошади?


Малыш-волк


Следит за тобой


Проблема не в глазе. Проблема в волко-осле, выглядывающем из-под майки.


Ааааааааааа!


Глубоко…


Я хотела сделать такую же татуировку, когда парень расстался со мной в 8-ом классе.



Когда у него уже нет сил с тобой спорить



Мультяшные персонажи


Рапунцель, Вуди и Ариэль? Почему?? Какое странное сочетание персонажей.


Хорошая попытка

Татуировка полная мистицизма

Честно говоря, эта татуировка была умным ходом. Она отвлекает внимание от ужасной татуировки дракона ниже.


А ведь кто-то с этим живёт


Эта Динь-динь вызывает вопросы


Так плохо, что аж хорошо


Что-то тут не так…


W — Wostok, всё правильно.


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Метки: Прикол   Юмор   забавно   люди   рисунок   тату   тело   
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6  комментариев
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7k
Copycat 22 минуты назад
В 99% таким тату предшествует что то типа "блин Колян вроде умеет набивать же, если я куплю ему расходники они мне почти бесплатно набъет"
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 9 минут назад
Вопросы у меня вызывают не столько сами тату, сколько психическое здоровье людей, сделавших их себе.
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7k
Invertor 12 минут назад
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52k
dima423 12 минут назад
Комментарий к фото
а Е - епаный запад)
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52k
dima423 21 минуту назад
Комментарий к фото
Эта по мотивам песни гр Любэ, не валяй дурака америка... Еееекатерина ты была не права (с)
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