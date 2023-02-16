18 неудачных и смешных татуировок, которые вызывают слишком много вопросов

Но это совершенно не остановило ни обладателей тату из подборки ниже, ни тату-мастеров, которые эти самые татуировки и делали. В чём же была проблема? Неудачно выбранный салон? Домашний сеанс, а мастер – это только что купивший тату-машинку приятель? Алкогольное опьянение? Или просто веселья ради? Увы, этого мы никогда не узнаем.

Моя прелесть