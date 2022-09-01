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Когда татуировки стали не просто рисунками на теле

Когда татуировки стали не просто рисунками на теле

Автор:
01 сентября 2022 09:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: история   люди   рисунок   тату   татуировка   тело   фото   
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В этом посте собрал для вас примеры татуировок, которые стали для их обладателей не просто картинками. У каждой из них есть подтекст и какая-то история.

Татуировки — дело очень личное. Каждый делает их по своему поводу: кому-то нравятся рисунки и вид татуированного тела, кто-то хочет запечатлеть важное для себя событие.


Сделали с мамой парные татуировки. В детстве она читала мне книги о драконах

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У меня витилиго, и я решил немного повеселиться

Это бутылочка с отбеливателем.


Я глух на левое ухо, и это моя первая татуировка


Татуировка с моим идеальным псом Дизелем


В прошлом году я потеряла ногу, а сегодня сделала татуировку в виде фламинго, так как мы с ним стоим на одной ноге


На свое 18-летие я сделал татуировку на руке в виде смеха моего папы


Его не стало три года назад, но теперь его улыбка и радость всегда со мной, куда бы я ни пошёл.


Я спросил папу, какую татуировку мне сделать следующей

Видимо, папа ответил: «Тебе не нужна ещё одна татуировка». Эта надпись и появилась на руке.


Я запечатлела послание от себя семилетней. Мне 27, и пусть этот рисунок напоминает больше любить себя


Семейная татуировка

В ней объединились почерки мамы, бабушки, сестры и племянницы.


В качестве первой татуировки решил сделать один из рисунков сына


Записал, как моя дочь говорит: «Папа, я тебя люблю. И я принцесса»

Теперь эта звуковая дорожка осталась на руке отца татуировкой.


У меня есть три веснушки, похожие на Пояс Ориона, поэтому я вытатуировала остальные созвездия


Татуировка, которая изображает меня и моих детей


Наконец-то сделала свою первую татуировку

Рисунок посвящён фотографии родителей в молодости, а ещё на там есть небольшое камео собаки обладательницы тату.


Минималистичный енот на моей ноге в честь моего сына

Как всё связано? Дело в том, что любимая игрушка ребёнка — плюшевый енот.


Я только что сделал свою первую татуировку в память о моей борьбе с депрессией!

Автор рассказал о смысле этого тату. Во-первых, он любит котов, а во-вторых, это точка с запятой, которая показывает, что депрессия — это не остановка, а пауза, и жизнь после не неё не заканчивается.


Моя жуткая собака

Источник:

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Метки: история   люди   рисунок   тату   татуировка   тело   фото   
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Игорь 13 минут назад
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