18 случаев, когда на месте старых татуировок благодаря мастерам появилось нечто совершенно новое

Можно по-разному относиться к татуировкам. Кто-то не приемлет их вообще, кто-то с их помощью хочет оставить в памяти важные моменты и события, а кто-то не прячет в рисунках на теле тайные смыслы и просто набивает, что нравится. А если со временем изображение надоедает, его можно перекрыть или новой улучшенной версией или вообще чем-то совершенно иным.

До и после