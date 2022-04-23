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18 случаев, когда на месте старых татуировок благодаря мастерам появилось нечто совершенно новое

18 случаев, когда на месте старых татуировок благодаря мастерам появилось нечто совершенно новое

Автор:
23 апреля 2022 11:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   рисунок   тату   татуировка   тело   фото   
649
19

Предлагаю для вас случаи, когда на месте одной татуировки при помощи мастеров появлялась другая.

Можно по-разному относиться к татуировкам. Кто-то не приемлет их вообще, кто-то с их помощью хочет оставить в памяти важные моменты и события, а кто-то не прячет в рисунках на теле тайные смыслы и просто набивает, что нравится. А если со временем изображение надоедает, его можно перекрыть или новой улучшенной версией или вообще чем-то совершенно иным.


До и после

×
×

Разница очевидна

Девочка и колибри

Одуванчик превратился в подсолнух

Преображение волка

Красота

Преображение индейца

Птица и роза

Вот такая необычная роза

Совушка

Прекрасные коты

Пакет и стакан превратились в лилию

Пантера

Иногда даты имена и надписи теряют свою актуальность. А порой их вообще хочется забыть, как страшный сон. Хорошо, что всё можно перекрыть!


Маленькая аккуратная тату

Изменение розы

Сердце и роза

Перекрытие цветами

Ещё одно перекрытие надписи

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: было стало   рисунок   тату   татуировка   тело   фото   
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358
HalloFreeSpace 39 минут назад
хорошо обновили )
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14k
Broser 23 минуты назад
Чуть не блеванул.
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amrita Полчаса назад
Мастер конечно очень достойный.. художник от Бога. (( но баба Яга против всяческих татуировок.
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