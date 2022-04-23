18 случаев, когда на месте старых татуировок благодаря мастерам появилось нечто совершенно новое

Предлагаю для вас случаи, когда на месте одной татуировки при помощи мастеров появлялась другая.
Можно по-разному относиться к татуировкам. Кто-то не приемлет их вообще, кто-то с их помощью хочет оставить в памяти важные моменты и события, а кто-то не прячет в рисунках на теле тайные смыслы и просто набивает, что нравится. А если со временем изображение надоедает, его можно перекрыть или новой улучшенной версией или вообще чем-то совершенно иным.
До и после
Разница очевидна
Девочка и колибри
Одуванчик превратился в подсолнух
Преображение волка
Красота
Преображение индейца
Птица и роза
Вот такая необычная роза
Совушка
Прекрасные коты
Пакет и стакан превратились в лилию
Пантера
Иногда даты имена и надписи теряют свою актуальность. А порой их вообще хочется забыть, как страшный сон. Хорошо, что всё можно перекрыть!
Маленькая аккуратная тату
Изменение розы
Сердце и роза
Перекрытие цветами
Ещё одно перекрытие надписи
Источник:
АНТИФИШКИ
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