Голландские фотографы создали проект, который отвечает на вопрос: «Как будут выглядеть ваши тату в старости?»

Проект «TatooAge» рассказывает про тех, кто с молодости забивал своё тело рисунками, и о тех, кто уже в старости решил нанести на своё тело первый рисунок.
Голландские фотографы Ингрид Мейеринг и Марион Дуимель решили доказать, что татуировки даже в старости могут смотреться хорошо, придавать человеку индивидуальности и нести особый смысл. Фотографы потратили три года на то, чтобы запечатлеть людей с татуировками старше 65 лет и поделиться их историями.
Томас
Родился: 1949 г.
Первая татуировка: 1978 г.
Последняя сделанная татуировка: 2015 г.
Мне всё равно, что обо мне думают другие. Я на что-то осмелился, пересёк границу, и от этого я чувствую себя очень свободным.
Кор
Родился: 1950 г.
Первая татуировка: 1980 г.
Последняя сделанная татуировка: 2017 г.
С татуировками вы выделяетесь из толпы. И теперь я уже не такой голый и лысый. Странно то, что в какой-то момент ты начинаешь искать, что ещё на своём теле можно забить рисунком, и не можешь остановиться.
Ян
Родился: 1946 г.
Первая татуировка: 1957 г.
Последняя сделанная татуировка: 2016 г.
После операции я шёл по коридору. Доктор крикнул мне: «Мне нужно посмотреть на мою картину». Он назвал меня картиной!
Тоос
Родилась: 1936 г.
Первая татуировка: 2015 г.
Последняя сделанная татуировка: 2016 г.
Иногда я специально сижу в топе где-то и смотрю, как люди на меня реагируют. Бывает, что на меня бросают странные взгляды, но никто никогда не осмеливается произнести что-то вслух.
Крис
Родился: 1953 г.
Первая татуировка: 2007 г.
Последняя сделанная татуировка: 2016 г.
Это татуировки моих предков, которые использовались во времена анимизма до того, как они были запрещены другими религиями. Это мои корни.
Ян
Родился: 1954 г.
Первая татуировка: 1972 г.
Последняя сделанная татуировка: 2017 г.
Я начал в возрасте семнадцати лет с маленького якоря. И я вошёл во вкус.
Ребха
Родилась: 1942 г.
Первая татуировка: 1956 г.
Последняя сделанная татуировка: 1956 г.
Это было модно среди молодежи. Мне было четырнадцать лет, и я, как и все в деревне, мечтала о красивых украшениях на лице. У всех женщин в моей семье, матери, сестры, двоюродных сестёр, тоже были татуировки на лицах. Это было действительно частью нашей культуры. Я никогда не думала об удалении татуировок. Это часть меня. И она останется со мной, пока я не умру.
Ричард
Родился: 1946 г.
Первая татуировка: 2017 г.
Последняя сделанная татуировка: 2017 г.
Мы с моей женой Ольгой были вместе пятьдесят лет. Вместе у нас родились две дочери. К сожалению, наша младшая дочь ушла из жизни слишком рано. Потом заболела моя жена. Она болела шесть недель, прежде чем скончалась. Я определённо не могу назвать себя любителем татуировок. Тем не менее, теперь у меня на руках фотографии моей жены и дочери. Память о них заставляет меня чувствовать себя хорошо.
Джек
Родился: 1938 г.
Первая татуировка: 1999 г.
Последняя сделанная татуировка: 1999 г.
Однажды, когда я работал преподавателем, у нас со студентами зашёл разговор на тему татуировок. Кто-то из класса задал мне вопрос: «Джек, а у вас есть тату?». Я ответил: «Нет, у меня ещё не было причины её сделать». Тогда на вручении дипломов мои студенты подарили мне купон на татуировку. Они сказали: «Джек, теперь вы можете сделать тату. Тогда вы запомните на всю жизнь, как много вы для нас значите!» Я был горд, как павлин. Нет ничего лучше, чем получить такой подарок от своих студентов, верно? Я думаю, что я единственный учитель, который носит татуировку от своих учеников.
Тилли
Родилась: 1949 г.
Первая татуировка: 2017 г.
Последняя сделанная татуировка: 2017 г.
В день рождения моя внучка сказала мне: «Хочешь пойти в котокафе? Или, может, сделаем парные тату? У нас с тобой особая связь, и я хочу запечатлеть это!». Я не особо люблю татуировки, но эта мне очень понравилась. Она вообще всем очень нравится!
Источник:
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Я же на стариках и старухах вижу только мутные пятна, все расплывается, и картинки и тексты становятся грязными пятнами.
Напомнило старый анекдот о только что женившемся ковбое и его миссис, едущих по прерии
(...) "Представляю, как через двадцать лет вытянутся их рожи"
)))))