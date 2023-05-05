Голландские фотографы создали проект, который отвечает на вопрос: «Как будут выглядеть ваши тату в старости?»

Родился: 1938 г.

Первая татуировка: 1999 г.

Последняя сделанная татуировка: 1999 г.

Однажды, когда я работал преподавателем, у нас со студентами зашёл разговор на тему татуировок. Кто-то из класса задал мне вопрос: «Джек, а у вас есть тату?». Я ответил: «Нет, у меня ещё не было причины её сделать». Тогда на вручении дипломов мои студенты подарили мне купон на татуировку. Они сказали: «Джек, теперь вы можете сделать тату. Тогда вы запомните на всю жизнь, как много вы для нас значите!» Я был горд, как павлин. Нет ничего лучше, чем получить такой подарок от своих студентов, верно? Я думаю, что я единственный учитель, который носит татуировку от своих учеников.