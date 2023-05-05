FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8159 постов • 838 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Голландские фотографы создали проект, который отвечает на вопрос: «Как будут выглядеть ваши тату в старости?»

Голландские фотографы создали проект, который отвечает на вопрос: «Как будут выглядеть ваши тату в старости?»

Автор:
05 мая 2023 10:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: Как будут выглядеть ваши тату в старости   люди   рисунок   старость   тату   татуировка   тело   фото   
343
11

Проект «TatooAge» рассказывает про тех, кто с молодости забивал своё тело рисунками, и о тех, кто уже в старости решил нанести на своё тело первый рисунок.

Голландские фотографы Ингрид Мейеринг и Марион Дуимель решили доказать, что татуировки даже в старости могут смотреться хорошо, придавать человеку индивидуальности и нести особый смысл. Фотографы потратили три года на то, чтобы запечатлеть людей с татуировками старше 65 лет и поделиться их историями. 

Томас

×
×

Родился: 1949 г.
Первая татуировка: 1978 г.
Последняя сделанная татуировка: 2015 г.

Мне всё равно, что обо мне думают другие. Я на что-то осмелился, пересёк границу, и от этого я чувствую себя очень свободным.


Кор

Родился: 1950 г.
Первая татуировка: 1980 г.
Последняя сделанная татуировка: 2017 г.

С татуировками вы выделяетесь из толпы. И теперь я уже не такой голый и лысый. Странно то, что в какой-то момент ты начинаешь искать, что ещё на своём теле можно забить рисунком, и не можешь остановиться.


Ян

Родился: 1946 г.
Первая татуировка: 1957 г.
Последняя сделанная татуировка: 2016 г.

После операции я шёл по коридору. Доктор крикнул мне: «Мне нужно посмотреть на мою картину». Он назвал меня картиной!


Тоос

Родилась: 1936 г.
Первая татуировка: 2015 г.
Последняя сделанная татуировка: 2016 г.

Иногда я специально сижу в топе где-то и смотрю, как люди на меня реагируют. Бывает, что на меня бросают странные взгляды, но никто никогда не осмеливается произнести что-то вслух.


Крис

Родился: 1953 г.
Первая татуировка: 2007 г.
Последняя сделанная татуировка: 2016 г.

Это татуировки моих предков, которые использовались во времена анимизма до того, как они были запрещены другими религиями. Это мои корни.


Ян

Родился: 1954 г.
Первая татуировка: 1972 г.
Последняя сделанная татуировка: 2017 г.

Я начал в возрасте семнадцати лет с маленького якоря. И я вошёл во вкус.


Ребха

Родилась: 1942 г.
Первая татуировка: 1956 г.
Последняя сделанная татуировка: 1956 г.

Это было модно среди молодежи. Мне было четырнадцать лет, и я, как и все в деревне, мечтала о красивых украшениях на лице. У всех женщин в моей семье, матери, сестры, двоюродных сестёр, тоже были татуировки на лицах. Это было действительно частью нашей культуры. Я никогда не думала об удалении татуировок. Это часть меня. И она останется со мной, пока я не умру.


Ричард

Родился: 1946 г.
Первая татуировка: 2017 г.
Последняя сделанная татуировка: 2017 г.

Мы с моей женой Ольгой были вместе пятьдесят лет. Вместе у нас родились две дочери. К сожалению, наша младшая дочь ушла из жизни слишком рано. Потом заболела моя жена. Она болела шесть недель, прежде чем скончалась. Я определённо не могу назвать себя любителем татуировок. Тем не менее, теперь у меня на руках фотографии моей жены и дочери. Память о них заставляет меня чувствовать себя хорошо.


Джек

Родился: 1938 г.
Первая татуировка: 1999 г.
Последняя сделанная татуировка: 1999 г.

Однажды, когда я работал преподавателем, у нас со студентами зашёл разговор на тему татуировок. Кто-то из класса задал мне вопрос: «Джек, а у вас есть тату?». Я ответил: «Нет, у меня ещё не было причины её сделать». Тогда на вручении дипломов мои студенты подарили мне купон на татуировку. Они сказали: «Джек, теперь вы можете сделать тату. Тогда вы запомните на всю жизнь, как много вы для нас значите!» Я был горд, как павлин. Нет ничего лучше, чем получить такой подарок от своих студентов, верно? Я думаю, что я единственный учитель, который носит татуировку от своих учеников.


Тилли

Родилась: 1949 г.
Первая татуировка: 2017 г.
Последняя сделанная татуировка: 2017 г.

В день рождения моя внучка сказала мне: «Хочешь пойти в котокафе? Или, может, сделаем парные тату? У нас с тобой особая связь, и я хочу запечатлеть это!». Я не особо люблю татуировки, но эта мне очень понравилась. Она вообще всем очень нравится!


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Как будут выглядеть ваши тату в старости   люди   рисунок   старость   тату   татуировка   тело   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
sumrаknn 44 минуты назад
Какая то сказка или вранье. Здесь на всех картинках татухи четкие, линии резкие, контрастные.
Я же на стариках и старухах вижу только мутные пятна, все расплывается, и картинки и тексты становятся грязными пятнами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Злодей 55 минут назад
По моему в таком возрасте уже пофигу. Уже должны волновать несколько другие проблемы, чем мнение окружающих о том, как выглядят татухи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
V2.Smirnov Час назад
А что это они все одетые? Нет уж - взялись показывать тату, так показывайте!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Григорий Час назад
да стрёмно они будут выглядеть и растянуто, подобрали старичков получше и пиарят партаки в массы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Топпер Харли Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ruslan d 2 часа назад
Да нормально они будут выглядеть , у меня начальнице 64 года , вся забитая и очень даже хорошо выглядит . Тут вопрос другой , как ты сам будешь выглядеть в старости , а тату это второстепенно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Е-Лена 2 часа назад
)))))
Напомнило старый анекдот о только что женившемся ковбое и его миссис, едущих по прерии
(...) "Представляю, как через двадцать лет вытянутся их рожи"
)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

449048



Другие посты автора
Популярное в сообществах
А голову ты не потеряла? Пост про учителей
А голову ты не потеряла? Пост про учителей
27 занимательных снимков со всего мира
27 занимательных снимков со всего мира
Набирающие популярность в сообществах
Просто гифки, всякие и&nbsp;разные
Просто гифки, всякие и разные
ТОП10 автомобилей с лучшими интерьерами
ТОП10 автомобилей с лучшими интерьерами
Ученые декодировали сигналы мозга мыши и смогли увидеть мир её глазами (2 фото + видео)
Ученые декодировали сигналы мозга мыши и смогли увидеть мир её глазами (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Важен каждый клиент

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#животные#Жизнь#люди#подборка#Ynews#в мире#дизайн
#Юмор#Прикол#машина#дтп#полиция#шоу бизнес#позитив#Москва#звезды#Еда
#интересное#автомобили#история#факты#аварии#авто аварии#СССР#Автовсячина#девушки#забавно
Ученые декодировали сигналы мозга мыши и смогли увидеть мир её глазами (2 фото + видео) Ученые декодировали сигналы мозга мыши и смогли увидеть мир её глазами (2 фото + видео) А ведь можно выделяться интеллектом А ведь можно выделяться интеллектом 18 случаев, когда на месте старых татуировок благодаря мастерам появилось нечто совершенно новое 18 случаев, когда на месте старых татуировок благодаря мастерам появилось нечто совершенно новое Тату-мастер был пьян: 15 татуировок, за которые их владельцам всегда будет стыдно Тату-мастер был пьян: 15 татуировок, за которые их владельцам всегда будет стыдно Чем дольше смотришь, тем смешнее: 20 нелепых татуировок Чем дольше смотришь, тем смешнее: 20 нелепых татуировок О чем они думали когда делали эти тату? О чем они думали когда делали эти тату?

На что жалуетесь?

Вернуться