Люди старшего поколения, которые носят татуировки и при этом выглядят бомбезно

Татуировки — очень популярный способ самовыражения у людей всех возрастов. Но чаще всего жгучее желание набить себе цветочек или череп приходит к молодым людям. Кто-то идёт в салон и выполняет свою маленькую мечту, а кто-то оказывается под влиянием мнения общества. Ведь многие люди не особо одобряют столь радикальный способ изменений во внешности. У всех всегда возникает один и тот же вопрос: «А что потом? Как твои татуировки будут выглядеть в старости?»

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