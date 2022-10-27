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Люди старшего поколения, которые носят татуировки и при этом выглядят бомбезно

Люди старшего поколения, которые носят татуировки и при этом выглядят бомбезно

Автор:
27 октября 2022 08:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: внешность   люди   рисунок   тату   татуировка   тело   фото   
931
16

15 фотографий людей в возрасте, для которых татуировки вовсе не оказались помехой, чтобы оставаться красотками и красавцами!

Татуировки — очень популярный способ самовыражения у людей всех возрастов. Но чаще всего жгучее желание набить себе цветочек или череп приходит к молодым людям. Кто-то идёт в салон и выполняет свою маленькую мечту, а кто-то оказывается под влиянием мнения общества. Ведь многие люди не особо одобряют столь радикальный способ изменений во внешности. У всех всегда возникает один и тот же вопрос: «А что потом? Как твои татуировки будут выглядеть в старости?»

102 годика

×
×

— Как будут выглядеть твои татуировки, когда ты состаришься?

— Ой, мам, надеюсь так же круто, как на этой старушке.


Брутальности возраст не помеха

Словно с картинки

Модная парочка Twix

Не только в тренде, но и на спорте

Серьёзный мужчина

С этой бабулей лучше не шутить! А то так и ламой в глаз можно получить

Бабушка на позитиве (внук тоже старается не отставать)!

Милый дедуля с парочкой татушек на своём теле

Ещё одно доказательство, что возраст — это только цифра в паспорте

Вечно молодой

У любви нет возрастных ограничений, как и у тату

Ещё один ответ на вопрос, как тату будут выглядеть в старости

Модная ба

Молода и сногшибательна

Красиво вхожу в эти выходные…


Источник:

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Метки: внешность   люди   рисунок   тату   татуировка   тело   фото   
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18  комментариев
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115
Разрушитель твоей мечты 3 часа назад
татуировки + женщины = отвратительно
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27k
Квантовый переход Час назад
Недостаток серого вещества всегда стараются восполнить внешними атрибутами.
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12k
? ? ? 2 часа назад
с возрастом долбо№б становится старым долбо№бом
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1k
Вадим Курбатов 2 часа назад
Чую сейчас набежит кучка имбецилов со своим "авторитетным" мнением о том, как уродливо тату и какие нехорошие люди, делающие их)
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5k
Станислав 2 часа назад
Тут добрая часть людей очень за собой следит. Нет обвисшей кожи или обрюзгшего тела. Выглядит половина весьма экстравагантно. Поэтому и не помеха. А придешь на пляж, посмотришь на бабок 70-летних в татухах и такое себе зрелище, прямо скажу.
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9k
Игорь 2 часа назад
ну - не знаю.......
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38k
Example 6.2.6 2 часа назад
Я человек советского воспитания, и лично мне кажется что татуировки уместны только в некоторых случаях:
- человек скрывает какой-то дефект на коже, вроде шрама или типо того
- человек принадлежит к преступному сообществу, и для него это своеобразный паспорт, который всегда при нём, даже если всё остальное отобрали
- человек исповедует какую-то религию, в которой уместно нанесение перманентных символов на тело.

В остальных случаях, это либо культ карго, когда идиоты подражают бандюганам, размалёвывая себя всякими эмблемами и знаками, суть которых они не понимают, либо отношения к ним не имеют. Либо, человек просто хочет чем-то выделиться, но силу отсутствия иных талантов и достижений, лупит на себе какие-то надписи и картинки, чтоб показать что он "не такой как все", "необычный", "загадочный" итд.. но всё это, в обоих случаях - вариация комплекса неполноценности.
Некоторые ещё отмазываются, что татуировка у них в память о каком-то событии или человеке, но это звучит глупо.. если событие или человек для тебя значимые, и у тебя нет какой-нить редкой болезни (амнезии), вроде как в к\ф Помни (Momento), то ты и без всяких татух будешь это помнить.
Другими словами - если необходимость делать татуировки на себе, не навеяно жизненными обстоятельствами, то это - психологическое расстройство, указывающее на твои слабости и необходимость получать внимание и оценку от окружающих.
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8k
Борис Карабанов 3 часа назад
"Бомбезно" - это как?
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28
Sata33 3 часа назад
Круто , только надо следить за собой и за татухами
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17k
Топпер Харли 3 часа назад
Вот тоже "хохлома"
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1k
Andrey 3 часа назад
все татушки свежие, кроме первой, возможно временные, с годами всегда плывут контуры
тут только понты, "смотри, какой я крутой в свои годы"
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28
Sata33 Andrey 3 часа назад
За ними тоже следить надо , если хочешь чтоб не плыли .
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10k
Алексей 3 часа назад
Ну не нравица мне тату дела,тем более на девушках
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31k
Игорь 3 часа назад
За обтатушенных имбецилов ставлю минус автоматом.
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 3 часа назад
Уроды.
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134
Серега 4 часа назад
Ненавижу тату.Брат меня младший подколол ,как то.Купил футболку,с рисунком в виде татуировок и по видеосвязи позвонил.Я уже искал билеты на самолет Сургут -Москва,чтобы полететь и звездулей ему вставить.Вовремя он сказал,что это футболка,но много "хороших" слов от меня услышать успел.
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