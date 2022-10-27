Люди старшего поколения, которые носят татуировки и при этом выглядят бомбезно

15 фотографий людей в возрасте, для которых татуировки вовсе не оказались помехой, чтобы оставаться красотками и красавцами!
Татуировки — очень популярный способ самовыражения у людей всех возрастов. Но чаще всего жгучее желание набить себе цветочек или череп приходит к молодым людям. Кто-то идёт в салон и выполняет свою маленькую мечту, а кто-то оказывается под влиянием мнения общества. Ведь многие люди не особо одобряют столь радикальный способ изменений во внешности. У всех всегда возникает один и тот же вопрос: «А что потом? Как твои татуировки будут выглядеть в старости?»
102 годика
— Как будут выглядеть твои татуировки, когда ты состаришься?
— Ой, мам, надеюсь так же круто, как на этой старушке.
Брутальности возраст не помеха
Словно с картинки
Модная парочка Twix
Не только в тренде, но и на спорте
Серьёзный мужчина
С этой бабулей лучше не шутить! А то так и ламой в глаз можно получить
Бабушка на позитиве (внук тоже старается не отставать)!
Милый дедуля с парочкой татушек на своём теле
Ещё одно доказательство, что возраст — это только цифра в паспорте
Вечно молодой
У любви нет возрастных ограничений, как и у тату
Ещё один ответ на вопрос, как тату будут выглядеть в старости
Модная ба
Молода и сногшибательна
Красиво вхожу в эти выходные…
Источник:
АНТИФИШКИ
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- человек исповедует какую-то религию, в которой уместно нанесение перманентных символов на тело.
В остальных случаях, это либо культ карго, когда идиоты подражают бандюганам, размалёвывая себя всякими эмблемами и знаками, суть которых они не понимают, либо отношения к ним не имеют. Либо, человек просто хочет чем-то выделиться, но силу отсутствия иных талантов и достижений, лупит на себе какие-то надписи и картинки, чтоб показать что он "не такой как все", "необычный", "загадочный" итд.. но всё это, в обоих случаях - вариация комплекса неполноценности.
Некоторые ещё отмазываются, что татуировка у них в память о каком-то событии или человеке, но это звучит глупо.. если событие или человек для тебя значимые, и у тебя нет какой-нить редкой болезни (амнезии), вроде как в к\ф Помни (Momento), то ты и без всяких татух будешь это помнить.
Другими словами - если необходимость делать татуировки на себе, не навеяно жизненными обстоятельствами, то это - психологическое расстройство, указывающее на твои слабости и необходимость получать внимание и оценку от окружающих.
тут только понты, "смотри, какой я крутой в свои годы"