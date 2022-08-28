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Тату-мастер был пьян: 15 татуировок, за которые их владельцам всегда будет стыдно

Тату-мастер был пьян: 15 татуировок, за которые их владельцам всегда будет стыдно

Автор:
28 августа 2022 08:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: внешность   люди   рисунок   тату   татуировка   тело   фото   
1394
16

«Ты пожалеешь об этом», «тебе это надоест», «это будет плохо выглядеть в старости» и еще тысяча предостерегающих и критичных фраз, которые люди говорят о татуировках.

Чаще всего подобные слова — это просто предубеждения, но иногда татуировки получаются совсем нетакими крутыми и красивыми, как ожидалось, и тогда люди действительно жалеют о том, что решили их сделать. Вот несколько ужасных татуировок, за которые их владельцам всегда будет стыдно.

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Источник:

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Метки: внешность   люди   рисунок   тату   татуировка   тело   фото   
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6  комментариев
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Комментарий к фото
это какая часть тела вообще?)
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1k
zu4ara 54 минуты назад
Комментарий к фото
вот это классно ,я бы оставил такого уродца на память
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4k
Copycat Час назад
Блин челвоеческое тело это не лист бумаги с которого легко резинкой стереть, не понимаю как можно фигню всякую на нем набивать уродливую
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Комментарий к фото
нацикам с У\Рейха на заметку...как при экстракшне исправить по быстрому свою гомно...чтобы не казнили у
стенки.
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70k
Доктор Джонс 2 часа назад
Пришел мужик в салон Тату.
Я в танковых войсках служил, сделайте мне татуировку танк на спине.
Мастер присел через пять минут.
Готово.
Как так быстро сделали тату танка?
А чего тут колоть то 4 буквы всего...
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