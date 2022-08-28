Тату-мастер был пьян: 15 татуировок, за которые их владельцам всегда будет стыдно

Чаще всего подобные слова — это просто предубеждения, но иногда татуировки получаются совсем нетакими крутыми и красивыми, как ожидалось, и тогда люди действительно жалеют о том, что решили их сделать. Вот несколько ужасных татуировок, за которые их владельцам всегда будет стыдно.