Тату-мастер был пьян: 15 татуировок, за которые их владельцам всегда будет стыдно

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«Ты пожалеешь об этом», «тебе это надоест», «это будет плохо выглядеть в старости» и еще тысяча предостерегающих и критичных фраз, которые люди говорят о татуировках.
Чаще всего подобные слова — это просто предубеждения, но иногда татуировки получаются совсем нетакими крутыми и красивыми, как ожидалось, и тогда люди действительно жалеют о том, что решили их сделать. Вот несколько ужасных татуировок, за которые их владельцам всегда будет стыдно.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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стенки.
Я в танковых войсках служил, сделайте мне татуировку танк на спине.
Мастер присел через пять минут.
Готово.
Как так быстро сделали тату танка?
А чего тут колоть то 4 буквы всего...