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16 крутых вещиц, которые люди унаследовали от своих родственников

16 крутых вещиц, которые люди унаследовали от своих родственников

Автор:
17 мая 2023 08:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Предметы   красота   наследство   подборка   сокровища   фото   
1196
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Продавать или передаривать такие вещи — настоящее кощунство. Поэтому большинство наследников принимают семейную эстафету по хранению особенно ценных реликвий. Предлагаю вам взглянуть на фото этих самых сокровищ, которыми любезно поделились их обладатели.

Так уж устроены наш мир и общество, что младшим поколениям многие ценные вещи достаются по наследству от старших. Нередко любящие родственники завещают своим детям, внукам и племянникам денежные сбережения, собственную жилплощадь или раритетный автотранспорт. Однако иногда наследство может представлять собой какой-то уникальный предмет, интересный с исторической или сентиментальной точки зрения. Такие подарки, как правило, вызывают бурю эмоций — смесь удивления, трепета и любви.

Этот крошечный перочинный ножик достался мне в наследство от дедушки

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Сколько себя помню, я был очарован этим пресс-папье моего дедушки. Сегодня я получил его по наследству

Этой машине 81 год. Досталась в наследство от дедушки. Он купил её совершенно новой

Старинное коралловое кольцо, которое досталось мне по наследству

Я недавно получил в наследство этот потрясающий 8-миллиметровый кинопроектор родом из 1950-х

Кольцо 1958 года, которое принадлежало моему дедушке

Этот прекрасный винтажный кулон достался мне от бабушки. Розовый кварц и аметист. Ещё в нём есть секретное отделение

Что ты положишь в секретный отдел?

Я, наверное, скажу людям, что в нём яд, но вместо этого там будет две таблетки ибупрофена.


Недавно я унаследовал эту очень старую Библию от моей бабушки

Эта бритва досталась мне по наследству от дедушки

Вино с очень долгой выдержкой

Вино, которое мой дедушка унаследовал от своего дедушки. Вину почти 100 лет.


Карманные часы моего дедушки. Планирую починить и отдать маме

Мой прапрадед по отцовской линии сделал предложение и подарил это кольцо прабабушке

В нём 5 опалов. Я унаследовал его в 1990 году.


Эти удивительные шахматы достались мне в наследство от отца

Унаследовал несколько странных африканских масок

Унаследовала хрустальный шар моей прабабушки

Этот хрустальный шар перешёл от моей прабабушки к моей бабушке, а теперь ко мне. Это мое самое ценное имущество, на которое я не могу налюбоваться. Мне также нравится эта замечательная подставка.


Мне перешла в наследство странная кукла. Она передаётся из поколения в поколение по маминой линии

Могу я забрать твои вещи после того, как она похитит твою душу?

Конечно! Но мое завещание будет в коробке, вам придётся сначала открыть её.

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Метки: Вещи   Предметы   красота   наследство   подборка   сокровища   фото   
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5  комментариев
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1k
Дмитрий Носов 2 часа назад
Комментарий к фото
Может 81 года, а не 81 год машине? Этот Камаро в 70-81 производился только
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1k
antipups1 38 минут назад
Комментарий к фото
для 42го года выпуска она слишком инновационная... Кто-то попутал возраст деда с возрастом автомобиля.
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952
ruslan d 44 минуты назад
Если это все продать ...
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