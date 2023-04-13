16 вещичек, которые одни люди безжалостно выбросили в мусорку, а другие с удовольствием подобрали

Люди делятся на 2 типа: одним жаль выбросить ненужные предметы, и они складируют их на пыльных полках, а другим совсем не совестно отнести на мусорник даже весьма качественные, а подчас и совершенно новые вещи. Странной привычкой последних и пользуются искатели сокровищ, которые готовы перерыть уйму хлама в поисках чего-нибудь интересное.
И если вы думаете, что кроме отходов, пропавшей еды и истрепавшихся вещей в мусорном баке больше ничего не найти — вы ошибаетесь. Некоторым ищейкам сказочно везёт, и они обнаруживают в нелицеприятной обстановке вполне годные и даже дорогостоящие вещички, предметы мебели, а также драгоценности. Остаётся лишь пара вопросов: кто эти благотворители, и что сподвигло их расстаться с чем-то, что для большинства людей является настоящим кладом?
Нашла эту красоту в выброшенной шкатулке с кучей поддельных украшений
Это 14-каратное жёлтое золото и танзанит, окружённый настоящими бриллиантами.
Я нашёл 24-дюймовый iMac 2008 года выпуска почти в идеальном состоянии
Сегодня этот мотоцикл хотели сдать на металлолом. Угадайте, кто его забрал?
Нашёл отличный и полностью рабочий музыкальный автомат
Эти две шкатулки с кучей винтажных украшений хотели выбросить на свалку. Однако я забрала их себе
Нашёл в мусорном баке Apple Airpods с чехлом для зарядки. Ещё и в целой упаковке!
Я нашёл наушники возле жилого комплекса, расположенного недалеко от местного университета. Там живут богатые студенты-иностранцы.
Итак, я нашёл полностью рабочий саксофон
Планирую продать его за 200 долларов, чтобы погасить часть долга за обучение в колледже.
Моя жена нашла самоочищающийся туалет для кошек, он почти как новый. К слову, такой же продаётся за 600 долларов
Лучшая находка! Меня поражают люди, которые выбрасывают подобные вещи
Ты должен надеть это в следующий раз, когда будешь нырять в мусорные баки.
Откопал в выброшенных вещах
Мой друг ювелир сказал, что это 18-каратное золото и сапфиры.
Собака заценила мою находку
Эта необычная штука, найденная мною в мусорном контейнере, сделана из 14-каратного золота
Кощунство! Как можно было выбросить такой крутой холодильник?
Это, наверное, самые милые вещи, которые мне приходилось доставать из мусорного бака
Кто-то выбросил огромное количество цветов на помойку
Вытащил этого парня из мусорного контейнера по просьбе моих маленьких сестёр. Они хотят использовать его как украшение
Источник:
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