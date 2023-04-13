16 вещичек, которые одни люди безжалостно выбросили в мусорку, а другие с удовольствием подобрали

И если вы думаете, что кроме отходов, пропавшей еды и истрепавшихся вещей в мусорном баке больше ничего не найти — вы ошибаетесь. Некоторым ищейкам сказочно везёт, и они обнаруживают в нелицеприятной обстановке вполне годные и даже дорогостоящие вещички, предметы мебели, а также драгоценности. Остаётся лишь пара вопросов: кто эти благотворители, и что сподвигло их расстаться с чем-то, что для большинства людей является настоящим кладом?

Нашла эту красоту в выброшенной шкатулке с кучей поддельных украшений