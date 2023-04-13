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16 вещичек, которые одни люди безжалостно выбросили в мусорку, а другие с удовольствием подобрали

16 вещичек, которые одни люди безжалостно выбросили в мусорку, а другие с удовольствием подобрали

Автор:
13 апреля 2023 08:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Предметы   забавно   мусорка   подборка   фото   хлам   
789
17

Люди делятся на 2 типа: одним жаль выбросить ненужные предметы, и они складируют их на пыльных полках, а другим совсем не совестно отнести на мусорник даже весьма качественные, а подчас и совершенно новые вещи. Странной привычкой последних и пользуются искатели сокровищ, которые готовы перерыть уйму хлама в поисках чего-нибудь интересное.

И если вы думаете, что кроме отходов, пропавшей еды и истрепавшихся вещей в мусорном баке больше ничего не найти — вы ошибаетесь. Некоторым ищейкам сказочно везёт, и они обнаруживают в нелицеприятной обстановке вполне годные и даже дорогостоящие вещички, предметы мебели, а также драгоценности. Остаётся лишь пара вопросов: кто эти благотворители, и что сподвигло их расстаться с чем-то, что для большинства людей является настоящим кладом?


Нашла эту красоту в выброшенной шкатулке с кучей поддельных украшений

×
×

Это 14-каратное жёлтое золото и танзанит, окружённый настоящими бриллиантами.


Я нашёл 24-дюймовый iMac 2008 года выпуска почти в идеальном состоянии


Сегодня этот мотоцикл хотели сдать на металлолом. Угадайте, кто его забрал?


Нашёл отличный и полностью рабочий музыкальный автомат


Эти две шкатулки с кучей винтажных украшений хотели выбросить на свалку. Однако я забрала их себе


Нашёл в мусорном баке Apple Airpods с чехлом для зарядки. Ещё и в целой упаковке!


Я нашёл наушники возле жилого комплекса, расположенного недалеко от местного университета. Там живут богатые студенты-иностранцы.


Итак, я нашёл полностью рабочий саксофон


Планирую продать его за 200 долларов, чтобы погасить часть долга за обучение в колледже.


Моя жена нашла самоочищающийся туалет для кошек, он почти как новый. К слову, такой же продаётся за 600 долларов


Лучшая находка! Меня поражают люди, которые выбрасывают подобные вещи


Ты должен надеть это в следующий раз, когда будешь нырять в мусорные баки.


Откопал в выброшенных вещах

Мой друг ювелир сказал, что это 18-каратное золото и сапфиры.


Собака заценила мою находку

Эта необычная штука, найденная мною в мусорном контейнере, сделана из 14-каратного золота

Кощунство! Как можно было выбросить такой крутой холодильник?

Это, наверное, самые милые вещи, которые мне приходилось доставать из мусорного бака

Кто-то выбросил огромное количество цветов на помойку

Вытащил этого парня из мусорного контейнера по просьбе моих маленьких сестёр. Они хотят использовать его как украшение

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Метки: Вещи   Предметы   забавно   мусорка   подборка   фото   хлам   
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22k
homerchik Час назад
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15
Димас Мальченков 23 секунды назад
Не верю
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8k
Ysik Полчаса назад
Лет 11 назад моя бабушка, во время землетрясения, спрятала свою шкатулку с драгоценностями в мешочек крупы, да и забыла об этом. А когда перебирала крупы увидела, что там жучки завелись и выкинула в мусорный контейнер. Надеюсь кто-нибудь нашел, иначе жалко будет, если где-то в мусорных горах целая шкатулка с антикварным золотом закопана.
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2k
wwwoffka 1 42 минуты назад
Ну, выглядит так будто бы и больше могли найти, но тут хозяева вернулись.
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734
ruslan d 47 минут назад
Хорошие трофеи
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8k
Алексей 51 минуту назад
Авторы поста
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53k
dima423 58 минут назад
Вот это косвенно, без всякой пропаганды и политики, говорит о том, как эти твари там зажрались за счет всей планеты...) мотоциклы выбрасывают рабочие, Imac, холодильники, очевидно другие ценные вещи... У нас даже обеспеченные люди, хоть и по дешевке, но продают их через авито всякие
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22k
babuby Час назад
Что для одного хлам, то для другого возможно станет сокровищем!
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