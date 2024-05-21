17 фотографий предметов, на которых годы оставили свой яркий отпечаток

Мы можем не замечать, что пользуемся какой-то вещью уже долгое время, пока не отойдём от неё подальше и не посмотрим на неё по-новому. Вот тогда-то и станет понятно, что долгие годы использования оставляют свой след на всём — на любимой одежде, инструментах и технике.
Люди так часто тыкали пальцем в знак «Вы находитесь здесь», что стёрли карту в этом месте
Оно расположено ровно в центре третьего с конца ряда.
Годы безжалостны даже к знаменитым строениям и достопримечательностям. Хорошо, если сохраняются старые снимки или картины, которые позволяют сравнить то, как выглядели известные места раньше и сейчас.
Время меняет не только вещи, но и наших питомцев. Ведь они растут так быстро, что оглянуться не успеешь!
Источник:
- Что происходит с вещами, о которых забыли на некоторое время
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