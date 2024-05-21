17 фотографий предметов, на которых годы оставили свой яркий отпечаток

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"Я вижу лица": 30 раз, когда люди испытали на себе парейдолию

Предметы из прошлого, которые выглядят совсем не так, как мы к этому привыкли

15 примеров того, как меняются вещи, оставленные на некоторое время

16 вещичек, которые одни люди безжалостно выбросили в мусорку, а другие с удовольствием подобрали

Что происходит с вещами, о которых забыли на некоторое время