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17 фотографий предметов, на которых годы оставили свой яркий отпечаток

17 фотографий предметов, на которых годы оставили свой яркий отпечаток

Автор:
21 мая 2024 12:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Время   Предметы   подборка   след   фото   
972
18

Мы можем не замечать, что пользуемся какой-то вещью уже долгое время, пока не отойдём от неё подальше и не посмотрим на неё по-новому. Вот тогда-то и станет понятно, что долгие годы использования оставляют свой след на всём — на любимой одежде, инструментах и технике.

×

Оно расположено ровно в центре третьего с конца ряда.

Годы безжалостны даже к знаменитым строениям и достопримечательностям. Хорошо, если сохраняются старые снимки или картины, которые позволяют сравнить то, как выглядели известные места раньше и сейчас.

Время меняет не только вещи, но и наших питомцев. Ведь они растут так быстро, что оглянуться не успеешь!


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Метки: Вещи   Время   Предметы   подборка   след   фото   
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КВТИУ-80 41 минуту назад
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 793 поста (748 в горячем)

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