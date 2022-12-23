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16 случаев, когда люди отмыли до блеска жутко грязные вещи

16 случаев, когда люди отмыли до блеска жутко грязные вещи

Автор:
23 декабря 2022 09:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   было стало   идеально   красота   подборка   фото   чистота   
1171
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Для многих уборка — не самое любимое дело. Но вот смотреть на белоснежные ковры, до блеска отмытую посуду, сверкающие от чистоты зеркала — это услада для глаз каждого.

Особенно приятно этим любоваться, когда вы сами не проходили этот тернистый путь навстречу к идеальной чистоте. Но мы вас уверяем, что после просмотра этого поста с безупречно отмытыми вещами у вас тоже может появиться резкое желание где-нибудь да протереть пыль в вашем доме.


«Мама помыла бассейн»

×
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Ещё одно подтверждение того, что мама может всё! Даже вернуть бассейн к его изначально идеальному виду.


Два абсолютно разных стула


Отполировано до блеска в буквальном смысле этого слова


Кристально чисто!


Невозможно налюбоваться


Мой муж постоянно меня спрашивает, как долго я ещё буду смотреть на него, пока он убирается. Но я просто пялюсь на его работу, потому что это великолепно!


Чистейшая лестница


«Мыть каждый раз эту телегу — далеко не самое приятное занятие»

Но зато каков результат! Одно загляденье.


«Теперь у меня чистенький забор»


Даже цвет стал совсем другой!


Колоссальная разница


«Эта статуя была возле дома, который мы недавно купили. Моя жена решила попытаться её отмыть»

И у этой женщины точно получилось совершить задуманное. Ведь разницу между белым и чёрным морским коньком можно заметить даже невооружённым глазом.


«Повозился с чисткой старых болтов для моей машины. Разница впечатляющая»

«Ещё чуть-чуть, и мы будем готовы к весне»

Прощайте, бесконечные слои пыли и грязи!

Как новенькая!

Реставрация старой картины

Особенно ярко разница видна, если взглянуть на платье, которое на наших глазах меняет свой желтоватый оттенок на кремовый цвет.

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Метки: Вещи   было стало   идеально   красота   подборка   фото   чистота   
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7  комментариев
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22k
SolomonA 2 часа назад

Снимать патину с меди - не всегда хорошая идея.
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5k
jfk 21 минуту назад
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1k
Шапкин Полчаса назад
Повозился с чисткой старых болтов для моей машины. Разница впечатляющая
Так отчистил, что даже резьба восстановилась...
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1k
Андрей Кузнецов Час назад
Ладно-платье - А с левой рукой-то что ? тоже побелела ? ё-моё, как от хлорки !... может лицо не надо ?... я всё понимаю и , конечно помню- ничто так нк красит женщину, как перекись водорода, но тем не менее )))))
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24k
Сибиряк Час назад
Памятник Менделееву был отмыт настолько хорошо что оказался памятником Ломоносову
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