16 случаев, когда люди отмыли до блеска жутко грязные вещи

Для многих уборка — не самое любимое дело. Но вот смотреть на белоснежные ковры, до блеска отмытую посуду, сверкающие от чистоты зеркала — это услада для глаз каждого.
Особенно приятно этим любоваться, когда вы сами не проходили этот тернистый путь навстречу к идеальной чистоте. Но мы вас уверяем, что после просмотра этого поста с безупречно отмытыми вещами у вас тоже может появиться резкое желание где-нибудь да протереть пыль в вашем доме.
«Мама помыла бассейн»
Ещё одно подтверждение того, что мама может всё! Даже вернуть бассейн к его изначально идеальному виду.
Два абсолютно разных стула
Отполировано до блеска в буквальном смысле этого слова
Кристально чисто!
Невозможно налюбоваться
Мой муж постоянно меня спрашивает, как долго я ещё буду смотреть на него, пока он убирается. Но я просто пялюсь на его работу, потому что это великолепно!
Чистейшая лестница
«Мыть каждый раз эту телегу — далеко не самое приятное занятие»
Но зато каков результат! Одно загляденье.
«Теперь у меня чистенький забор»
Даже цвет стал совсем другой!
Колоссальная разница
«Эта статуя была возле дома, который мы недавно купили. Моя жена решила попытаться её отмыть»
И у этой женщины точно получилось совершить задуманное. Ведь разницу между белым и чёрным морским коньком можно заметить даже невооружённым глазом.
«Повозился с чисткой старых болтов для моей машины. Разница впечатляющая»
«Ещё чуть-чуть, и мы будем готовы к весне»
Прощайте, бесконечные слои пыли и грязи!
Как новенькая!
Реставрация старой картины
Особенно ярко разница видна, если взглянуть на платье, которое на наших глазах меняет свой желтоватый оттенок на кремовый цвет.
Источник:
- Как изменились привычные товары
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- 15 примеров того, как меняются вещи, оставленные на некоторое время
- Когда случайные вещи идеально подходят друг другу
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Снимать патину с меди - не всегда хорошая идея.
Так отчистил, что даже резьба восстановилась...