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"Я вижу лица": 30 раз, когда люди испытали на себе парейдолию

"Я вижу лица": 30 раз, когда люди испытали на себе парейдолию

Автор:
29 декабря 2022 21:48
Сообщество : Юмор
Метки: Вещи   Предметы   Приколы   забавно   лица   парейдолия   подборка   смешно   фото   фотографии   
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Если вы видите лица в окружающих предметах, это ещё не повод обращаться к людям в белых халатах. Для этого феномена есть название - парейдолия. Это зрительная иллюзия, при которой в неодушевленных объектах или узорах человек видит лица и фигуры. При этом парейдолия может возникать как у лиц с психическим расстройством, так и у здоровых людей. Но мы просто посмеёмся над примерами "лиц", собранными с просторов сети.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вещи   Предметы   Приколы   забавно   лица   парейдолия   подборка   смешно   фото   фотографии   
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5  комментариев
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Похабыч Час назад
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тов.Suhov 16 минут назад
Иногда, даже конкретные такие лица.
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McAir Полчаса назад
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Егор 45 минут назад
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