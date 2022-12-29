"Я вижу лица": 30 раз, когда люди испытали на себе парейдолию

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Если вы видите лица в окружающих предметах, это ещё не повод обращаться к людям в белых халатах. Для этого феномена есть название - парейдолия. Это зрительная иллюзия, при которой в неодушевленных объектах или узорах человек видит лица и фигуры. При этом парейдолия может возникать как у лиц с психическим расстройством, так и у здоровых людей. Но мы просто посмеёмся над примерами "лиц", собранными с просторов сети.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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