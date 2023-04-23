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16 старинных «сокровищ» от людей, которые не променяют их на новые модные вещи ни за какие коврижки

16 старинных «сокровищ» от людей, которые не променяют их на новые модные вещи ни за какие коврижки

Автор:
23 апреля 2023 09:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   в мире   красота   люди   сокровища   украшение   фото   
3648
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Вещи из прошлых эпох — это не просто предметы, которые уже давно ждут своего часа, чтобы отправиться на свалку, на самом деле они — настоящие сокровища, рассказывающие об истории лучше, чем учебники по этому предмету.

Старинные вазы, наборы винтажной посуды, одежда, некогда являющаяся модной — всё это отголоски прошлого, воплощенные в виде вещей, некоторыми из которых владеют люди, с радостью делящиеся своими «сокровищами» с Интернетом.

 

«Итальянский винтажный кулон из формованного стекла кобальтово-синего цвета в серебренной окантовке и цепочкой. Я собираю синее стекло и мой муж удивил меня этим подарком!»

×
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«Любимая находка выходного дня — латунный браслет ручной работы 1970-х годов»

 

«Нашел эти прекрасные лампы в виде попугаев!»

 

«Приобрела очаровательную баночку для варенья. Завтра я вернусь за баночкой для печенья из этого же набора!»

 


 

Винтажные лампы в виде черепашек-ниндзя (1989 и 1990 гг.)

 

«Старая дедушкина зажигалка, которая до сих пор работает»

 

«Сарафан и кардиган 1950-х годов, наиболее известный тем, что Мэрилин Монро носила такой же на пляже во время своей фотосессии»

 

«Недавно приобрела этот винтажный чилийский чайный набор 1970-х годов»

 


 

«Итальянский филигранный браслет 1951 года, без двух звеньев и половины застежки. Это подарок от пожилой подруги, муж которой после войны находился в Италии»

 

Бесподобное винтажное кресло-яйцо

 

Пряжка для ремня McDonald's Big Mac 1976 года выпуска

 

«Нашла бутылёк с остатками одеколона в виде гуся от Avon 1970-х годов и влюбилась в него»

 


 

«Старинные очки. Выглядят странно, но мне нравится»

 

«Ковбойские сапоги, которые я забрал из поместья моей бабушки»

 

«Для меня большая честь быть владелицей винтажного набора специй, сделанного в виде маленьких домиков»

 

«Костюм 1940-х годов, который я заказал через Интернет, наконец прибыл — и он идеально мне подошёл!»

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Метки: Вещи   в мире   красота   люди   сокровища   украшение   фото   
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19  комментариев
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1k
yuriyakpp 6 часов назад
Попугаи офигенные. Очки тоже. Есть видео?
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37k
Notan Blaine Час назад
Удивительно. Теперь под словом "винтаж" понимаю вещи которым нет еще и 40 лет. Видимо, сколько так будут относится к вещам старше 5 лет.
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10k
Бритва Час назад
Крупные браслеты уравновешивают большую задницу.
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533
adssaf afasffdsga Час назад
Комментарий к фото
Похоже на половину рабской колодки.
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10k
Сатанеев 2 часа назад
"Латунный браслет ручной работы 1970-х годов" Есть сильное подозрение, что это заглушка изоляции на срезе сэндвич-дымохода. Сейчас такие вещи делаются из нержавейки.

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1k
Просто прохожий 2 часа назад
«Старинные очки. Выглядят странно, но мне нравится», с чего вдруг очки старинные? И что в них такого странного. Сейчас миллион разных форм. Такую оценку могла дать зажравшаяся баба, для которой вещь которой больше недели старая, но тупая баба не знает разницы между "старая" и "старинная". По этому эти очки 2020 года конечно "старинные".
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23k
sssss3 3 часа назад
Как коллекционер коллекционерам скажу, - Это психическое, личностное заболевание, страсть к накоплению бэушного хлама.
У нескольких моих знакомых помещения забиты этим хламом, а они не могут остановиться....
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259
Gurdis Nicolai 4 часа назад
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7k
Slowly 4 часа назад
Кресло вместе с бабищей продавалось?
Попугаи-светильники шикарны.
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23k
Евгений 4 часа назад
Винтажные лампы в виде черепашек-ниндзя (1989 и 1990 гг.)

Будто ещё вчера смотрел...
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17k
RDen 5 часов назад
Бесподобное винтажное кресло-яйцо

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2k
RaiJu 6 часов назад
Всё офигенное. Кроме браслета, мне кажется, что это и не браслет вовсе :)
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