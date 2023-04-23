16 старинных «сокровищ» от людей, которые не променяют их на новые модные вещи ни за какие коврижки

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Вещи из прошлых эпох — это не просто предметы, которые уже давно ждут своего часа, чтобы отправиться на свалку, на самом деле они — настоящие сокровища, рассказывающие об истории лучше, чем учебники по этому предмету.
Старинные вазы, наборы винтажной посуды, одежда, некогда являющаяся модной — всё это отголоски прошлого, воплощенные в виде вещей, некоторыми из которых владеют люди, с радостью делящиеся своими «сокровищами» с Интернетом.
«Итальянский винтажный кулон из формованного стекла кобальтово-синего цвета в серебренной окантовке и цепочкой. Я собираю синее стекло и мой муж удивил меня этим подарком!»
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«Любимая находка выходного дня — латунный браслет ручной работы 1970-х годов»
«Нашел эти прекрасные лампы в виде попугаев!»
«Приобрела очаровательную баночку для варенья. Завтра я вернусь за баночкой для печенья из этого же набора!»
Винтажные лампы в виде черепашек-ниндзя (1989 и 1990 гг.)
«Старая дедушкина зажигалка, которая до сих пор работает»
«Сарафан и кардиган 1950-х годов, наиболее известный тем, что Мэрилин Монро носила такой же на пляже во время своей фотосессии»
«Недавно приобрела этот винтажный чилийский чайный набор 1970-х годов»
«Итальянский филигранный браслет 1951 года, без двух звеньев и половины застежки. Это подарок от пожилой подруги, муж которой после войны находился в Италии»
Бесподобное винтажное кресло-яйцо
Пряжка для ремня McDonald's Big Mac 1976 года выпуска
«Нашла бутылёк с остатками одеколона в виде гуся от Avon 1970-х годов и влюбилась в него»
«Старинные очки. Выглядят странно, но мне нравится»
«Ковбойские сапоги, которые я забрал из поместья моей бабушки»
«Для меня большая честь быть владелицей винтажного набора специй, сделанного в виде маленьких домиков»
«Костюм 1940-х годов, который я заказал через Интернет, наконец прибыл — и он идеально мне подошёл!»
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Будто ещё вчера смотрел...