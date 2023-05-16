Как выглядят заядлые коллекционеры и что они коллекционируют

Лиз собирает памятные вещи, которые связаны с культовой группой Spice Girl. Свою коллекцию девушка начала ещё в 11 лет, и сейчас в ней можно найти уникальные предметы, начиная со школьного пенала и заканчивая пожертвованием Мел Би, которая была одной из участниц группы.

Перри Маргулефф, музыкант и музыкальный продюсер