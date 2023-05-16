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Как выглядят заядлые коллекционеры и что они коллекционируют

Как выглядят заядлые коллекционеры и что они коллекционируют

Автор:
16 мая 2023 10:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   коллекционеры   коллекция   люди   увлечение   фото   хобби   
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Каждому из нас в той или иной мере нравятся разные вещи. Некоторые настолько сильно увлекаются предметом своей страсти, что становятся настоящими коллекционерами.

Фотограф Джеймс Моллисон создал интересный фотопроект, в котором показал настоящих коллекционеров и то, что они собирают на протяжении долго времени. Любопытно взглянуть на людей невероятно увлечённых и верных тому, что доставляет им неимоверное удовольствие.


Лиз Уэст, скульптор

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Лиз собирает памятные вещи, которые связаны с культовой группой Spice Girl. Свою коллекцию девушка начала ещё в 11 лет, и сейчас в ней можно найти уникальные предметы, начиная со школьного пенала и заканчивая пожертвованием Мел Би, которая была одной из участниц группы.


Перри Маргулефф, музыкант и музыкальный продюсер

Перри собирает американские гитары 20-го века, которые в своё время и вдохновили его заняться музыкой.


Роберто Баджо, бывший футболист

Роберто — собиратель охотничьих принадлежностей и скульптур-трофеев в виде птиц.


Айрис Апфель, знаменитая нью-йоркская модница

Ввиду своего увлечения модой и стилем, Айрис собрала целую коллекцию причудливых комплектов одежды.


Дэвид Гейнсборо Робертс

Дэвид коллекционирует культовые памятные вещи, связанные с печально известными знаменитостями 20-го века.


Саймон Костин, арт-директор и сценограф

Саймон на протяжении многих лет собирает свою коллекцию исключительно на блошиных рынках. В неё входят различные жуткие раритеты и ​​народное искусство.


Рино Ферро, бывший мясник


Рино собирает и художественно оформляет гарпуны ручной работы.


Энн Делл Прево


Энн питает особую страсть к предметам искусства и французской мебели 18 века. Вдохновением для создания коллекции послужил дом бабушки Энн в Южной Каролине.


Криштиану Спиллер, ди-джей и продюсер

Криштиану — настоящий фанат и собиратель фигурок Лего.


Фридрих Вильгельм Принц фон Заксен-Гессаф, дизайнер интерьеров


Фридрих коллекционирует изящные мебельные миниатюры.


Пол Смит, модельер

Пол — один из обладателей самой крупной коллекции велосипедных футболок. Интересно, есть ли ещё на свете столь же страстный собиратель этого спортивного элемента одежды?


Вольфганг Руф и Мартин Камер


Ранее Вольфганг и Мартин были коллекционерами-соперниками, но, объединив свои усилия и увлечение, они создали несравненную коллекцию костюмов.


Карина Дюбнер, дизайнер одежды и интерьеров

Карина работает с тканями из Средней Азии. Именно они и стали предметом её коллекции.


Гейл Кук

Гейл стала кукольным коллекционером после того, как одну из игрушечных красавиц подарили её дочери.


Джеральд Форд, бизнес-лидер

Джеральд собрал потрясающую коллекцию копилок-игрушек.


Инти Лигабуэ, ресторатор

Инти продолжает пополнять коллекцию племенного искусства, начатую его отцом.


Ким Хастрейтер, издатель и соредактор инди-журнала

Ким собирает произведения искусства, которые рассказывают историю её собственной жизни.

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Метки: Вещи   коллекционеры   коллекция   люди   увлечение   фото   хобби   
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NAZARETH (модер) 24 минуты назад
Пытаюсь начать коллекционировать, но чОй-то не получается...

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7k
Invertor 21 минуту назад
Комментарий к фото
Айрис Апфель, знаменитая нью-йоркская модница
Таких "знаменитостей" обычно называют городскими сумасшедшими.
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