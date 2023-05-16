Как выглядят заядлые коллекционеры и что они коллекционируют

Каждому из нас в той или иной мере нравятся разные вещи. Некоторые настолько сильно увлекаются предметом своей страсти, что становятся настоящими коллекционерами.
Фотограф Джеймс Моллисон создал интересный фотопроект, в котором показал настоящих коллекционеров и то, что они собирают на протяжении долго времени. Любопытно взглянуть на людей невероятно увлечённых и верных тому, что доставляет им неимоверное удовольствие.
Лиз Уэст, скульптор
Лиз собирает памятные вещи, которые связаны с культовой группой Spice Girl. Свою коллекцию девушка начала ещё в 11 лет, и сейчас в ней можно найти уникальные предметы, начиная со школьного пенала и заканчивая пожертвованием Мел Би, которая была одной из участниц группы.
Перри Маргулефф, музыкант и музыкальный продюсер
Перри собирает американские гитары 20-го века, которые в своё время и вдохновили его заняться музыкой.
Роберто Баджо, бывший футболист
Роберто — собиратель охотничьих принадлежностей и скульптур-трофеев в виде птиц.
Айрис Апфель, знаменитая нью-йоркская модница
Ввиду своего увлечения модой и стилем, Айрис собрала целую коллекцию причудливых комплектов одежды.
Дэвид Гейнсборо Робертс
Дэвид коллекционирует культовые памятные вещи, связанные с печально известными знаменитостями 20-го века.
Саймон Костин, арт-директор и сценограф
Саймон на протяжении многих лет собирает свою коллекцию исключительно на блошиных рынках. В неё входят различные жуткие раритеты и народное искусство.
Рино Ферро, бывший мясник
Рино собирает и художественно оформляет гарпуны ручной работы.
Энн Делл Прево
Энн питает особую страсть к предметам искусства и французской мебели 18 века. Вдохновением для создания коллекции послужил дом бабушки Энн в Южной Каролине.
Криштиану Спиллер, ди-джей и продюсер
Криштиану — настоящий фанат и собиратель фигурок Лего.
Фридрих Вильгельм Принц фон Заксен-Гессаф, дизайнер интерьеров
Фридрих коллекционирует изящные мебельные миниатюры.
Пол Смит, модельер
Пол — один из обладателей самой крупной коллекции велосипедных футболок. Интересно, есть ли ещё на свете столь же страстный собиратель этого спортивного элемента одежды?
Вольфганг Руф и Мартин Камер
Ранее Вольфганг и Мартин были коллекционерами-соперниками, но, объединив свои усилия и увлечение, они создали несравненную коллекцию костюмов.
Карина Дюбнер, дизайнер одежды и интерьеров
Карина работает с тканями из Средней Азии. Именно они и стали предметом её коллекции.
Гейл Кук
Гейл стала кукольным коллекционером после того, как одну из игрушечных красавиц подарили её дочери.
Джеральд Форд, бизнес-лидер
Джеральд собрал потрясающую коллекцию копилок-игрушек.
Инти Лигабуэ, ресторатор
Инти продолжает пополнять коллекцию племенного искусства, начатую его отцом.
Ким Хастрейтер, издатель и соредактор инди-журнала
Ким собирает произведения искусства, которые рассказывают историю её собственной жизни.
Источник:
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