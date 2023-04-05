15 рекордов Гиннесса, которые легко убедят даже ярого скептика в том, что невозможное возможно

Книга рекордов Гинесса — удивительное издание, благодаря которому люди умеют верить в чудеса, а также нередко стараются творить их самостоятельно. Безусловно, за долгие годы существования вектор книги несколько изменился.
Если раньше на пьедестал лучших из лучших возносились исключительные таланты, то сегодня попасть в список рекордсменов можно и по счастливой случайности. Для этого вам достаточно обладать, например, какой-то внешней особенностью (при этом совершенно не имеет значения, природная она или приобретённая).
Пополнить книгу своим рекордом сегодня могут взрослые, дети и даже животные. Для этого достаточно подать заявку, пригласить к себе специальную комиссию и продемонстрировать свои возможности. И вот заветный сертификат у вас в кармане. Предлагаем вам взглянуть на счастливчиков, которые уже успели его получить!
Самое большое количество человек, подписавшихся на женский аккаунт в Инстаграме*
Да-да, певица Селена Гомес тоже смогла побить мировой рекорд. Кстати, количество её подписчиков постоянно растёт. Сейчас их уже 408 миллионов.
Кулинарные блогеры Ник ДиДжованни и Линн Дэвис приготовили самый большой в мире кейк-попс
Вес торта на палке составил более 44 килограммов. То, что нужно к чаю!
Эта гигантская статуя была возведена для концерта Ultraman Zero и одета в культовый красно-синий боевой костюм
Весит статуя целых 3,8 тонны. Её высота достигает четырёхэтажного дома.
Житель Калифорнии попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря тому что регулярно посещал Диснейленд
50-летний Джефф Райц посещал парк развлечений на протяжении восьми лет, трёх месяцев и 13 дней. Упорству этого мужчины можно только позавидовать. И как ему только не надоело?
Водяная лилия Victoria Boliviana получила своё место в книге рекордов из-за своих габаритов
Размер кувшинок Victoria boliviana достигает 3,2 метра. Это же настоящий плот!
Парикмахер Дэни Хисуани создал самую высокую причёску. Её высота составила 2,90 метра
У индийца Энтони Виктора из ушей растут волосы, длина которых достигает 18,1 сантиметров
Знакомьтесь, это Блосом — самая высокая корова в мире
Высота коровы достигает 1,9 метра.
Мехмет Озюрек из Турции является обладателем самого длинного в мире носа
Его длина составляет 8,8 сантиметров. Учитывая тот факт, что нос растёт на протяжении всей жизни, будет совсем неудивительно, если Мехмет побьёт собственный рекорд.
Самый высокий в мире ослик Ромулус, рост которого достиг 172 сантиметров
Самый тяжёлый в мире лимон, выращенный фермером Аароном Шемоэлем, имел вес 5,265 килограммов
Компании Pizza Hut приготовила самую большую пиццу в мире
Поварам потребовалось три дня, чтобы приготовить лепёшку площадью 1300 квадратных метров. Для блюда использовали больше шести тонн теста, две с лишним тонны томатного соуса, около четырёх тонн сыра и 630496 кусочков пеперони.
Двухлетняя английская ангорская крольчиха Франческа — настоящая рекордсменка
Шерсть Франчески составляет в длину 36,5 сантиметров. Из-за чрезмерной пушистости крольчиху часто путают с пекинесом.
Аша Мандела из США является обладательницей самых длинных волос в мире
Длина её локонов составляет 33,5 метров. Женщина утверждает, что отращивает волосы уже более 40 лет.
В Швейцарии изготовили самый большой в мире торт-платье
Вес съедобного наряда составил 131,15 килограмма. Попробовали бы такую вкусняшку?
Источник:
- Дадлитаун: город-призрак, покинутый всеми жителями из-за проклятия
- 10 интересных конструкций из Lego
- 35 фото Индии, которой вы еще не видели
- Как в Индии и Азии могут постоянно есть такие острые блюда
- 14 интересных фактов об Узбекистане и узбеках