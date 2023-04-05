15 рекордов Гиннесса, которые легко убедят даже ярого скептика в том, что невозможное возможно

Если раньше на пьедестал лучших из лучших возносились исключительные таланты, то сегодня попасть в список рекордсменов можно и по счастливой случайности. Для этого вам достаточно обладать, например, какой-то внешней особенностью (при этом совершенно не имеет значения, природная она или приобретённая).

Пополнить книгу своим рекордом сегодня могут взрослые, дети и даже животные. Для этого достаточно подать заявку, пригласить к себе специальную комиссию и продемонстрировать свои возможности. И вот заветный сертификат у вас в кармане. Предлагаем вам взглянуть на счастливчиков, которые уже успели его получить!

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