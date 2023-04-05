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15 рекордов Гиннесса, которые легко убедят даже ярого скептика в том, что невозможное возможно

15 рекордов Гиннесса, которые легко убедят даже ярого скептика в том, что невозможное возможно

Автор:
05 апреля 2023 08:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Рекорд Гиннесса   в мире   люди   увлечение   факты   фото   хобби   
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Книга рекордов Гинесса — удивительное издание, благодаря которому люди умеют верить в чудеса, а также нередко стараются творить их самостоятельно. Безусловно, за долгие годы существования вектор книги несколько изменился.

Если раньше на пьедестал лучших из лучших возносились исключительные таланты, то сегодня попасть в список рекордсменов можно и по счастливой случайности. Для этого вам достаточно обладать, например, какой-то внешней особенностью (при этом совершенно не имеет значения, природная она или приобретённая).

Пополнить книгу своим рекордом сегодня могут взрослые, дети и даже животные. Для этого достаточно подать заявку, пригласить к себе специальную комиссию и продемонстрировать свои возможности. И вот заветный сертификат у вас в кармане. Предлагаем вам взглянуть на счастливчиков, которые уже успели его получить!


Самое большое количество человек, подписавшихся на женский аккаунт в Инстаграме*

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Да-да, певица Селена Гомес тоже смогла побить мировой рекорд. Кстати, количество её подписчиков постоянно растёт. Сейчас их уже 408 миллионов.


Кулинарные блогеры Ник ДиДжованни и Линн Дэвис приготовили самый большой в мире кейк-попс

Вес торта на палке составил более 44 килограммов. То, что нужно к чаю!


Эта гигантская статуя была возведена для концерта Ultraman Zero и одета в культовый красно-синий боевой костюм

Весит статуя целых 3,8 тонны. Её высота достигает четырёхэтажного дома.


Житель Калифорнии попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря тому что регулярно посещал Диснейленд

50-летний Джефф Райц посещал парк развлечений на протяжении восьми лет, трёх месяцев и 13 дней. Упорству этого мужчины можно только позавидовать. И как ему только не надоело?


Водяная лилия Victoria Boliviana получила своё место в книге рекордов из-за своих габаритов

Размер кувшинок Victoria boliviana достигает 3,2 метра. Это же настоящий плот!


Парикмахер Дэни Хисуани создал самую высокую причёску. Её высота составила 2,90 метра


У индийца Энтони Виктора из ушей растут волосы, длина которых достигает 18,1 сантиметров


Знакомьтесь, это Блосом — самая высокая корова в мире

Высота коровы достигает 1,9 метра.


Мехмет Озюрек из Турции является обладателем самого длинного в мире носа

Его длина составляет 8,8 сантиметров. Учитывая тот факт, что нос растёт на протяжении всей жизни, будет совсем неудивительно, если Мехмет побьёт собственный рекорд.


Самый высокий в мире ослик Ромулус, рост которого достиг 172 сантиметров


Самый тяжёлый в мире лимон, выращенный фермером Аароном Шемоэлем, имел вес 5,265 килограммов


Компании Pizza Hut приготовила самую большую пиццу в мире

Поварам потребовалось три дня, чтобы приготовить лепёшку площадью 1300 квадратных метров. Для блюда использовали больше шести тонн теста, две с лишним тонны томатного соуса, около четырёх тонн сыра и 630496 кусочков пеперони.


Двухлетняя английская ангорская крольчиха Франческа — настоящая рекордсменка

Шерсть Франчески составляет в длину 36,5 сантиметров. Из-за чрезмерной пушистости крольчиху часто путают с пекинесом.


Аша Мандела из США является обладательницей самых длинных волос в мире

Длина её локонов составляет 33,5 метров. Женщина утверждает, что отращивает волосы уже более 40 лет.


В Швейцарии изготовили самый большой в мире торт-платье

Вес съедобного наряда составил 131,15 килограмма. Попробовали бы такую вкусняшку?

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Метки: Рекорд Гиннесса   в мире   люди   увлечение   факты   фото   хобби   
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Patmaz Полчаса назад
Комментарий к фото
Если вы её доите, вынужден буду вас разочаровать. Это Бык.
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ruslan d 21 минуту назад
Ну когда без маразмов, вполне увлекательно
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