10 случаев, когда люди решили коллекционировать что-то необычное

Как вы представляете себе коллекционера? Скорее всего, вы воображаете пожилого человека в костюме, который спрашивает, не собираете ли вы почтовые марки. Однако коллекционеры собирают не только марки. Предлагаем вашему вниманию 10 самых странных коллекций, которые удалось собрать самым креативным энтузиастам.

Знаки выхода

Кто-то собрал коллекцию знаков выхода. Будем считать, что он их все купил.