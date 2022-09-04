10 случаев, когда люди решили коллекционировать что-то необычное

Знаки выхода, ластики, билеты в кино и другие странные вещи, которые люди решили коллекционировать.
Как вы представляете себе коллекционера? Скорее всего, вы воображаете пожилого человека в костюме, который спрашивает, не собираете ли вы почтовые марки. Однако коллекционеры собирают не только марки. Предлагаем вашему вниманию 10 самых странных коллекций, которые удалось собрать самым креативным энтузиастам.
Знаки выхода
Кто-то собрал коллекцию знаков выхода. Будем считать, что он их все купил.
Стеклянные сферы
Эта коллекция стеклянных сфер пришлась бы по душе коллекционерам-перфекционистам. Только посмотрите, как приятно и ровно они расставлены!
Ластики
Необязательно быть художником, чтобы хранить у себя сотни ластиков. Владельцу этой коллекции просто нравится собирать ластики и хранить у себя на полке.
Билеты в кино
Мужчина решил собирать все билеты в кино. Он потратил на это 8 лет, и за это время у него накопилась толстая стопочка.
Фотографии во сне
Жена каждый раз фотографировала спящего мужа рядом с котом, а на праздник решила распечатать эти снимки и подарить ему.
Резиновые уточки
Принимать ванну стало скучно? Попробуйте запустить в воду резиновую уточку, это сделает процесс гораздо забавнее.
Снимки пиццы
Владелица этой коллекции любит экспериментировать в приготовлении пиццы. Свои лучшие экземпляры она фотографирует и выкладывает в Сеть.
Точилки для карандашей
Сразу и не скажешь, что эта коллекция собрана из точилок — очень уж необычной они формы.
Песок с пляжа
Как увезти с собой частичку незабываемого отдыха, который хочется продлить навсегда? Можно просто насыпать песка с пляжа в банку и забрать с собой.
Коллекция дисков
Сейчас DVD-диски уже не так популярны, как это было в прошлом, однако коллекция дисков все равно выглядит внушительно.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Чего люди только не коллекционируют!
- Скажи мне, что ты коллекционируешь, и я потеряю дар речи
- Порой люди коллекционируют очень странные вещи
- 20 людей, которые коллекционируют необычные и интересные вещи
- Мужчина нашел странный способ успокоить нервы: он стал разводить пауков