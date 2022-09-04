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10 случаев, когда люди решили коллекционировать что-то необычное

10 случаев, когда люди решили коллекционировать что-то необычное

Автор:
04 сентября 2022 09:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: коллекционер   коллекция   люди   увлечение   фото   хобби   
556
11

Знаки выхода, ластики, билеты в кино и другие странные вещи, которые люди решили коллекционировать.

Как вы представляете себе коллекционера? Скорее всего, вы воображаете пожилого человека в костюме, который спрашивает, не собираете ли вы почтовые марки. Однако коллекционеры собирают не только марки. Предлагаем вашему вниманию 10 самых странных коллекций, которые удалось собрать самым креативным энтузиастам.

Знаки выхода

Кто-то собрал коллекцию знаков выхода. Будем считать, что он их все купил.

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Стеклянные сферы

Эта коллекция стеклянных сфер пришлась бы по душе коллекционерам-перфекционистам. Только посмотрите, как приятно и ровно они расставлены!

Ластики

Необязательно быть художником, чтобы хранить у себя сотни ластиков. Владельцу этой коллекции просто нравится собирать ластики и хранить у себя на полке.

Билеты в кино

Мужчина решил собирать все билеты в кино. Он потратил на это 8 лет, и за это время у него накопилась толстая стопочка.

Фотографии во сне

Жена каждый раз фотографировала спящего мужа рядом с котом, а на праздник решила распечатать эти снимки и подарить ему.

Резиновые уточки

Принимать ванну стало скучно? Попробуйте запустить в воду резиновую уточку, это сделает процесс гораздо забавнее.

Снимки пиццы

Владелица этой коллекции любит экспериментировать в приготовлении пиццы. Свои лучшие экземпляры она фотографирует и выкладывает в Сеть.

Точилки для карандашей

Сразу и не скажешь, что эта коллекция собрана из точилок — очень уж необычной они формы.

Песок с пляжа

Как увезти с собой частичку незабываемого отдыха, который хочется продлить навсегда? Можно просто насыпать песка с пляжа в банку и забрать с собой.

Коллекция дисков

Сейчас DVD-диски уже не так популярны, как это было в прошлом, однако коллекция дисков все равно выглядит внушительно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: коллекционер   коллекция   люди   увлечение   фото   хобби   
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3  комментария
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
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4k
Alexbux1 48 минут назад
Комментарий к фото
Да популярны они в тех же штатах популярны, там где торренты вне закона там и популярны.
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