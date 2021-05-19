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Порой люди коллекционируют очень странные вещи

Порой люди коллекционируют очень странные вещи (17 фото)

Автор:
19 мая 2021 09:34
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   коллекция   люди   подборка   удивительно   фото   хобби   
927
17

Многие собирали в детстве марки, некоторые - значки или минералы. А вот кто, скажем, собирал линзы или острые соусы?

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Метки: в мире   коллекция   люди   подборка   удивительно   фото   хобби   
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11  комментариев
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4k
Константин Безумов 2 часа назад
Мелкий, когда жили мы в военном городке Оленегорск-2, собирал пули от калашникова.
В выходные на стрельбище части.
Помню было большой удачей найти пули 7,62, так как редко попадались.
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18k
Евгений 3 минуты назад
Неактивно собираю.

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1k
Hallo FreeSpace Полчаса назад
Блин , у меня есть подборка усов моей кошки ... отзовись бро
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3k
KL11 Полчаса назад
а кто-то собирает доллары
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2k
STRiX 36 минут назад
У меня тоже есть выпавшие усы кота, которые находили по квартире
Понятия не имею зачем они мне

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395
liveevil 46 минут назад
А вот моя коллекция:

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130
Михаил Тарасов 2 часа назад
Вот те зеленые баночки, они радиоактивны, т.к. содержат уран.... ну тогда мода такая была.

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5k
Чётенький 2 часа назад
Если я не путаю, это проявление шизофрении?
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