Многие собирали в детстве марки, некоторые - значки или минералы. А вот кто, скажем, собирал линзы или острые соусы?
Коллекционирование — большая страсть огромного количества людей. Собрания книг, коллекции марок, монет, значков и купюр по-прежнему способны впечатлить нас терпением и скрупулёзностью своих владельцев, однако едва ли могут удивить своей оригинальностью. Но среди нас есть люди, которые решили стать обладателями весьма странных коллекций, и наша сегодняшняя подборка как раз о них!
Мы собрали для вас 17 фотографий, которые доказывают, что коллекционировать можно всё, что угодно.
Моя коллекция дисков с ужастиками
Моя коллекция фингербордов
Я коллекционирую использованные контактные линзы
Моя коллекция нестандартных домашних тапочек
Такая коллекция может нести и огромную практическую пользу. Только представьте, как мило и смешно могут выглядеть в подобных экспонатах ваши гости! Зато абсолютно точно никто не останется без тапочек.
Это ещё не вся моя коллекция шоколада KitKat за три года
Наконец оборудовал полку для своей коллекции Гарфилда
Я коллекционирую пряди волос своих друзей (конечно, только тех, кто не считает это странным)
Моя небольшая, но ценная коллекция антикварного цветного стекла
Я собираю указатели «Выход»
Порой страсть к коллекционированию появляется весьма постепенно. Сначала в вашем доме появляется один предмет, за ним второй, ну а дальше всё как у героев нашей подборки!
Коллекция моих чайников в садовом стиле
Год назад я начал собирать коллекцию гаджетов фирмы Apple
Коллекция острых соусов
Уже 25 лет я коллекционирую пластыри. И в моих альбомах уже более 4 тысяч штук
Коллекционеры — это не всегда владельцы ценных картин, старинных бутылок вина или собраний неизданных сборников именитых авторов. Для того, чтобы считать себя таковым, можно собирать и обычные пластыри!
Моя маленькая коллекция миниатюрных стульчиков
Выпавшие усики моего мейн-куна
Моя коллекция наклеек от бананов
Источник:
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В выходные на стрельбище части.
Помню было большой удачей найти пули 7,62, так как редко попадались.