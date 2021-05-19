Коллекционирование — большая страсть огромного количества людей. Собрания книг, коллекции марок, монет, значков и купюр по-прежнему способны впечатлить нас терпением и скрупулёзностью своих владельцев, однако едва ли могут удивить своей оригинальностью. Но среди нас есть люди, которые решили стать обладателями весьма странных коллекций, и наша сегодняшняя подборка как раз о них!

Мы собрали для вас 17 фотографий, которые доказывают, что коллекционировать можно всё, что угодно.

Моя коллекция дисков с ужастиками