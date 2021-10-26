Удивительные и крутые коллекций, которыми так гордятся их обладатели

Среди большого разнообразия различных увлечений для души, коллекционирование по-прежнему остаётся одним из самых популярных хобби.
А всё потому, что если человеку что-то нравится, ему хочется, чтобы этого было как можно больше! Так и появляются большие собрания самых разнообразных предметов, которые поражают людей своим количеством, масштабом и конечно же своей уникальностью. Именно такие случаи мы и собрали в нашей сегодняшней подборке.
У отца моего друга огромная коллекция журналов National Geographic
Они расположены на полках в соответствии с месяцем и годом выпуска.
У моего папы есть мини-музей тех вещиц, что он отыскал самостоятельно при помощи металлодетектора
Вся эта коллекция игр в Монополию принадлежит моему брату
Моя мама обожает собирать миниатюрные кувшинчики
Я собрал купюры со всех стран мира
20-летняя коллекция билетов в кино
Мне потребовалось немало времени, чтобы собрать коллекцию книг 19 века в твёрдом переплёте
Моя коллекция стеклянных бокалов для пива
У меня их больше тысячи штук.
Это лишь часть музыкальных пластинок и дисков моего отца
Моя коллекция винтажных флаконов из-под духов
Моя страсть к маркерам фирмы Sharpie переросла в коллекционирование
Это лишь малая часть моей коллекции, которая насчитывает примерно 1200 экземпляров
Здесь есть не только строительные молотки, но и молотки для стеклодувов, железнодорожников, сыра, и многие другие.
Моя коллекция кубиков Рубика и различных пазлов дошла до отметки в 68 экспонатов
Я собираю винтажные сеточки для волос
Я собирала крышки почти от каждой бутылки Topo Chico, что пила
По приблизительным подсчётам, у меня в коллекции должно быть порядка 2840 крышек.
С гордостью могу сказать, что теперь в моей коллекции есть номера со всех 50 штатов Америки
Моя скромная коллекция печатных машинок
Я собрала целую коллекцию разных бутылок Кока-колы
Источник:
- Оригинальные изобретения, которые не дожили до 2021 года
- Как я встретил вашу маму: забавные истории как познакомились родители
- 16 необычных устройств, которые можно увидеть только в специфических местах
- Фото, которые приведут перфекциониста в бешенство
- 15 фотографий с необычного и интересного ракурса
Понравилось33
Сам к ним, кстати, тоже относился, но фото не моё)