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Удивительные и крутые коллекций, которыми так гордятся их обладатели

Удивительные и крутые коллекций, которыми так гордятся их обладатели (19 фото)

Автор:
26 октября 2021 08:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   забавно   интересно   коллекционеры   коллекция   подборка   фото   
972
19

Среди большого разнообразия различных увлечений для души, коллекционирование по-прежнему остаётся одним из самых популярных хобби.

А всё потому, что если человеку что-то нравится, ему хочется, чтобы этого было как можно больше! Так и появляются большие собрания самых разнообразных предметов, которые поражают людей своим количеством, масштабом и конечно же своей уникальностью. Именно такие случаи мы и собрали в нашей сегодняшней подборке.


У отца моего друга огромная коллекция журналов National Geographic

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Они расположены на полках в соответствии с месяцем и годом выпуска.


У моего папы есть мини-музей тех вещиц, что он отыскал самостоятельно при помощи металлодетектора



Вся эта коллекция игр в Монополию принадлежит моему брату



Моя мама обожает собирать миниатюрные кувшинчики


Я собрал купюры со всех стран мира


20-летняя коллекция билетов в кино


Мне потребовалось немало времени, чтобы собрать коллекцию книг 19 века в твёрдом переплёте


Моя коллекция стеклянных бокалов для пива


У меня их больше тысячи штук.


Это лишь часть музыкальных пластинок и дисков моего отца


Моя коллекция винтажных флаконов из-под духов


Моя страсть к маркерам фирмы Sharpie переросла в коллекционирование


Это лишь малая часть моей коллекции, которая насчитывает примерно 1200 экземпляров


Здесь есть не только строительные молотки, но и молотки для стеклодувов, железнодорожников, сыра, и многие другие.


Моя коллекция кубиков Рубика и различных пазлов дошла до отметки в 68 экспонатов


Я собираю винтажные сеточки для волос


Я собирала крышки почти от каждой бутылки Topo Chico, что пила


По приблизительным подсчётам, у меня в коллекции должно быть порядка 2840 крышек.


С гордостью могу сказать, что теперь в моей коллекции есть номера со всех 50 штатов Америки


Моя скромная коллекция печатных машинок


Я собрала целую коллекцию разных бутылок Кока-колы

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Метки: вещи   забавно   интересно   коллекционеры   коллекция   подборка   фото   
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9k
Uron Час назад
я тоже коллекционирую билеты. Билеты банка России...
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7k
Миха 18 минут назад
Помните, в 90х такие были еще любители =D
Сам к ним, кстати, тоже относился, но фото не моё)

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