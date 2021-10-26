Удивительные и крутые коллекций, которыми так гордятся их обладатели

А всё потому, что если человеку что-то нравится, ему хочется, чтобы этого было как можно больше! Так и появляются большие собрания самых разнообразных предметов, которые поражают людей своим количеством, масштабом и конечно же своей уникальностью. Именно такие случаи мы и собрали в нашей сегодняшней подборке.

У отца моего друга огромная коллекция журналов National Geographic