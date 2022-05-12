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20 людей, которые коллекционируют необычные и интересные вещи

20 людей, которые коллекционируют необычные и интересные вещи

Автор:
12 мая 2022 21:45
Сообщество : Фабрика идей
Метки: интересы   коллекции   коллекционеры   коллекционирование   люди   подборка   фото   фотографии   хобби   
1371
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У каждого из нас есть интересы или хобби, которые нас "зажигают". Некоторые люди, например, находят вдохновение в коллекционировании. Посмотрим на любопытные, необычные и где-то странные примеры коллекций!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересы   коллекции   коллекционеры   коллекционирование   люди   подборка   фото   фотографии   хобби   
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4  комментария
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69k
Viktor 8 часов назад
Старый анекдот:
- Доктор, все считают меня сумасшедшим из-за того, что я очень люблю сосиски!
- Вот ерунда какая, я тоже люблю сосиски.
- Правда?! Пойдёмте, я покажу вам свою коллекцию!
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15k
seller-k Минуту назад
Кто-то деньги старинные коллекционирует. А я бы лучше современные
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3k
Директор свежего воздуха 4 часа назад
Коллекционирую магнитики от клик системы пачки папиросной бумаги для закрутки джойнта.
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 7 часов назад
По большей части маразм.
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