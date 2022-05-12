20 людей, которые коллекционируют необычные и интересные вещи

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У каждого из нас есть интересы или хобби, которые нас "зажигают". Некоторые люди, например, находят вдохновение в коллекционировании. Посмотрим на любопытные, необычные и где-то странные примеры коллекций!
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"Моя коллекция зажимов от упаковок хлеба. Некоторые мне прислали из других стран и городов"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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