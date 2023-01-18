В США есть заповедник, где можно пообниматься с волками

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Волки - величественные хищники, которыми мы всегда восхищались. В США есть заповедник, где с волками можно пообщаться и даже потискать - а волк вас за это не съест на обед.
Волки обитают на нашей планете уже больше 300 тысяч лет. Домашние собаки тоже произошли от волков. Да-да, например, по данным учёных, родственник чихуахуа - мексиканский волк. Хотя мы уважаем и восхищаемся этими величественными животными, подходить близко в природе к ним опасно - они хищники. Но в США есть место, где это сделать можно! Обнять, погладить, сфотографироваться, и даже потискать волка, если захочется.
Это место - заповедник под названием Predators Of The Heart в городе Анакортес, Вашингтон. В заповеднике живут очень дружелюбные и ласковые волки, пообщаться с которыми может любой желающий посетитель. Эти волки так дружелюбны, потому что выросли рядом с людьми - большинство из них попали в заповедник маленькими, или их спасли из трудной ситуации.
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Посетители могут приобрести 2-часовую экскурсию по заповеднику, включающую общение с волками. За годы существования заповедник обрёл популярность - на встречи с волками уже составляют целые списки и очереди. С момента открытия в 1998 году, здесь не было никаких критических случаев - только один, когда на территории заповедника выпустили маленькую собачку, что идёт против правил.
Здешние волки живут в заботе и постоянном внимании. Они встречаются с посетителями максимум два раза в день, и всегда наслаждаются общением с гостями. Ограничение по возрасту для встречи с волками - 18+. Этот заповедник - некоммерческая организация, поэтому его существование зависит исключительно от волонтеров и поддержки простых людей.
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