В США есть заповедник, где можно пообниматься с волками

Волки обитают на нашей планете уже больше 300 тысяч лет. Домашние собаки тоже произошли от волков. Да-да, например, по данным учёных, родственник чихуахуа - мексиканский волк. Хотя мы уважаем и восхищаемся этими величественными животными, подходить близко в природе к ним опасно - они хищники. Но в США есть место, где это сделать можно! Обнять, погладить, сфотографироваться, и даже потискать волка, если захочется.