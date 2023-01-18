FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13345 постов • 1461 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
В США есть заповедник, где можно пообниматься с волками

В США есть заповедник, где можно пообниматься с волками

Автор:
18 января 2023 21:59
Сообщество : Животные
Метки: США   Фотографии   волк   волки   дикая природа   дикие животные   животные   заповедник   природа   фото   
508
22
Волки - величественные хищники, которыми мы всегда восхищались. В США есть заповедник, где с волками можно пообщаться и даже потискать - а волк вас за это не съест на обед.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: США   Фотографии   волк   волки   дикая природа   дикие животные   животные   заповедник   природа   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Delhana Полчаса назад
Мы больше не волки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
213
В пальто 2 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
740
Gigantes 3 минуты назад
Ой, какая прелесть! :)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
93k
parallax 8 минут назад
Если это волки, то у меня дома живёт тигр. И я его тискаю каждый день. Причём абсолютно бесплатно (если не считать расходы на корм)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73k
Viktor Полчаса назад
Это уже не волки! Шавки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74890



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 познавательных фотографий интересных находок
15 познавательных фотографий интересных находок
Это вам не ракушки! Фантастические гаражи Мельникова, о которых мечтает каждый автолюбитель
Это вам не ракушки! Фантастические гаражи Мельникова, о которых мечтает каждый...
Набирающие популярность в сообществах
Глобальное потепление? А чего это плохо?
Глобальное потепление? А чего это плохо?
Короткохвостая грациозность с кисточками на ушах
Короткохвостая грациозность с кисточками на ушах
Все, что вы хотели знать из истории, но неохота было искать
Все, что вы хотели знать из истории, но неохота было искать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Неловко вышло

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#дтп#история#аварии#автомир#Украина#картинки#СССР#сво
#Юмор#факты#забавно#автомобили#люди#кино#авто аварии#Приколы#США#везение
#Прикол#интересное#подборка#животные#позитив#Россия#в мире#Прошлое#Ynews#своими руками
Все, что вы хотели знать из истории, но неохота было искать Все, что вы хотели знать из истории, но неохота было искать В Китае работник заповедника стал лучшим другом волков В Китае работник заповедника стал лучшим другом волков В сафари-парке носороги ударили машину семьи с детьми В сафари-парке носороги ударили машину семьи с детьми В Китае впервые клонировали арктического волка В Китае впервые клонировали арктического волка Камера засняла исчезающих волков, которые "позировали" для фото Камера засняла исчезающих волков, которые "позировали" для фото Кадры с дикими животными, которые заряжают добром Кадры с дикими животными, которые заряжают добром

На что жалуетесь?

Вернуться