Почему чемпион Алехин, несмотря на запрет, на все игры приходил с компаньоном?

Для любого вида спорта существуют свои правила. Иначе соревнование теряет смысл. Но бывают и исключения, которые даже входят в историю.
Этот человек уникален в своём роде. Он выступал и за Российскую империю, и за Советскую Россию, одержал победу в огромном количестве турниров и стал четвёртым чемпионом мира по шахматам.
Александр Александрович Алехин был звездой в этом виде спорта. Шахматист прославился благодаря не имеющему аналогов атакующему стилю игры и неординарности решений. Саша происходил из дворянской семьи, и баталии за доской были для них обычным явлением. Мальчик научился играть у старшего брата, а потом догнал и даже превзошёл его.
Жизнь Алехина (1892-1946) выпала на сложный исторический промежуток, излом. И Александр успел побывать на фронте, поработать в уголовном розыске, посидеть в немецкой тюрьме. Но всегда и в любых условиях он не расставался с шахматами, играл даже с товарищами по несчастью – сокамерниками.
Человеком он был замкнутым, малоразговорчивым, сложным по характеру. Но всё это Алехину прощалось, ведь он действительно был гением в своей области. И если с людьми у шахматиста отношения не складывались, то нашлась душа, которой он полностью доверился и стал брать с собой на турниры.
Таким компаньоном и талисманом стал тайский кот Чесс. Понятно, что с кличкой для питомца всё вышло ожидаемо: chess в переводе с английского – «шахматы».
Александр очень дорожил любимцем, брал во все поездки. Однажды в Варшаве котик сбежал, и шахматист отказался выходить на игру, пока его не нашли полицейские. Конечно, это было против правил, но Чесс всегда присутствовал в зале, а на особенно важных играх сидел на руках у хозяина. А перед началом игры проходил обязательный ритуал – обнюхивание шахматных фигур, расставленных на доске.
Алехин считал Чесса своим талисманом. Однажды, в 1935 году, у шахматиста не вышло взять на турнир кота. И он проиграл. Более Александр не допускал этой ошибки и продолжал оставаться непобедимым.
Организаторы закрывали глаза на это нарушение и позволяли котику присутствовать. А сам чемпион как-то объяснил свою привязанность к животному. С раннего детства он трепетно относился к хвостатым, которые в большом количестве жили у его бабушки. А когда из-за угрозы репрессий Алехину пришлось покинуть страну, то он пришёл за вещами в старый дом. К нему выбежал кот. Он жалобно мяукал, словно умоляя взять с собой.
Но впереди была неизвестность и нелегальное положение. Алехин ушёл со слезами. А поступок впоследствии его очень угнетал. И в искупление он приютил похожего котёнка, который успокаивающе действовал на него во время напряжённого процесса игры. После смерти Чесса чемпион прожил затворником оставшуюся жизнь и больше не заводил животных.
Источник:
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Какия еще "неизвестность и нелегальное положение"? Алехин "собирал стадионы" по всему миру. Получил гражданство Франции. И даже успел повоевать с немцами. Но потом начал выступать в турнирах, организованных фашистами. Из-за этого после войны многие шахматисты объявили ему бойкот.
не знала таких деталей. а это важно