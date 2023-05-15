Почему чемпион Алехин, несмотря на запрет, на все игры приходил с компаньоном?

Александр Александрович Алехин был звездой в этом виде спорта. Шахматист прославился благодаря не имеющему аналогов атакующему стилю игры и неординарности решений. Саша происходил из дворянской семьи, и баталии за доской были для них обычным явлением. Мальчик научился играть у старшего брата, а потом догнал и даже превзошёл его.

Жизнь Алехина (1892-1946) выпала на сложный исторический промежуток, излом. И Александр успел побывать на фронте, поработать в уголовном розыске, посидеть в немецкой тюрьме. Но всегда и в любых условиях он не расставался с шахматами, играл даже с товарищами по несчастью – сокамерниками.