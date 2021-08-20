Кот, которого бросила хозяйка в аэропорту

История одного предательства.
Новость о брошенном котике в аэропорту Екатеринбурга прошла по СМИ этим летом. Сообщалось, что хозяйка не захотела оплачивать билет животному, вышла из здания аэропорта и выкинула кота на площади.
Котика позже заметили сотрудники аэропорта, отдали волонтерам. В СМИ попала информация, что кота назвали Кольцов – в честь уральского аэропорта.
«Стояние у него удовлетворительное, он кушает, физиологические потребности справляет, но немножко пока в стрессе, стесняется. Хозяев мы ищем, но пока хозяин еще не определился. Потому что у нас критерии отбора достаточно строгие для всех. Желающие есть, пишут, звонят, но у нас есть требования: мы не пристраиваем в частные дома, на выгул, с выездами на дачу, мы договариваемся о питании и наличии сеток на окнах. Это правила, действующие для всех животных, которых мы пристраиваем», - рассказывали тогда в приюте для травмированных животных «Клякса».
Волонтеры говорили изданию «Подъем», что такой случай в аэропорту Екатеринбурга не первый – они уже забирали животных оттуда. Между приютом и аэропортом есть соглашение: т.е. хозяйке было достаточно рассказать сотрудникам авиакомпании о проблеме с билетом, и кота бы забрали.
Вместо этого женщина вышла из аэропорта, вытряхнула кота из переноски, и ушла.
«Даже если бы она его где-то оставила в переноске, это тоже был бы другой разговор, но она его вытряхнула из переноски и с пустой переноской ушла на посадку. Зато переноска у неё осталась, насколько человек меркантильный, ей не интересна судьба кота», - сокрушались волонтеры.
В четверг, 19 августа, стало известно, что брошенный в аэропорту котик умер. Его успели забрать в новую семью, но, к сожалению, у него обнаружилась кошачья чумка. За неделю котик «сгорел».
Получается, что после инцидента в аэропорту брошенный питомец прожил всего месяц…
Полиция установила личность хозяйки кота – это жительница Челябинской области 1951 года рождения. Она до сих пор находится в Москве. Планируется, что ее допросят, а потом будет принято решение о возбуждение уголовного дела.
В комментариях к новостям о брошенном Кольцове пользователи рассказывают, что для перелета требовалось всего около 2000 рублей и ветпаспорт…
«Как таких земля то носит? Цена вопроса 5000 рублей на билет...»
«Верю и надеюсь и бумеранг»
«Чтоб хозяйка потом обратно не смогла улететь, выкинули бы ее из самолёта», - пишут комментаторы.
Появились и вопросы к приюту, подписчики не поняли, где именно котик заразился чумкой. А в возбуждение уголовного дела никто не верит – статьи в Уголовном кодексе России за предательство нет.
Источник:
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Не хочешь животное и некому даже отдать, и приюта нету? Блин - ну усыпи ты его, это будет более гуманней чем просто выбросить. Тут смерть безболезненная и быстрая, а там -мучительна и растянутая во времени.
Она неделю всего.
Или животина сгорает, или выживает.