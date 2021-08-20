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Кот, которого бросила хозяйка в аэропорту

Кот, которого бросила хозяйка в аэропорту (3 фото)

Автор:
20 августа 2021 08:45
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: бросила   животные   кот   люди   предательство   ужас   фото   
1584
3

История одного предательства.

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Метки: бросила   животные   кот   люди   предательство   ужас   фото   
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14  комментариев
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689
Электрик 2 часа назад
Человек - страшное и жестокое существо, животные верят ему до последнего, а он вот так, с лёгкостью - может вытряхнуть котика из переноски и улететь.....
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1k
Ян Баян 9 минут назад
Мы в ответе за тех, кого приручили.
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1
laotzy Полчаса назад
Я езжу в соседний городок после работы, чтобы покормить котика, пока его хозяин, мой дружбан в отпуске, а тут "вышла и вытряхнула"... Дамы, всё-таки, намного безжалостней мужиков.
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35k
Example 6.2.6 56 минут назад
Зачем заводить животное, если не можешь о нём заботиться? Оно ведь от тебя полностью зависит, это не уличный бывалый кот, который выживает на помойке и может даже подраться с собакой.. это домашний питомец, для него улица - это смерть. От части по этой причине уличные коты и живут недолго: болезни, голод, машины, собаки, злые люди..
Не хочешь животное и некому даже отдать, и приюта нету? Блин - ну усыпи ты его, это будет более гуманней чем просто выбросить. Тут смерть безболезненная и быстрая, а там -мучительна и растянутая во времени.
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77
Foma Kiniaev Час назад
Земля тебе пухом, хороший котик, спи спокойно. Пусть твоя гадина-хозяйка тоже сдохнет брошенная и никому не нужная
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9k
Vacony Час назад
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6
Dobryk 2 часа назад
На фото как мой, точь в точь, и я его не брошу, он у меня падал с 10-го этажа зимой пять лет назад, маленьким, искал неделю, нашел под лестницей магазина и теперь он уважает только меня, а других старается царапнуть, на фото- копия его, Рыжего?
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34k
Alex 2 часа назад
Вот падла...
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2k
Умница-красавица 2 часа назад
Видимо, она знала, что кот больной, поэтому и ветпаспорта не было. Короче, что говорить, люди младенцев в мусорки выкидывают, а тут -«всего лишь» котик
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