Кот, которого бросила хозяйка в аэропорту

Новость о брошенном котике в аэропорту Екатеринбурга прошла по СМИ этим летом. Сообщалось, что хозяйка не захотела оплачивать билет животному, вышла из здания аэропорта и выкинула кота на площади.





Котика позже заметили сотрудники аэропорта, отдали волонтерам. В СМИ попала информация, что кота назвали Кольцов – в честь уральского аэропорта.





«Стояние у него удовлетворительное, он кушает, физиологические потребности справляет, но немножко пока в стрессе, стесняется. Хозяев мы ищем, но пока хозяин еще не определился. Потому что у нас критерии отбора достаточно строгие для всех. Желающие есть, пишут, звонят, но у нас есть требования: мы не пристраиваем в частные дома, на выгул, с выездами на дачу, мы договариваемся о питании и наличии сеток на окнах. Это правила, действующие для всех животных, которых мы пристраиваем», - рассказывали тогда в приюте для травмированных животных «Клякса».



Волонтеры говорили изданию «Подъем», что такой случай в аэропорту Екатеринбурга не первый – они уже забирали животных оттуда. Между приютом и аэропортом есть соглашение: т.е. хозяйке было достаточно рассказать сотрудникам авиакомпании о проблеме с билетом, и кота бы забрали.



