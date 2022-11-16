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18 комиксов про умного котика, который понял эту жизнь

18 комиксов про умного котика, который понял эту жизнь

Автор:
16 ноября 2022 09:27
Сообщество : Комиксы
Метки: Жизнь   Олег Тищенков   забавно   комикс   кот   смысл   фото   художник   
334
19

Художник Олег Тищенков создаёт монокомиксы про котика, каждая цитата которого заставляет задуматься. Смотрите сами!

Согласитесь, иногда коты выглядят так, словно они знают об этой жизни гораздо больше, чем те двуногие, которые считают себя их хозяевами. Поэтому умудрённые опытом кошки могут смотреть на этих глупцов немного свысока.


Совет от котика

×
×

И тогда всё наконец-то встанет на свои места!


А у вас крылья или лапки?

Про доверие

Не забывайте поливать свои фикусы.


Про жизненную несправедливость

А посомневаться?

Обидно, однако

А вам такое знакомо?

Перефразируя мысль из истории о том, что внутри нас живут два воюющих волка: побеждает тот котик, которого ты кормишь. Так что кормите правильных котиков внутри себя!


Как тяжело порой бывает признавать ошибки

Растёте духовно?

Непоняточки

О правильности

Быть правым или счастливым?

Лучшее — враг хорошего

Про здравый смысл

Поэтично звучит

Концентрируйтесь на хорошем!

Про мечты

Кого выберете?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   Олег Тищенков   забавно   комикс   кот   смысл   фото   художник   
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23k
Егор 2 часа назад
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1k
Мурчелло 7 минут назад
Не приживается этот пиндосский формат комиксы.Но все равно его пытаются навязать.
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272
Flint Час назад
Спасибо за пост!) Пару картинок принял на вооружение)
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