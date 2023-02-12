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Феноменальная память чемпиона мира по шахматам Александра Алехина

Феноменальная память чемпиона мира по шахматам Александра Алехина

Автор:
12 февраля 2023 08:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Александр Алехин   Чемпион   память   умный человек   фото   шахматы   
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О феноменальной памяти четвертого чемпиона мира по шахматам Александра Алехина свидетельству­ет случай, произошедший в 1919 году, когда он рабо­тал в одной киностудии. В ее вестибюль вошел муж­чина и попросил позвать кого-нибудь из учебной части.

— Слушаю вас, гражданин Полуэктов, — отозвался Алехин.
— Разве мы с вами знакомы? — удивился посети­тель.
— Четыре месяца назад, — улыбнулся Алехин, — вы заказали в аптеке Феррейна лекарство по рецепту вра­ча Заседателева для вашей шестилетней дочки Анны, у которой болело горло. Я стоял в очереди и случайно услышал ваш разговор с фармацевтом. Полуэктов лишился дара речи.
— Вы тогда носили пенсне в роговой оправе, — продолжил Алехин. — Достали из левого бокового кармана серый бумажник крокодиловой кожи и вы­нули из него...

Но Алехин не договорил. Испуганный гость выбе­жал на улицу и с тех пор никогда больше не появлял­ся в этой студии.

Смешная ситуация, но когда будущий чемпион мира спустя год работал уже в другом месте — следователем в Главном розыскном управлении милиции, многим «жертвам» его памяти было не до смеха.

×
×

...Как-то Алехин услышал разговор дежурного уп­равления с задержанным, назвавшим себя Иваном Тихоновичем Бодровым.
— Как вы сказали, ваша фамилия? — вмешался Алехин.
— Бодров, — повторил тот. — А что?
— Вы не Бодров, а Орлов, — уточнил Алехин. — И не Иван Тихонович, а Иван Тимофеевич.
— На пушку берете, начальник. Не на того напали!
— Пару лет назад в военкомате, где я вас впервые встретил, вы представились
Иваном Тимофеевичем Орловым, — сказал Алехин. — На груди у вас висел золоченый крестик на тонкой цепочке из белого ме­талла, а под ним была небольшая родинка.

Преступник замер на месте, словно вкопанный. Когда дежурный расстегнул у него ворот рубашки, все увидели родинку и крестик на цепочке. Вскоре след­ствие установило, что этот человек действительно Ор­лов, рецидивист, сбежавший из заключения.

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Метки: Александр Алехин   Чемпион   память   умный человек   фото   шахматы   
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4k
Горожанин 2 часа назад
Известный прием - сочинять мифы о человеке и о себе. Когда человек известный - такие мифы кладутся на поток и кажутся реальностью. В реальности - обыкновенная чушь. Не лучше, чем постоянный поток банальных баек об артистах. Чепуха.
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Micropi 2 минуты назад
Лет 30 назад, около полуночи возвращался домой. За мной увязался поддатый мужичок. Разговорились, он стал рассказывать про дочь - рыжую красавицу, что сам он помощник Гарри Бардина, зовут Сергеем... Через пару лет, я его встретил, днём, трезвого. Говорю - Серёга, как дела? Он опешил. Как дочка? - продолжаю расспрашивать...

Пришлось напомнить ему, где и при каких обстоятельствах мы с ним познакомились
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6k
Ыукп 2 часа назад
Да, это вам не "куда я очки подевал".
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Anarasius

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